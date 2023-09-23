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Украина продолжает прилагать усилия для того, чтобы накормить мир, - Бринк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На этой неделе три корабля прошли через временные коридоры в Черном море для загрузки в украинских портах.
Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.
"Два судна, перевозящие предназначенное для портов Африки, Азии и Ближнего Востока зерно, сейчас направляются в Босфор", – написала Бринк в сообщении на X (Twitter).
Она подчеркнула, что, несмотря на выход России из Черноморской зерновой инициативы, Украина продолжает прилагать усилия, чтобы накормить мир.
Топ комментарии
+8 степан степаненко a38d65a1
показать весь комментарий23.09.2023 22:32
+5 Colt
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+3 Марина Нєчаєва 330e7c02
показать весь комментарий23.09.2023 22:35
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Вони що, вирощують зерно під ракетно-арт. обстрілом.
Не ООН не Червоний хрест і інші імпотенти 🤮🤮🤮