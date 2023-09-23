УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11217 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
3 239 7
Севастополь (467) укриття (158)

Російські окупанти після вибухів вирішили перевіряти укриття у Севастополі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

севатополь

Маріонетка Кремля в окупованому Севастополі Михайло Развожаєв після останніх вибухів і прильотів вирішив перевірити укриття в місті, але каже, що Росія не буде упорядковувати ці укриття.

Про це Развожаєв написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готували укриття, поки в місті було відносно спокійно, ще рік тому. Але те, що відбувається зараз - це вже реальність...

Доручив почати обходи тимчасових укриттів і розбиратися з усіма ситуаціями...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З’явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ. ФОТО

З приводу укриттів хочу донести ще один важливий момент: не чекайте, що хтось прийде і зробить там запаси води, встановить крісла, настили, зроблять вентиляцію.

Упорядкувати так усі тимчасові укриття неможливо, на це потрібні мільярди", - заявив він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шота навєрна случілась шота праізашло...Доречі у Новоозерному у Криму вибухи та пежежа...
показати весь коментар
23.09.2023 17:41 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2023 17:42 Відповісти
укриття у мразiян одне - яма 2х1 прикрита плитой бетона.
показати весь коментар
23.09.2023 17:51 Відповісти
продам генераторы , крысчанам скидка
показати весь коментар
23.09.2023 18:11 Відповісти
Смоли їм гарячої,а не генератори.
показати весь коментар
23.09.2023 18:14 Відповісти
Пусть лучше плавсредста проверяют что бы драпать уже ставшей неродной гавани.
показати весь коментар
23.09.2023 18:55 Відповісти
А как же ПєВєО *****, лучшєє аднако в мiрє???
ПєВєО говень не может защiтiть ат фошiздоф
показати весь коментар
23.09.2023 20:16 Відповісти
 
 