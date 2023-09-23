Украина продолжает прилагать усилия для того, чтобы накормить мир, - Бринк

На этой неделе три корабля прошли через временные коридоры в Черном море для загрузки в украинских портах.

Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"Два судна, перевозящие предназначенное для портов Африки, Азии и Ближнего Востока зерно, сейчас направляются в Босфор", – написала Бринк в сообщении на X (Twitter).

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Она подчеркнула, что, несмотря на выход России из Черноморской зерновой инициативы, Украина продолжает прилагать усилия, чтобы накормить мир.