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Буданов: Маск не выключал Starlink специально перед ударом по Севастополю.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

С тех пор как сеть спутниковой связи Starlink была включена над Крымом, "проблем не было", заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Ранее бизнесмен Илон Маск действительно выключил свои сервисы на территории временно оккупированного Крыма, но "все это знали".

Об этом Буданов рассказал в интервью The WarZone, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналист спросил по поводу дискуссии относительно отрывка из биографической книги о Маске, в котором утверждалось, что Маск выключил сеть спутниковой связи Starlink над временно оккупированным Крымом, чтобы сделать невозможным украинский удар по Севастополю. Впоследствии Маск уточнил, что отказал включить эту связь в ответ на запрос Украины.

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"Посмотрите, [Starlink] является частной собственностью частного лица. Да, мы действительно очень широко используем его продукты и услуги. Вся линия столкновения [с украинской стороны. – Ред.] в определенной степени общается друг с другом, используя его продукты и услуги. Единственное, что я могу здесь сказать, это то, что без этих услуг и продуктов это была бы катастрофа", – сказал Буданов.

Начальник ГУР подтвердил, что ранее Маск выключил свои продукты и услуги над оккупированным Крымом. Однако, отметил чиновник, есть и другая сторона этой правды, поскольку "все это знали".

По его словам, в эпизоде с атакой на Севастополь действительно было отключение покрытия Крыма, но оно произошло не в тот конкретный момент и длилось месяц.

"Этот конкретный случай, о котором все говорят, было отключение покрытия Крыма, но это было не в тот конкретный момент. Это отключение было на месяц. Возможно, были какие-то конкретные случаи, о которых я не знаю. Но я абсолютно уверен, что весь первый период войны вообще не было покрытия", – отметил Буданов.

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Журналист уточнил, ставил ли Маск когда-нибудь связь, а затем выключал ее.

Начальник ГУР ответил, что "проблем не было" с тех пор, как Starlink включили над Крымом.
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Топ комментарии
+11
Краще не коментувати. Бо той маск дійсно вимкне і не увімкне
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23.09.2023 19:32
+10
Не пойняв шота. Маск знову хороший? )))
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23.09.2023 19:35
+8
Так, так.
Треба дякувати Маска, Трампа, Салівана, Бернса…

Ще кого, Володя?
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23.09.2023 19:33
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І хоч би хто подякував би Маска за ці Старлінки, за зв'язок на передку. А от лайна на вентилятор, з подачі московитів, тут черга стоїть.
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23.09.2023 19:25 Ответить
Так, так.
Треба дякувати Маска, Трампа, Салівана, Бернса…

Ще кого, Володя?
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23.09.2023 19:33 Ответить
Перших двох непогано би подякувати бо вони зробили немало і менше слухати соросівскі наративи і жити своїм розумом.
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23.09.2023 20:24 Ответить
Погляд з Америки:
Drbest не єхидничай. Так, всі винуваті, крім самих українців які закатували гроші в асфальт а не в оборонку.
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23.09.2023 20:26 Ответить
Тільки ворог України може звинувачувати Україну та українців,
а не ху&ла у війні проти України.
Крапка.
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23.09.2023 21:12 Ответить
Зовсім ні. Тільки наївні українці думали, що кацапи їхні брати. Кацапи не винуваті, що почали війну. У них суть існування так це суцільні війни зі сусідами. Вони цю війну, розпочату розгромом Запорізької Січі, і ніколи не закінчували. А от українці самі шукали в них "братішек". Як нині пам'ятаю 90-ті та початки 2000-х. "Америкоси" були ворогами в головах більшості українців, а кровожери кацапи "братішками"
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23.09.2023 21:51 Ответить
Що «ні»?

«Тільки ворог України може звинувачувати Україну та українців,
а не ху&ла у війні проти України.
Крапка.

