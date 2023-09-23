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Новини За кордоном
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Німеччина (4568) росія (47349)

Німеччина на сьогодні надала притулок 90 російських ухилянтів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф

З початку повномасштабної війни РФ в Україні близько 3500 російських чоловіків призовного віку попросили притулку в Німеччині – з них тільки близько 90 осіб отримали статус біженця.

Про це повідомило МВС Німеччини у відповіді на парламентський запит депутата Клари Бюнгер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Федеральне відомство з міграції та біженців (BAMF) на цей час ухвалило рішення щодо більш ніж 1500 заяв громадян Росії.

При цьому близько 1100 прохань відхилено на підставі Дублінської угоди, яка зобов'язує мігрантів подавати прохання про притулок у тій країні, де вони вперше перетнули кордон ЄС.

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"Нинішня практика прийняття рішень передбачає, що дезертири мають отримувати регулярний міжнародний захист. Крім того, міжнародний захист отримають люди, які будуть призвані до армії та відмовляться від служби, якщо для цього будуть створені умови", - пояснили в МВС Німеччини.
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понавпускали потенційних агентів ФСБ
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23.09.2023 17:03 Відповісти
А наших там стільки?
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23.09.2023 17:04 Відповісти
і тисячам українським ухилянтам!
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23.09.2023 17:06 Відповісти
Будуть здаля расеюшку любіть і срати гансам на голову
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23.09.2023 17:12 Відповісти
Ну і добре. Це набагато краще ніж би їх мобілізували і закидували цим м'ясом наших хопців.
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23.09.2023 18:41 Відповісти
Краще росіяни будуть в Берліні без зброї, ніж під Бахмутом зі зброєю.
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23.09.2023 18:52 Відповісти
Отакої! дЄди тралі-валі, тралі-валі, а Zунучат в Німеччину на соціал не беруть
А загалом кацапи рідкісні довбні, яка підстава для надання притулку? Особиста відмова від виконання п.29 Декларації?
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23.09.2023 18:55 Відповісти
 
 