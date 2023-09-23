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В окупованих Токмаку й Бердянську лунали вибухи, - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

В окупованих Токмаку і Бердянську Запорізької області у суботу лунали вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram з посиланням на місцевих мешканців, передає Цензор.НЕТ.

"В Токмаку у окупантів вже другий день "дискотека". Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів", – написав він, закликавши чекати офіційних деталей від Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потужні вибухи пролунали біля виборчої дільниці в окупованому Бердянську, - Федоров

Потім, за даними Федорова, "естафету прийняв Бердянськ". Там, схоже, у всіх районах люди чули потужний вибух.

Повідомлення про вибух у Бердянську опублікувала й міська військова адміністрація в Telegram. Там додали: "Уточнюємо інформацію і сподіваємося на хороші новини".
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Топ коментарі
+12
По касетним ATACMS. Військові кажуть, що просили саме їх. Вони потрібні для того, щоби наносити удари по аеродромах. Вони тут більш ефективні, ніж фугасні Шедоу чи Скальпи. Тому, що розліт ************** вражає більше техніки на більшій площі.
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23.09.2023 21:02
+11
Не, это у руzzких дикарей так - куда попали, там и штаб злобных укронацистов.
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23.09.2023 21:20
+9
Трында кацапам. Ну, и кто выиграл ВОВ четырьмя украинскими фронтами? Кацапы?
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23.09.2023 20:55
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Трында кацапам. Ну, и кто выиграл ВОВ четырьмя украинскими фронтами? Кацапы?
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23.09.2023 20:55 Відповісти
ВОВ = 2МВ
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23.09.2023 20:59 Відповісти
Не так. WWII - жахлива реальність минулого. ВОВ - видумка радянського агітпропу.
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23.09.2023 21:03 Відповісти
Думаю,сейчас набегут и начнут Вам пояснять что никакой ВОВ не было...А была 2 мировая и тд.Некоторые стесняються,либо не могут в силу своих умственных способностей,или скорее не так...отсутствие этих способностей.Не могут принять что было 4 украинских фронта......и героев той войны,наших предков украинцев милионны.И то что кацапстан воевал и побеждал,это заслуга украинцев.Мы победители.И кацапы это знают....По этому такое творят....Я не любитель Арестовича,скорее наоборот....но есть у него интересное мнение,по этому поводу.
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23.09.2023 21:06 Відповісти
Так це і не його думка.
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23.09.2023 21:07 Відповісти
вы же знаете,что все слова сказанные в подтексте ДО слова НО можно игнорировать?
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23.09.2023 21:15 Відповісти
не підкажете який з тих фронтів потім німок гвалтував катував та вбивав ?
нащо писати відверту маячню у стилі кацапів, назви фронтів це географія а не етнічний склад.
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23.09.2023 21:06 Відповісти
Німкень (і не тільки), в тому числі і дітей, гвалтував "савєцкій салдат - асвабадітель", тобто особа без національності. І гасло "можем павтаріть" - це саме про те.
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23.09.2023 21:10 Відповісти
саме так, а то чомусь думають що українець який воював на боці імперії зла з фінами поляками а потім проти гітлерівської коаліції був святий...
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23.09.2023 21:36 Відповісти
1 и 2 Белорусские.
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23.09.2023 21:29 Відповісти
"Польский воин Берлин брал. Руська курва помогал"
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23.09.2023 21:07 Відповісти
А хіба не *4ри танкіста і пес*.
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23.09.2023 21:52 Відповісти
Фронты называли не по национальности, а по географии проведения операций.
Были "степной", "воронежский", "брянский", "прибалтийский", "сталинградский", "ленинградский", "северо-кавказский", "карельский" и т.д..
По мере передвижения линии боевых действий на запад фронты переименовывались - "украинские", "белорусские", "прибалтийский"...
Кацапню тролить надо, но для этого надо бы знать историю как минимум в базе.
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23.09.2023 21:51 Відповісти
Наші воіни нагадали клятим окупантам , що вони вже близько 😠
Кацапи дрьобані , тікайте поки не пізно 🙁
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23.09.2023 20:57 Відповісти
ох чекаю не дочекаюсь відкриття декларацій щоб поглянути скільки зп отримав за 1.5 року цей "мер" Мелітополя тире блохер
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23.09.2023 20:57 Відповісти
Там ще вся його свита.....Норм робота))
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23.09.2023 21:19 Відповісти
Мер Федоров отримав медальку від Зе , тільки невідомо за що
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23.09.2023 21:20 Відповісти
По касетним ATACMS. Військові кажуть, що просили саме їх. Вони потрібні для того, щоби наносити удари по аеродромах. Вони тут більш ефективні, ніж фугасні Шедоу чи Скальпи. Тому, що розліт ************** вражає більше техніки на більшій площі.
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23.09.2023 21:02 Відповісти
Це точно. З московією треба бити "па плащядям" - куди б не влучив - не промажеш.
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23.09.2023 21:06 Відповісти
Лучше всего американцы умеют рисовать мишень в месте падения стрелы." - Марк Твен.
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23.09.2023 21:11 Відповісти
Не, это у руzzких дикарей так - куда попали, там и штаб злобных укронацистов.
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23.09.2023 21:20 Відповісти
Нагадався древній анекдот (мовою оригіналу):

Прапорщик солдатам:
- Товарищи солдаты! Ядерная бомба ВСЕГДА попадает в эпицентр разрушений...
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23.09.2023 21:37 Відповісти
Якщо *Товарищи солдаты*то це замполіт,а прапор по других справах *люміній*його мем.
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23.09.2023 21:56 Відповісти
І з прапорами таке траплялося. Принаймні, наш старшина ******** таку форму звертання до особового складу. Коли мав натхнення.
А щодо мемів, то їх "цілий мішок" може пригадати будь-хто, хто служив строкову, навіть із власного досвіду спілкування з "товаришами прапорщиками".
...Згадав ті часи, і знову відчув себе молодим...
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23.09.2023 22:15 Відповісти
Тут ще інше (війна,зброя) і самі ті часи служби, лізуть в мозок,а на моїй службі прапори були більше по *хозчасти*.
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23.09.2023 22:38 Відповісти
ATACMS - не єдиний ракетний комплекс великої дальності, про який просить Київ.

У Німеччині з квітня обговорюється питання можливих поставок не менш ефективних ракет повітряного базування Taurus спільного виробництва Німеччини та Швеції. Їх дальність дії - до 500 км.

Однак, за даними ЗМІ, як і у випадку з танками і літаками, європейські країни намагаються координувати поставки з Америкою і чекають, коли Вашингтон першим проявить ініціативу.
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23.09.2023 22:12 Відповісти
 
 