Це- аксіома. Вона не потребує доказів.
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23.09.2023 22:53 Ответить
в твоїй хіба що хворій свідомості,ще один їблан проповідник народа-баганосца,якому усі винні що живе в лайні і думати головою не хоче навіть в смертельній небезпеці.
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25.09.2023 01:33 Ответить
Странный вопрос! Конечно, гогилашвили, дерьмака, татарова, коломойского , обезьяну агрохимю и колю Каклету!
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23.09.2023 21:39 Ответить
хто крайній в очєрєдь... а якщо серйозно то коли винакає багато протирічь то саме оце викликає підозри що щось не так
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23.09.2023 19:34 Ответить
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23.09.2023 20:30 Ответить
Макс безоплатно передав тільки частину тарілок, всі інші були куплені волонтерами та іншими країнами(поляки трикляті передали тисячі) + кожна тарілка кожного місяця "просить" долярики щоб працювати...
Маскаль бізнесмен, а не волонтер, він відбив подаровані старлінки за пару днів рекламою та ростом акції.
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23.09.2023 20:46 Ответить
В нас всі великі волонтерські групи,це бізнесмени.А Маск і не говорив,що він волонтер.
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23.09.2023 22:21 Ответить
Ну і що з цього. Так, Маск бізнесмен. Ви ж президента не то що бізнесмена, а у додачу ще й паяца обрали у 19-му. А от мене дивує, що Маск ще дотепер терпить усякі напади від тобі подібних. Але він дійсно бізнесмен і він добре знає приказку " не мав Бог чим покарати, то розум забрав", тому й не звертає увагу на тобі подібних.
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24.09.2023 15:08 Ответить
офіційно в Криму нема покриття Старлінком https://www.starlink.com/map - тому якщо він там все ж працює, то це тільки спеціально для ЗСУ
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23.09.2023 19:28 Ответить
У Маска контракт з Пентагоном, хай тільки су.а рипнеться
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23.09.2023 19:29 Ответить
Ще один провидець!?!

головний розвідник роздае інтервью- сміх та гріх

Кірівника Брітанськоі розвідки взагалі ніхто в обличчя не знае.
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23.09.2023 19:31 Ответить
Його знав у обличчя тільки агент 007.
Тут він, очевидно, спілкується з кацапами. Слідкуйте за губами. - У відповідь на кацапське запитання "Ти кто, ***?", Бонд відповідає, - "Джеймс Бонд, ***".

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23.09.2023 19:48 Ответить
Справжній джіймс бонд ( реальний прототип) був виходцем із Одеси.

А Буданов поводить себе як пресс аташе, а не кірівник служби.

Пиар, як кадуть, потрібен йому для « переходу» у « велику політику».

