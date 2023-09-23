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Новости Война в Украине
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зерно (997) Бринк (117)

Украина продолжает прилагать усилия для того, чтобы накормить мир, - Бринк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

На этой неделе три корабля прошли через временные коридоры в Черном море для загрузки в украинских портах.

Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"Два судна, перевозящие предназначенное для портов Африки, Азии и Ближнего Востока зерно, сейчас направляются в Босфор", – написала Бринк в сообщении на X (Twitter).

Читайте также: Польские СМИ пишут, что Украина обязалась не выдавать лицензию на экспорт зерна, если Польша или Еврокомиссия будут против

Она подчеркнула, что, несмотря на выход России из Черноморской зерновой инициативы, Украина продолжает прилагать усилия, чтобы накормить мир.
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Топ комментарии
+8
Аби отримати дохід від продажу зерна. Всім, в ООН, наSрати на голодних, обездолених і замордованих.
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23.09.2023 22:32
+5
Нагодувати світ Україні не вдасться, але свої права на експорт відстоювати треба.
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23.09.2023 22:19
+3
Експорт, а не - ой там у Африці голодують..
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23.09.2023 22:35
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Нагодувати світ Україні не вдасться, але свої права на експорт відстоювати треба.
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23.09.2023 22:19 Ответить
Експорт, а не - ой там у Африці голодують..
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23.09.2023 22:35 Ответить
Аби отримати дохід від продажу зерна. Всім, в ООН, наSрати на голодних, обездолених і замордованих.
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23.09.2023 22:32 Ответить
Зерновой коллапс ....это искусственно создан скандал на чистом и солнечном поле.Польские фермеры самовольно с ентуазьмом скупают украинское зерно перемешивая со своей ...... а это снижают цены для зерно-олигархов.... и уменшается прибыль..... В Польше еще ненаучились в конкурентной битьве "побеждать" или "проигрывать."Хот варшавский союз уже 35 лет как развалился".
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23.09.2023 23:20 Ответить
кацап, ти - заблудився!!))
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23.09.2023 23:34 Ответить
Жопализ Хойлостанана ...... я неродился в кацапской семье и со временем нестал кацапом..
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24.09.2023 03:40 Ответить
А світ, яки докладає зусілля щоб Україна перемогла в цій війні.
Вони що, вирощують зерно під ракетно-арт. обстрілом.
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24.09.2023 00:12 Ответить
Не звертайте уваги, це політика-кричать одне, а самі скуповують і зерно і нафту.
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24.09.2023 04:29 Ответить
Угу.А світ мовчки спостерігає,як Україну знищують.
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24.09.2023 06:53 Ответить
А США (в особі Байдена та його адміністрації) докладає всіх зусиль, щоб Україна не мала чим відвоювувати свої територіїї максимально довго, щоб рашка не розвалилась, і щоб ввіпхнути нас за стіл переговорів з крємлядями після виснаження потенціалу сил і засобів, коли темпи контрнаступу знизяться до нульових.
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24.09.2023 09:46 Ответить
Наголошено Україна - воююча країна😨😨
Не ООН не Червоний хрест і інші імпотенти 🤮🤮🤮
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24.09.2023 10:12 Ответить
 
 