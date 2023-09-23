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В оккупированных Токмаке и Бердянске раздавались взрывы, - мэр Мелитополя Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированных Токмаке и Бердянске Запорожской области в субботу раздавались взрывы.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram со ссылкой на местных жителей, передает Цензор.НЕТ.
"В Токмаке у оккупантов уже второй день "дискотека". Жители сообщают о нескольких громких взрывах", - написал он, призвав ждать официальных деталей от Генерального штаба ВСУ.
Затем, по данным Федорова, "эстафету принял Бердянск". Там, похоже, во всех районах люди слышали мощный взрыв.
Сообщения о взрыве в Бердянске опубликовала и городская военная администрация в Telegram. Там добавили: "Уточняем информацию и надеемся на хорошие новости".
Топ комментарии
+12 Павло ШОвте
показать весь комментарий23.09.2023 21:02
+11 Maxim Ak-Murza e4c77af1
показать весь комментарий23.09.2023 21:20
+9 alexandr shamov
показать весь комментарий23.09.2023 20:55
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Пожалуйста, подождите...
нащо писати відверту маячню у стилі кацапів, назви фронтів це географія а не етнічний склад.
Были "степной", "воронежский", "брянский", "прибалтийский", "сталинградский", "ленинградский", "северо-кавказский", "карельский" и т.д..
По мере передвижения линии боевых действий на запад фронты переименовывались - "украинские", "белорусские", "прибалтийский"...
Кацапню тролить надо, но для этого надо бы знать историю как минимум в базе.
Кацапи дрьобані , тікайте поки не пізно 🙁
Прапорщик солдатам:
- Товарищи солдаты! Ядерная бомба ВСЕГДА попадает в эпицентр разрушений...
А щодо мемів, то їх "цілий мішок" може пригадати будь-хто, хто служив строкову, навіть із власного досвіду спілкування з "товаришами прапорщиками".
...Згадав ті часи, і знову відчув себе молодим...
У Німеччині з квітня обговорюється питання можливих поставок не менш ефективних ракет повітряного базування Taurus спільного виробництва Німеччини та Швеції. Їх дальність дії - до 500 км.
Однак, за даними ЗМІ, як і у випадку з танками і літаками, європейські країни намагаються координувати поставки з Америкою і чекають, коли Вашингтон першим проявить ініціативу.