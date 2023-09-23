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На Миколаївщині знищено два безпілотники "Орлан-10", - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлан

На Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили розвідувальні безпілотники "Орлан-10" російської армії.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряного командування "Південь".

"23 вересня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російські розвідувальні БПЛА "Орлан-10", – йдеться у повідомленні.

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Автор: Роман Свиридович
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23.09.2023 21:15 Відповісти
Ну шо, мойши с баяном, чей бпла орлан, кацапский, расскажите?
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23.09.2023 23:22 Відповісти
 
 