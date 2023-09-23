Буданов: Маск не выключал Starlink специально перед ударом по Севастополю.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С тех пор как сеть спутниковой связи Starlink была включена над Крымом, "проблем не было", заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Ранее бизнесмен Илон Маск действительно выключил свои сервисы на территории временно оккупированного Крыма, но "все это знали".
Об этом Буданов рассказал в интервью The WarZone, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Журналист спросил по поводу дискуссии относительно отрывка из биографической книги о Маске, в котором утверждалось, что Маск выключил сеть спутниковой связи Starlink над временно оккупированным Крымом, чтобы сделать невозможным украинский удар по Севастополю. Впоследствии Маск уточнил, что отказал включить эту связь в ответ на запрос Украины.
"Посмотрите, [Starlink] является частной собственностью частного лица. Да, мы действительно очень широко используем его продукты и услуги. Вся линия столкновения [с украинской стороны. – Ред.] в определенной степени общается друг с другом, используя его продукты и услуги. Единственное, что я могу здесь сказать, это то, что без этих услуг и продуктов это была бы катастрофа", – сказал Буданов.
Начальник ГУР подтвердил, что ранее Маск выключил свои продукты и услуги над оккупированным Крымом. Однако, отметил чиновник, есть и другая сторона этой правды, поскольку "все это знали".
По его словам, в эпизоде с атакой на Севастополь действительно было отключение покрытия Крыма, но оно произошло не в тот конкретный момент и длилось месяц.
"Этот конкретный случай, о котором все говорят, было отключение покрытия Крыма, но это было не в тот конкретный момент. Это отключение было на месяц. Возможно, были какие-то конкретные случаи, о которых я не знаю. Но я абсолютно уверен, что весь первый период войны вообще не было покрытия", – отметил Буданов.
Журналист уточнил, ставил ли Маск когда-нибудь связь, а затем выключал ее.
Начальник ГУР ответил, что "проблем не было" с тех пор, как Starlink включили над Крымом.
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Треба дякувати Маска, Трампа, Салівана, Бернса…
Ще кого, Володя?
Drbest не єхидничай. Так, всі винуваті, крім самих українців які закатували гроші в асфальт а не в оборонку.
а не ху&ла у війні проти України.
Крапка.
«Тільки ворог України може звинувачувати Україну та українців,
а не ху&ла у війні проти України.
Крапка.
Це- аксіома. Вона не потребує доказів.
Маскаль бізнесмен, а не волонтер, він відбив подаровані старлінки за пару днів рекламою та ростом акції.
головний розвідник роздае інтервью- сміх та гріх
Кірівника Брітанськоі розвідки взагалі ніхто в обличчя не знае.
Тут він, очевидно, спілкується з кацапами. Слідкуйте за губами. - У відповідь на кацапське запитання "Ти кто, ***?", Бонд відповідає, - "Джеймс Бонд, ***".
А Буданов поводить себе як пресс аташе, а не кірівник служби.
Пиар, як кадуть, потрібен йому для « переходу» у « велику політику».
Так що ми не здівуеися коли Приде час виборів…
просто було таке шо Маск_аль не увімкнув старлінк в криму по запиту ГУР і частину наших дронів просто прибило до берегів
А ж ваш "великий волонтер" Притула за 25 мілліонів зелені купив вам списаний супутник. Вживайте ж його. Як Притульонок казав: США постачають розвіддані зі запізненням в 1 день, а його супутник буде надавати дані в режимі реального часу. Ну от і користайтесь цим.
Шо ти верзеш ? Якій Притула? До чого він тут?
До чого ти тут?
Щоб ганьбити Україну?
але ж "для всіх" умівкнув, і "за всьо хорошеє" теж умівкнув
спасибі тобі, американський москаль, що усе розклумачив ( де ложь-пи&дежь- обман)
на чистій кацапсько мові.
- морський безекіпажний катер викинуло на берег біля Севастополя рік тому назад і рашисти заволоділи цим неушкодженим взірцем і як наслідок - інформацією про його ТТХ й нові спроможності ЗСУ.