Российские оккупанты после взрывов решили проверять укрытия в Севастополе

Марионетка Кремля в оккупированном Севастополе Михаил Развожаев после последних взрывов и прилетов решил проверить укрытие в городе, но говорит, что Россия не будет приводить в порядок эти укрытия.

Об этом Развожаев написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовили укрытие, пока в городе было относительно спокойно, еще год назад. Но происходящее сейчас - это уже реальность...

Поручил начать обходы временных укрытий и разбираться со всеми...

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По поводу укрытий хочу донести еще один немаловажный момент: не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию.

Обустроить так все временные укрытия невозможно, на это нужны миллиарды", - заявил он.