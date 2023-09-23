ВСУ продолжают вести наступательные действия на Запорожском и Мелитопольском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ходе наступательных действий ВСУ в течение 23 сентября 2023 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Запорожском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, в районе Вербового Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах. Противник нанес авиационный удар вблизи с. Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красное, Зализничное, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Каменское Запорожской области".

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - подчеркнули в Генштабе.

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