УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10996 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
13 214 62
Буданов (363) війна (56949) Ілон Маск (158) Starlink (101)

Буданов: Маск не вимикав Starlink спеціально перед ударом по Севастополю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Відтоді як мережу супутникового зв’язку Starlink увімкнули над Кримом, "проблем не було", заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Раніше бізнесмен Ілон Маск дійсно вимкнув свої сервіси на території тимчасово окупованого Криму, але "всі це знали"

Про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню The WarZone, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналіст запитав щодо дискусії стосовно уривка з біографічної книги про Маска, у якому стверджувалось, що Маск вимкнув Starlink над тимчасово окупованим Кримом, аби унеможливити український удар по Севастополю. Згодом Маск уточнив, що відмовив увімкнути цей зв'язок у відповідь на запит України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон підтвердив, що уклав контракт із Маском для забезпечення ЗСУ зв’язком Starlink

"Подивіться, [Starlink] є приватною власністю приватної особи. Так, ми дійсно дуже широко використовуємо його продукти та послуги. Уся лінія зіткнення [з українського боку – Ред.] певною мірою спілкується один з одним, використовуючи його продукти та послуги. Єдине, що я можу тут сказати, це те, що без цих послуг і продуктів це була б катастрофа", – сказав Буданов.

Начальник ГУР підтвердив, що раніше Маск вимкнув свої продукти та послуги над окупованим Кримом. Проте, зазначив посадовець, є й інша сторона цієї правди, оскільки "всі це знали".

За його словами, в епізоді з атакою на Севастополь дійсно було відключення покриття Криму, але воно сталося не в той конкретний момент, і тривало місяць.

"Цей конкретний випадок, про який усі говорять, було відключення покриття Криму, але це було не в той конкретний момент. Це відключення було на місяць. Можливо, були якісь конкретні випадки, про які я не знаю. Але я абсолютно впевнений, що весь перший період війни взагалі не було покриття", – зазначив Буданов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск розкритикував контрнаступ Сил оборони: Багато смертей за так мало території

Журналіст уточнив, чи ставив Маск коли-небудь зв'язок, а потім вимикав його.

Начальник ГУР відповів, що "проблем не було" з того часу, як Starlink увімкнули над Кримом.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Краще не коментувати. Бо той маск дійсно вимкне і не увімкне
показати весь коментар
23.09.2023 19:32
+10
Не пойняв шота. Маск знову хороший? )))
показати весь коментар
23.09.2023 19:35
+8
Так, так.
Треба дякувати Маска, Трампа, Салівана, Бернса…

Ще кого, Володя?
показати весь коментар
23.09.2023 19:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І хоч би хто подякував би Маска за ці Старлінки, за зв'язок на передку. А от лайна на вентилятор, з подачі московитів, тут черга стоїть.
показати весь коментар
23.09.2023 19:25 Відповісти
Так, так.
Треба дякувати Маска, Трампа, Салівана, Бернса…

Ще кого, Володя?
показати весь коментар
23.09.2023 19:33 Відповісти
Перших двох непогано би подякувати бо вони зробили немало і менше слухати соросівскі наративи і жити своїм розумом.
показати весь коментар
23.09.2023 20:24 Відповісти
Погляд з Америки:
Drbest не єхидничай. Так, всі винуваті, крім самих українців які закатували гроші в асфальт а не в оборонку.
показати весь коментар
23.09.2023 20:26 Відповісти
Тільки ворог України може звинувачувати Україну та українців,
а не ху&ла у війні проти України.
Крапка.
показати весь коментар
23.09.2023 21:12 Відповісти
Зовсім ні. Тільки наївні українці думали, що кацапи їхні брати. Кацапи не винуваті, що почали війну. У них суть існування так це суцільні війни зі сусідами. Вони цю війну, розпочату розгромом Запорізької Січі, і ніколи не закінчували. А от українці самі шукали в них "братішек". Як нині пам'ятаю 90-ті та початки 2000-х. "Америкоси" були ворогами в головах більшості українців, а кровожери кацапи "братішками"
показати весь коментар
23.09.2023 21:51 Відповісти
Що «ні»?

«Тільки ворог України може звинувачувати Україну та українців,
а не ху&ла у війні проти України.
Крапка.

