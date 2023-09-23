На Николаевщине силы ПВО уничтожили два беспилотника "Орлан-10", - Воздушные силы

В Николаевской области силы противовоздушной обороны уничтожили разведывательные беспилотники "Орлан-10" российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Південь".

"23 сентября 2023 года в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Південь" уничтожены два российских разведывательных БПЛА "Орлан-10", – говорится в сообщении.

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