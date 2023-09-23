В оккупированных Токмаке и Бердянске раздавались взрывы, - мэр Мелитополя Федоров

В оккупированных Токмаке и Бердянске Запорожской области в субботу раздавались взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram со ссылкой на местных жителей, передает Цензор.НЕТ.

"В Токмаке у оккупантов уже второй день "дискотека". Жители сообщают о нескольких громких взрывах", - написал он, призвав ждать официальных деталей от Генерального штаба ВСУ.

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Затем, по данным Федорова, "эстафету принял Бердянск". Там, похоже, во всех районах люди слышали мощный взрыв.

Сообщения о взрыве в Бердянске опубликовала и городская военная администрация в Telegram. Там добавили: "Уточняем информацию и надеемся на хорошие новости".