На Миколаївщині знищено два безпілотники "Орлан-10", - Повітряні Сили

На Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили розвідувальні безпілотники "Орлан-10" російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряного командування "Південь".

"23 вересня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російські розвідувальні БПЛА "Орлан-10", – йдеться у повідомленні.

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