Це- аксіома. Вона не потребує доказів.
показати весь коментар
23.09.2023 22:53 Відповісти
в твоїй хіба що хворій свідомості,ще один їблан проповідник народа-баганосца,якому усі винні що живе в лайні і думати головою не хоче навіть в смертельній небезпеці.
показати весь коментар
25.09.2023 01:33 Відповісти
Странный вопрос! Конечно, гогилашвили, дерьмака, татарова, коломойского , обезьяну агрохимю и колю Каклету!
показати весь коментар
23.09.2023 21:39 Відповісти
хто крайній в очєрєдь... а якщо серйозно то коли винакає багато протирічь то саме оце викликає підозри що щось не так
показати весь коментар
23.09.2023 19:34 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2023 20:30 Відповісти
Макс безоплатно передав тільки частину тарілок, всі інші були куплені волонтерами та іншими країнами(поляки трикляті передали тисячі) + кожна тарілка кожного місяця "просить" долярики щоб працювати...
Маскаль бізнесмен, а не волонтер, він відбив подаровані старлінки за пару днів рекламою та ростом акції.
показати весь коментар
23.09.2023 20:46 Відповісти
В нас всі великі волонтерські групи,це бізнесмени.А Маск і не говорив,що він волонтер.
показати весь коментар
23.09.2023 22:21 Відповісти
Ну і що з цього. Так, Маск бізнесмен. Ви ж президента не то що бізнесмена, а у додачу ще й паяца обрали у 19-му. А от мене дивує, що Маск ще дотепер терпить усякі напади від тобі подібних. Але він дійсно бізнесмен і він добре знає приказку " не мав Бог чим покарати, то розум забрав", тому й не звертає увагу на тобі подібних.
показати весь коментар
24.09.2023 15:08 Відповісти
офіційно в Криму нема покриття Старлінком https://www.starlink.com/map - тому якщо він там все ж працює, то це тільки спеціально для ЗСУ
показати весь коментар
23.09.2023 19:28 Відповісти
У Маска контракт з Пентагоном, хай тільки су.а рипнеться
показати весь коментар
23.09.2023 19:29 Відповісти
Ще один провидець!?!

головний розвідник роздае інтервью- сміх та гріх

Кірівника Брітанськоі розвідки взагалі ніхто в обличчя не знае.
показати весь коментар
23.09.2023 19:31 Відповісти
Його знав у обличчя тільки агент 007.
Тут він, очевидно, спілкується з кацапами. Слідкуйте за губами. - У відповідь на кацапське запитання "Ти кто, ***?", Бонд відповідає, - "Джеймс Бонд, ***".

показати весь коментар
23.09.2023 19:48 Відповісти
Справжній джіймс бонд ( реальний прототип) був виходцем із Одеси.

А Буданов поводить себе як пресс аташе, а не кірівник служби.

Пиар, як кадуть, потрібен йому для « переходу» у « велику політику».