Так що ми не здівуеися коли Приде час виборів…
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23.09.2023 21:46 Ответить
Со Жмеринки, ага Флемінгу ото робити було більше нічого якогось біндюжніка за прообраз британського шпіона брати
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12.11.2023 14:03 Ответить
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23.09.2023 19:52 Ответить
Краще не коментувати. Бо той маск дійсно вимкне і не увімкне
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23.09.2023 19:32 Ответить
Маск это Фунтик подставное лицо .иногда заигрывается в глобальную политику
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23.09.2023 19:34 Ответить
Не пойняв шота. Маск знову хороший? )))
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23.09.2023 19:35 Ответить
Маск хорошо попиарил свой интернет. Всем спасибо, все свободны.
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23.09.2023 19:38 Ответить
Маск ,просто напросто не включив інтернет біля Криму ,адже Україна готовила атаку на рашистський флот , і про це знає Буданов ,Ось все,що потрібно знати про "допомогу" цього чоловіка, рашистським негідникам і вбивцям українського народу.
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23.09.2023 19:56 Ответить
до чого тут якийсь Маск? Працював по штабу генномодіфікований комар-підорван Мономах. Зграя його поплічників у 5 млн осіб підсвічували наземну ціль для системи наведення.
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23.09.2023 19:57 Ответить
Хлопці, ви якось визначтеся: "вимикав" чи "не вимикав". Ми розуміємо, що ви хочете його відмазати, бо він трохи обкакався своїми терками з пуйлому і підігруванням йому. Якщо він не вимикав "спеціально", то чому якось так збіглося, що старлінк був вимкнутий якраз тоді, коли ми атакували русню.
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23.09.2023 20:02 Ответить
Не якрал тоди, а целый месяц. Он просто отказался его включить над Крымом и всё. И долго не включал.
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24.09.2023 10:22 Ответить
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23.09.2023 20:04 Ответить
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23.09.2023 20:09 Ответить
Морда, як у шарпея..
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23.09.2023 20:18 Ответить
от наркоты
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23.09.2023 20:29 Ответить
Ну це ми знаємо і без вас о великий буданга, гнида Маск просто відмовився включити його біля на території крима для ЗСУ, а це таки різні речі.
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23.09.2023 20:15 Ответить
я так и не понял ,на хрена Шторм Шадов Инет , они запрограммированы за ранее
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23.09.2023 20:20 Ответить
пардон забыл ,отвлекающие дроны нуждаются в Инете
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23.09.2023 20:23 Ответить
надводні безпілотники, а не ракети
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23.09.2023 20:24 Ответить
я про штаб чм флота
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23.09.2023 20:26 Ответить
тут мова не про події цього тижня чи місяця.
просто було таке шо Маск_аль не увімкнув старлінк в криму по запиту ГУР і частину наших дронів просто прибило до берегів
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23.09.2023 20:35 Ответить
в последнее время он не отключал ,отключал в начале войны
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23.09.2023 20:37 Ответить
і це показує рівень керівництва ГУР,якщо вони планують операції з розрахунку на комерційний звязок...
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25.09.2023 01:35 Ответить
Погляд з Америки:
А ж ваш "великий волонтер" Притула за 25 мілліонів зелені купив вам списаний супутник. Вживайте ж його. Як Притульонок казав: США постачають розвіддані зі запізненням в 1 день, а його супутник буде надавати дані в режимі реального часу. Ну от і користайтесь цим.
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23.09.2023 20:22 Ответить
« Погляд з Америки»

Шо ти верзеш ? Якій Притула? До чого він тут?
До чого ти тут?
Щоб ганьбити Україну?
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23.09.2023 22:49 Ответить
А хто казав, що вимикав?
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23.09.2023 20:24 Ответить
Судно разом із 5 окупантами пішло на корм рибам
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23.09.2023 20:31 Ответить
частина корму успішно покинула човен та попливла до берега. Не будьте як Какашенков.
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23.09.2023 20:38 Ответить
один лапоть может и доплыл
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23.09.2023 20:41 Ответить
одного дохлого выбросило взрывной волной
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23.09.2023 20:42 Ответить
Та так,а потім отримуємо 275тис.
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23.09.2023 22:18 Ответить
Заява досить виважена і розумна, та й , насправді, послідовна.
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23.09.2023 20:48 Ответить
умівкнув, як казав яничарич

але ж "для всіх" умівкнув, і "за всьо хорошеє" теж умівкнув
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23.09.2023 20:51 Ответить
Первый коммент от разведчика, который можно считать полезным.
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23.09.2023 21:29 Ответить
разведчика ваще нихто не должен відеть и знать
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23.09.2023 21:54 Ответить
Скільки Маск відслюнавив за цей висер? Буданов звичайно по команді серанув, але хтось в Штати недарма мандрував.
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23.09.2023 23:21 Ответить
Я писал вам что это фейк .... что Маск вытащил штепсель из розетки и украинцы потеряли интернет,это ложь - ****** - и -обман ......
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23.09.2023 23:39 Ответить
Ну да. Ну да.

спасибі тобі, американський москаль, що усе розклумачив ( де ложь-пи&дежь- обман)
на чистій кацапсько мові.
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24.09.2023 07:25 Ответить
Ось результати роботи корисного для пітьми ідіота Маска із вимкнення Старлінку біля Криму без попередження української сторони:
- морський безекіпажний катер викинуло на берег біля Севастополя рік тому назад і рашисти заволоділи цим неушкодженим взірцем і як наслідок - інформацією про його ТТХ й нові спроможності ЗСУ.

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24.09.2023 11:17 Ответить
 
 