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Кандидат в президенты Финляндии Рен: Замороженные активы РФ следует использовать для восстановления Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рен,оллі

Директор Банка Финляндии Олли Рен, официально ставший кандидатом в президенты Финляндии от партии "Центр", высказался за передачу замороженных активов РФ на восстановление Украины.

По словам Рен, в должности президента Финляндии он сможет использовать свой опыт, ценности и методы работы. Рен отметил, что среди его соперников в президентской гонке будут опытные кандидаты, что хорошо для избирателей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В своей речи он напомнил, что внешняя политика входит в компетенцию президента. Рен затронул и войну в Украине.

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"Замороженные валютные активы России следует использовать для обновления Украины", – уверен кандидат от центристов.

Первый тур президентских выборов в Финляндии состоится в январе 2024 года.
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Топ комментарии
+3
А зараз який відсоток українців при владі в Україні?
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23.09.2023 19:14
+2
Заморожені активи РФ варто використати для відбудови України

І тільки під пильним невсипущим оком спільної європейсько-американської опікунської ради. Без жодного українця.
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23.09.2023 18:50
+2
Тільки не особам з урядового кварталу( в миру-квартал95)!!
У них і голосів у ВРУ уже немає, щоб відстояти національні інтереси України у протидії лжесекті гундяєва!
Стефанчуб плакав на синє око і бульби носом пускав, страждальні…
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23.09.2023 19:44
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А тим часом: Gao: crash d'un avion IL-76 près de l'aéroport!

Пишуть, що належав начебто "вагнерівцям", але це неточно.
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23.09.2023 18:32 Ответить
👍
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23.09.2023 18:33 Ответить
Популізм.
Доки не буде створено механізм контролю використання цих коштів, аналогічний контролю банківських позик, ці гроші осядуть на рахунках кагалу 95.
А вони за останній рік і так непогано "відбудувались".
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23.09.2023 18:43 Ответить
Там не так як в нас. Сказав, зробить. Якщо оберуть.
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23.09.2023 18:47 Ответить
Заморожені активи РФ варто використати для відбудови України

І тільки під пильним невсипущим оком спільної європейсько-американської опікунської ради. Без жодного українця.
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23.09.2023 18:50 Ответить
А зараз який відсоток українців при владі в Україні?
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23.09.2023 19:14 Ответить
Нуль украінців , наразі , при владі 😠
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23.09.2023 20:48 Ответить
Тільки не особам з урядового кварталу( в миру-квартал95)!!
У них і голосів у ВРУ уже немає, щоб відстояти національні інтереси України у протидії лжесекті гундяєва!
Стефанчуб плакав на синє око і бульби носом пускав, страждальні…
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23.09.2023 19:44 Ответить
А що пуйло вже здохло і рашка підписала капітуляцію?
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23.09.2023 20:33 Ответить
Скоро здохне ху@ ло і вся кремлівська , фашистська шобла 😡
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23.09.2023 20:50 Ответить
 
 