Так що ми не здівуеися коли Приде час виборів…
показати весь коментар
23.09.2023 21:46 Відповісти
Со Жмеринки, ага Флемінгу ото робити було більше нічого якогось біндюжніка за прообраз британського шпіона брати
показати весь коментар
12.11.2023 14:03 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2023 19:52 Відповісти
Краще не коментувати. Бо той маск дійсно вимкне і не увімкне
показати весь коментар
23.09.2023 19:32 Відповісти
Маск это Фунтик подставное лицо .иногда заигрывается в глобальную политику
показати весь коментар
23.09.2023 19:34 Відповісти
Не пойняв шота. Маск знову хороший? )))
показати весь коментар
23.09.2023 19:35 Відповісти
Маск хорошо попиарил свой интернет. Всем спасибо, все свободны.
показати весь коментар
23.09.2023 19:38 Відповісти
Маск ,просто напросто не включив інтернет біля Криму ,адже Україна готовила атаку на рашистський флот , і про це знає Буданов ,Ось все,що потрібно знати про "допомогу" цього чоловіка, рашистським негідникам і вбивцям українського народу.
показати весь коментар
23.09.2023 19:56 Відповісти
до чого тут якийсь Маск? Працював по штабу генномодіфікований комар-підорван Мономах. Зграя його поплічників у 5 млн осіб підсвічували наземну ціль для системи наведення.
показати весь коментар
23.09.2023 19:57 Відповісти
Хлопці, ви якось визначтеся: "вимикав" чи "не вимикав". Ми розуміємо, що ви хочете його відмазати, бо він трохи обкакався своїми терками з пуйлому і підігруванням йому. Якщо він не вимикав "спеціально", то чому якось так збіглося, що старлінк був вимкнутий якраз тоді, коли ми атакували русню.
показати весь коментар
23.09.2023 20:02 Відповісти
Не якрал тоди, а целый месяц. Он просто отказался его включить над Крымом и всё. И долго не включал.
показати весь коментар
24.09.2023 10:22 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2023 20:04 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2023 20:09 Відповісти
Морда, як у шарпея..
показати весь коментар
23.09.2023 20:18 Відповісти
от наркоты
показати весь коментар
23.09.2023 20:29 Відповісти
Ну це ми знаємо і без вас о великий буданга, гнида Маск просто відмовився включити його біля на території крима для ЗСУ, а це таки різні речі.
показати весь коментар
23.09.2023 20:15 Відповісти
я так и не понял ,на хрена Шторм Шадов Инет , они запрограммированы за ранее
показати весь коментар
23.09.2023 20:20 Відповісти
пардон забыл ,отвлекающие дроны нуждаются в Инете
показати весь коментар
23.09.2023 20:23 Відповісти
надводні безпілотники, а не ракети
показати весь коментар
23.09.2023 20:24 Відповісти
я про штаб чм флота
показати весь коментар
23.09.2023 20:26 Відповісти
тут мова не про події цього тижня чи місяця.
просто було таке шо Маск_аль не увімкнув старлінк в криму по запиту ГУР і частину наших дронів просто прибило до берегів
показати весь коментар
23.09.2023 20:35 Відповісти
в последнее время он не отключал ,отключал в начале войны
показати весь коментар
23.09.2023 20:37 Відповісти
і це показує рівень керівництва ГУР,якщо вони планують операції з розрахунку на комерційний звязок...
показати весь коментар
25.09.2023 01:35 Відповісти
Погляд з Америки:
А ж ваш "великий волонтер" Притула за 25 мілліонів зелені купив вам списаний супутник. Вживайте ж його. Як Притульонок казав: США постачають розвіддані зі запізненням в 1 день, а його супутник буде надавати дані в режимі реального часу. Ну от і користайтесь цим.
показати весь коментар
23.09.2023 20:22 Відповісти
« Погляд з Америки»

Шо ти верзеш ? Якій Притула? До чого він тут?
До чого ти тут?
Щоб ганьбити Україну?
показати весь коментар
23.09.2023 22:49 Відповісти
А хто казав, що вимикав?
показати весь коментар
23.09.2023 20:24 Відповісти
Судно разом із 5 окупантами пішло на корм рибам
показати весь коментар
23.09.2023 20:31 Відповісти
частина корму успішно покинула човен та попливла до берега. Не будьте як Какашенков.
показати весь коментар
23.09.2023 20:38 Відповісти
один лапоть может и доплыл
показати весь коментар
23.09.2023 20:41 Відповісти
одного дохлого выбросило взрывной волной
показати весь коментар
23.09.2023 20:42 Відповісти
Та так,а потім отримуємо 275тис.
показати весь коментар
23.09.2023 22:18 Відповісти
Заява досить виважена і розумна, та й , насправді, послідовна.
показати весь коментар
23.09.2023 20:48 Відповісти
умівкнув, як казав яничарич

але ж "для всіх" умівкнув, і "за всьо хорошеє" теж умівкнув
показати весь коментар
23.09.2023 20:51 Відповісти
Первый коммент от разведчика, который можно считать полезным.
показати весь коментар
23.09.2023 21:29 Відповісти
разведчика ваще нихто не должен відеть и знать
показати весь коментар
23.09.2023 21:54 Відповісти
Скільки Маск відслюнавив за цей висер? Буданов звичайно по команді серанув, але хтось в Штати недарма мандрував.
показати весь коментар
23.09.2023 23:21 Відповісти
Я писал вам что это фейк .... что Маск вытащил штепсель из розетки и украинцы потеряли интернет,это ложь - ****** - и -обман ......
показати весь коментар
23.09.2023 23:39 Відповісти
Ну да. Ну да.

спасибі тобі, американський москаль, що усе розклумачив ( де ложь-пи&дежь- обман)
на чистій кацапсько мові.
показати весь коментар
24.09.2023 07:25 Відповісти
Ось результати роботи корисного для пітьми ідіота Маска із вимкнення Старлінку біля Криму без попередження української сторони:
- морський безекіпажний катер викинуло на берег біля Севастополя рік тому назад і рашисти заволоділи цим неушкодженим взірцем і як наслідок - інформацією про його ТТХ й нові спроможності ЗСУ.

показати весь коментар
24.09.2023 11:17 Відповісти
 
 