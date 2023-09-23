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На Николаевщине силы ПВО уничтожили два беспилотника "Орлан-10", - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орлан

В Николаевской области силы противовоздушной обороны уничтожили разведывательные беспилотники "Орлан-10" российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Південь".

"23 сентября 2023 года в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Південь" уничтожены два российских разведывательных БПЛА "Орлан-10", – говорится в сообщении.

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23.09.2023 21:15 Ответить
Ну шо, мойши с баяном, чей бпла орлан, кацапский, расскажите?
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23.09.2023 23:22 Ответить
 
 