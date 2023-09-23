На Миколаївщині знищено два безпілотники "Орлан-10", - Повітряні Сили
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На Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили розвідувальні безпілотники "Орлан-10" російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряного командування "Південь".
"23 вересня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російські розвідувальні БПЛА "Орлан-10", – йдеться у повідомленні.
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YU ST
показати весь коментар23.09.2023 21:15 Відповісти Мені подобається 3
Wlad West
показати весь коментар23.09.2023 23:22 Відповісти Мені подобається 0
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