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Новости Война в Украине
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Севастополь (1702) укрытие (98)

Российские оккупанты после взрывов решили проверять укрытия в Севастополе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

севатополь

Марионетка Кремля в оккупированном Севастополе Михаил Развожаев после последних взрывов и прилетов решил проверить укрытие в городе, но говорит, что Россия не будет приводить в порядок эти укрытия.

Об этом Развожаев написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовили укрытие, пока в городе было относительно спокойно, еще год назад. Но происходящее сейчас - это уже реальность...

Поручил начать обходы временных укрытий и разбираться со всеми...

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По поводу укрытий хочу донести еще один немаловажный момент: не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию.

Обустроить так все временные укрытия невозможно, на это нужны миллиарды", - заявил он.
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Шота навєрна случілась шота праізашло...Доречі у Новоозерному у Криму вибухи та пежежа...
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23.09.2023 17:41 Ответить
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23.09.2023 17:42 Ответить
укриття у мразiян одне - яма 2х1 прикрита плитой бетона.
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23.09.2023 17:51 Ответить
продам генераторы , крысчанам скидка
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23.09.2023 18:11 Ответить
Смоли їм гарячої,а не генератори.
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23.09.2023 18:14 Ответить
Пусть лучше плавсредста проверяют что бы драпать уже ставшей неродной гавани.
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23.09.2023 18:55 Ответить
А как же ПєВєО *****, лучшєє аднако в мiрє???
ПєВєО говень не может защiтiть ат фошiздоф
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23.09.2023 20:16 Ответить
 
 