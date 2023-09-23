Німеччина на сьогодні надала притулок 90 російських ухилянтів

З початку повномасштабної війни РФ в Україні близько 3500 російських чоловіків призовного віку попросили притулку в Німеччині – з них тільки близько 90 осіб отримали статус біженця.

Про це повідомило МВС Німеччини у відповіді на парламентський запит депутата Клари Бюнгер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Федеральне відомство з міграції та біженців (BAMF) на цей час ухвалило рішення щодо більш ніж 1500 заяв громадян Росії.

При цьому близько 1100 прохань відхилено на підставі Дублінської угоди, яка зобов'язує мігрантів подавати прохання про притулок у тій країні, де вони вперше перетнули кордон ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німецька держкомпанія відновила торгівлю скрапленим газом із Росії, – ЗМІ

"Нинішня практика прийняття рішень передбачає, що дезертири мають отримувати регулярний міжнародний захист. Крім того, міжнародний захист отримають люди, які будуть призвані до армії та відмовляться від служби, якщо для цього будуть створені умови", - пояснили в МВС Німеччини.