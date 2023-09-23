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В окупованих Токмаку й Бердянську лунали вибухи, - мер Мелітополя Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованих Токмаку і Бердянську Запорізької області у суботу лунали вибухи.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram з посиланням на місцевих мешканців, передає Цензор.НЕТ.
"В Токмаку у окупантів вже другий день "дискотека". Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів", – написав він, закликавши чекати офіційних деталей від Генерального штабу ЗСУ.
Потім, за даними Федорова, "естафету прийняв Бердянськ". Там, схоже, у всіх районах люди чули потужний вибух.
Повідомлення про вибух у Бердянську опублікувала й міська військова адміністрація в Telegram. Там додали: "Уточнюємо інформацію і сподіваємося на хороші новини".
Топ коментарі
+12 Павло ШОвте
показати весь коментар23.09.2023 21:02
+11 Maxim Ak-Murza e4c77af1
показати весь коментар23.09.2023 21:20
+9 alexandr shamov
показати весь коментар23.09.2023 20:55
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Будь ласка, зачекайте...
нащо писати відверту маячню у стилі кацапів, назви фронтів це географія а не етнічний склад.
Были "степной", "воронежский", "брянский", "прибалтийский", "сталинградский", "ленинградский", "северо-кавказский", "карельский" и т.д..
По мере передвижения линии боевых действий на запад фронты переименовывались - "украинские", "белорусские", "прибалтийский"...
Кацапню тролить надо, но для этого надо бы знать историю как минимум в базе.
Кацапи дрьобані , тікайте поки не пізно 🙁
Прапорщик солдатам:
- Товарищи солдаты! Ядерная бомба ВСЕГДА попадает в эпицентр разрушений...
А щодо мемів, то їх "цілий мішок" може пригадати будь-хто, хто служив строкову, навіть із власного досвіду спілкування з "товаришами прапорщиками".
...Згадав ті часи, і знову відчув себе молодим...
У Німеччині з квітня обговорюється питання можливих поставок не менш ефективних ракет повітряного базування Taurus спільного виробництва Німеччини та Швеції. Їх дальність дії - до 500 км.
Однак, за даними ЗМІ, як і у випадку з танками і літаками, європейські країни намагаються координувати поставки з Америкою і чекають, коли Вашингтон першим проявить ініціативу.