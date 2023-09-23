Буданов: Маск не вимикав Starlink спеціально перед ударом по Севастополю
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Відтоді як мережу супутникового зв’язку Starlink увімкнули над Кримом, "проблем не було", заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Раніше бізнесмен Ілон Маск дійсно вимкнув свої сервіси на території тимчасово окупованого Криму, але "всі це знали"
Про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню The WarZone, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Журналіст запитав щодо дискусії стосовно уривка з біографічної книги про Маска, у якому стверджувалось, що Маск вимкнув Starlink над тимчасово окупованим Кримом, аби унеможливити український удар по Севастополю. Згодом Маск уточнив, що відмовив увімкнути цей зв'язок у відповідь на запит України.
"Подивіться, [Starlink] є приватною власністю приватної особи. Так, ми дійсно дуже широко використовуємо його продукти та послуги. Уся лінія зіткнення [з українського боку – Ред.] певною мірою спілкується один з одним, використовуючи його продукти та послуги. Єдине, що я можу тут сказати, це те, що без цих послуг і продуктів це була б катастрофа", – сказав Буданов.
Начальник ГУР підтвердив, що раніше Маск вимкнув свої продукти та послуги над окупованим Кримом. Проте, зазначив посадовець, є й інша сторона цієї правди, оскільки "всі це знали".
За його словами, в епізоді з атакою на Севастополь дійсно було відключення покриття Криму, але воно сталося не в той конкретний момент, і тривало місяць.
"Цей конкретний випадок, про який усі говорять, було відключення покриття Криму, але це було не в той конкретний момент. Це відключення було на місяць. Можливо, були якісь конкретні випадки, про які я не знаю. Але я абсолютно впевнений, що весь перший період війни взагалі не було покриття", – зазначив Буданов.
Журналіст уточнив, чи ставив Маск коли-небудь зв'язок, а потім вимикав його.
Начальник ГУР відповів, що "проблем не було" з того часу, як Starlink увімкнули над Кримом.
Будь ласка, зачекайте...
Треба дякувати Маска, Трампа, Салівана, Бернса…
Ще кого, Володя?
Drbest не єхидничай. Так, всі винуваті, крім самих українців які закатували гроші в асфальт а не в оборонку.
а не ху&ла у війні проти України.
Крапка.
«Тільки ворог України може звинувачувати Україну та українців,
а не ху&ла у війні проти України.
Крапка.
Це- аксіома. Вона не потребує доказів.
Маскаль бізнесмен, а не волонтер, він відбив подаровані старлінки за пару днів рекламою та ростом акції.
головний розвідник роздае інтервью- сміх та гріх
Кірівника Брітанськоі розвідки взагалі ніхто в обличчя не знае.
Тут він, очевидно, спілкується з кацапами. Слідкуйте за губами. - У відповідь на кацапське запитання "Ти кто, ***?", Бонд відповідає, - "Джеймс Бонд, ***".
А Буданов поводить себе як пресс аташе, а не кірівник служби.
Пиар, як кадуть, потрібен йому для « переходу» у « велику політику».
Так що ми не здівуеися коли Приде час виборів…
просто було таке шо Маск_аль не увімкнув старлінк в криму по запиту ГУР і частину наших дронів просто прибило до берегів
А ж ваш "великий волонтер" Притула за 25 мілліонів зелені купив вам списаний супутник. Вживайте ж його. Як Притульонок казав: США постачають розвіддані зі запізненням в 1 день, а його супутник буде надавати дані в режимі реального часу. Ну от і користайтесь цим.
Шо ти верзеш ? Якій Притула? До чого він тут?
До чого ти тут?
Щоб ганьбити Україну?
але ж "для всіх" умівкнув, і "за всьо хорошеє" теж умівкнув
спасибі тобі, американський москаль, що усе розклумачив ( де ложь-пи&дежь- обман)
на чистій кацапсько мові.
- морський безекіпажний катер викинуло на берег біля Севастополя рік тому назад і рашисти заволоділи цим неушкодженим взірцем і як наслідок - інформацією про його ТТХ й нові спроможності ЗСУ.