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Новости За рубежом
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Германия (6050) россия (91364)

Германия на сегодняшний день предоставила убежище 90 российским уклонистам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф

С начала полномасштабной войны РФ в Украине около 3500 российских мужчин призывного возраста попросили убежища в Германии – из них только около 90 получили статус беженца.

Об этом сообщило МВД Германии в ответе на парламентский запрос депутата Клары Бюнгер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) в настоящее время приняло решение в отношении более чем1500 заявлений граждан России.

При этом около 1100 просьб отклонено на основании Дублинского соглашения, обязывающего мигрантов подавать прошение об убежище в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС.

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"Нынешняя практика принятия решений предполагает, что дезертиры должны получать регулярную международную защиту. Кроме того, международную защиту получат люди, которые будут призваны в армию и откажутся от службы, если для этого будут созданы условия", – пояснили в МВД Германии.
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понавпускали потенційних агентів ФСБ
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23.09.2023 17:03 Ответить
А наших там стільки?
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23.09.2023 17:04 Ответить
і тисячам українським ухилянтам!
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23.09.2023 17:06 Ответить
Будуть здаля расеюшку любіть і срати гансам на голову
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23.09.2023 17:12 Ответить
Ну і добре. Це набагато краще ніж би їх мобілізували і закидували цим м'ясом наших хопців.
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23.09.2023 18:41 Ответить
Краще росіяни будуть в Берліні без зброї, ніж під Бахмутом зі зброєю.
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23.09.2023 18:52 Ответить
Отакої! дЄди тралі-валі, тралі-валі, а Zунучат в Німеччину на соціал не беруть
А загалом кацапи рідкісні довбні, яка підстава для надання притулку? Особиста відмова від виконання п.29 Декларації?
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23.09.2023 18:55 Ответить
 
 