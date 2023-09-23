Германия на сегодняшний день предоставила убежище 90 российским уклонистам

С начала полномасштабной войны РФ в Украине около 3500 российских мужчин призывного возраста попросили убежища в Германии – из них только около 90 получили статус беженца.

Об этом сообщило МВД Германии в ответе на парламентский запрос депутата Клары Бюнгер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) в настоящее время приняло решение в отношении более чем1500 заявлений граждан России.

При этом около 1100 просьб отклонено на основании Дублинского соглашения, обязывающего мигрантов подавать прошение об убежище в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС.

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"Нынешняя практика принятия решений предполагает, что дезертиры должны получать регулярную международную защиту. Кроме того, международную защиту получат люди, которые будут призваны в армию и откажутся от службы, если для этого будут созданы условия", – пояснили в МВД Германии.