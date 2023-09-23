Буданов: Маск не выключал Starlink специально перед ударом по Севастополю.

С тех пор как сеть спутниковой связи Starlink была включена над Крымом, "проблем не было", заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Ранее бизнесмен Илон Маск действительно выключил свои сервисы на территории временно оккупированного Крыма, но "все это знали".

Об этом Буданов рассказал в интервью The WarZone, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналист спросил по поводу дискуссии относительно отрывка из биографической книги о Маске, в котором утверждалось, что Маск выключил сеть спутниковой связи Starlink над временно оккупированным Крымом, чтобы сделать невозможным украинский удар по Севастополю. Впоследствии Маск уточнил, что отказал включить эту связь в ответ на запрос Украины.

Читайте также: Пентагон подтвердил, что заключил контракт с Маском для обеспечения ВСУ связью Starlink

"Посмотрите, [Starlink] является частной собственностью частного лица. Да, мы действительно очень широко используем его продукты и услуги. Вся линия столкновения [с украинской стороны. – Ред.] в определенной степени общается друг с другом, используя его продукты и услуги. Единственное, что я могу здесь сказать, это то, что без этих услуг и продуктов это была бы катастрофа", – сказал Буданов.

Начальник ГУР подтвердил, что ранее Маск выключил свои продукты и услуги над оккупированным Крымом. Однако, отметил чиновник, есть и другая сторона этой правды, поскольку "все это знали".

По его словам, в эпизоде с атакой на Севастополь действительно было отключение покрытия Крыма, но оно произошло не в тот конкретный момент и длилось месяц.

"Этот конкретный случай, о котором все говорят, было отключение покрытия Крыма, но это было не в тот конкретный момент. Это отключение было на месяц. Возможно, были какие-то конкретные случаи, о которых я не знаю. Но я абсолютно уверен, что весь первый период войны вообще не было покрытия", – отметил Буданов.

Читайте также: Маск раскритиковал контрнаступление Сил обороны: Так много смертей за так мало территории

Журналист уточнил, ставил ли Маск когда-нибудь связь, а затем выключал ее.

Начальник ГУР ответил, что "проблем не было" с тех пор, как Starlink включили над Крымом.