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Бердянск (404) взрыв (6119) Федоров Иван (395) Токмак (59)

В оккупированных Токмаке и Бердянске раздавались взрывы, - мэр Мелитополя Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

В оккупированных Токмаке и Бердянске Запорожской области в субботу раздавались взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram со ссылкой на местных жителей, передает Цензор.НЕТ.

"В Токмаке у оккупантов уже второй день "дискотека". Жители сообщают о нескольких громких взрывах", - написал он, призвав ждать официальных деталей от Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Оккупанты превращают города на Мелитопольском направлении в крепости, - Федоров

Затем, по данным Федорова, "эстафету принял Бердянск". Там, похоже, во всех районах люди слышали мощный взрыв.

Сообщения о взрыве в Бердянске опубликовала и городская военная администрация в Telegram. Там добавили: "Уточняем информацию и надеемся на хорошие новости".
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Топ комментарии
+12
По касетним ATACMS. Військові кажуть, що просили саме їх. Вони потрібні для того, щоби наносити удари по аеродромах. Вони тут більш ефективні, ніж фугасні Шедоу чи Скальпи. Тому, що розліт ************** вражає більше техніки на більшій площі.
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23.09.2023 21:02
+11
Не, это у руzzких дикарей так - куда попали, там и штаб злобных укронацистов.
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23.09.2023 21:20
+9
Трында кацапам. Ну, и кто выиграл ВОВ четырьмя украинскими фронтами? Кацапы?
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23.09.2023 20:55
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Трында кацапам. Ну, и кто выиграл ВОВ четырьмя украинскими фронтами? Кацапы?
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23.09.2023 20:55 Ответить
ВОВ = 2МВ
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23.09.2023 20:59 Ответить
Не так. WWII - жахлива реальність минулого. ВОВ - видумка радянського агітпропу.
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23.09.2023 21:03 Ответить
Думаю,сейчас набегут и начнут Вам пояснять что никакой ВОВ не было...А была 2 мировая и тд.Некоторые стесняються,либо не могут в силу своих умственных способностей,или скорее не так...отсутствие этих способностей.Не могут принять что было 4 украинских фронта......и героев той войны,наших предков украинцев милионны.И то что кацапстан воевал и побеждал,это заслуга украинцев.Мы победители.И кацапы это знают....По этому такое творят....Я не любитель Арестовича,скорее наоборот....но есть у него интересное мнение,по этому поводу.
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23.09.2023 21:06 Ответить
Так це і не його думка.
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23.09.2023 21:07 Ответить
вы же знаете,что все слова сказанные в подтексте ДО слова НО можно игнорировать?
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23.09.2023 21:15 Ответить
не підкажете який з тих фронтів потім німок гвалтував катував та вбивав ?
нащо писати відверту маячню у стилі кацапів, назви фронтів це географія а не етнічний склад.
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23.09.2023 21:06 Ответить
Німкень (і не тільки), в тому числі і дітей, гвалтував "савєцкій салдат - асвабадітель", тобто особа без національності. І гасло "можем павтаріть" - це саме про те.
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23.09.2023 21:10 Ответить
саме так, а то чомусь думають що українець який воював на боці імперії зла з фінами поляками а потім проти гітлерівської коаліції був святий...
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23.09.2023 21:36 Ответить
1 и 2 Белорусские.
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23.09.2023 21:29 Ответить
"Польский воин Берлин брал. Руська курва помогал"
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23.09.2023 21:07 Ответить
А хіба не *4ри танкіста і пес*.
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23.09.2023 21:52 Ответить
Фронты называли не по национальности, а по географии проведения операций.
Были "степной", "воронежский", "брянский", "прибалтийский", "сталинградский", "ленинградский", "северо-кавказский", "карельский" и т.д..
По мере передвижения линии боевых действий на запад фронты переименовывались - "украинские", "белорусские", "прибалтийский"...
Кацапню тролить надо, но для этого надо бы знать историю как минимум в базе.
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23.09.2023 21:51 Ответить
Наші воіни нагадали клятим окупантам , що вони вже близько 😠
Кацапи дрьобані , тікайте поки не пізно 🙁
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23.09.2023 20:57 Ответить
ох чекаю не дочекаюсь відкриття декларацій щоб поглянути скільки зп отримав за 1.5 року цей "мер" Мелітополя тире блохер
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23.09.2023 20:57 Ответить
Там ще вся його свита.....Норм робота))
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23.09.2023 21:19 Ответить
Мер Федоров отримав медальку від Зе , тільки невідомо за що
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23.09.2023 21:20 Ответить
По касетним ATACMS. Військові кажуть, що просили саме їх. Вони потрібні для того, щоби наносити удари по аеродромах. Вони тут більш ефективні, ніж фугасні Шедоу чи Скальпи. Тому, що розліт ************** вражає більше техніки на більшій площі.
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23.09.2023 21:02 Ответить
Це точно. З московією треба бити "па плащядям" - куди б не влучив - не промажеш.
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23.09.2023 21:06 Ответить
Лучше всего американцы умеют рисовать мишень в месте падения стрелы." - Марк Твен.
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23.09.2023 21:11 Ответить
Не, это у руzzких дикарей так - куда попали, там и штаб злобных укронацистов.
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23.09.2023 21:20 Ответить
Нагадався древній анекдот (мовою оригіналу):

Прапорщик солдатам:
- Товарищи солдаты! Ядерная бомба ВСЕГДА попадает в эпицентр разрушений...
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23.09.2023 21:37 Ответить
Якщо *Товарищи солдаты*то це замполіт,а прапор по других справах *люміній*його мем.
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23.09.2023 21:56 Ответить
І з прапорами таке траплялося. Принаймні, наш старшина ******** таку форму звертання до особового складу. Коли мав натхнення.
А щодо мемів, то їх "цілий мішок" може пригадати будь-хто, хто служив строкову, навіть із власного досвіду спілкування з "товаришами прапорщиками".
...Згадав ті часи, і знову відчув себе молодим...
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23.09.2023 22:15 Ответить
Тут ще інше (війна,зброя) і самі ті часи служби, лізуть в мозок,а на моїй службі прапори були більше по *хозчасти*.
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23.09.2023 22:38 Ответить
ATACMS - не єдиний ракетний комплекс великої дальності, про який просить Київ.

У Німеччині з квітня обговорюється питання можливих поставок не менш ефективних ракет повітряного базування Taurus спільного виробництва Німеччини та Швеції. Їх дальність дії - до 500 км.

Однак, за даними ЗМІ, як і у випадку з танками і літаками, європейські країни намагаються координувати поставки з Америкою і чекають, коли Вашингтон першим проявить ініціативу.
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23.09.2023 22:12 Ответить
 
 