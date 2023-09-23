Кандидат в президенты Финляндии Рен: Замороженные активы РФ следует использовать для восстановления Украины

Директор Банка Финляндии Олли Рен, официально ставший кандидатом в президенты Финляндии от партии "Центр", высказался за передачу замороженных активов РФ на восстановление Украины.

По словам Рен, в должности президента Финляндии он сможет использовать свой опыт, ценности и методы работы. Рен отметил, что среди его соперников в президентской гонке будут опытные кандидаты, что хорошо для избирателей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В своей речи он напомнил, что внешняя политика входит в компетенцию президента. Рен затронул и войну в Украине.

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"Замороженные валютные активы России следует использовать для обновления Украины", – уверен кандидат от центристов.

Первый тур президентских выборов в Финляндии состоится в январе 2024 года.