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Україна продовжує докладати зусиль для того, щоб нагодувати світ, - Брінк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Цього тижня три кораблі пройшли через тимчасові коридори в Чорному морі для завантаження в українських портах.

Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Два судна, що перевозять призначене для портів Африки, Азії та Близького Сходу зерно, зараз прямують до Босфору", – написала Брінк у дописі на X (Twitter).

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Вона наголосила, що попри вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, Україна продовжує докладати зусиль, щоб нагодувати світ.
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Топ коментарі
+8
Аби отримати дохід від продажу зерна. Всім, в ООН, наSрати на голодних, обездолених і замордованих.
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23.09.2023 22:32
+5
Нагодувати світ Україні не вдасться, але свої права на експорт відстоювати треба.
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23.09.2023 22:19
+3
Експорт, а не - ой там у Африці голодують..
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23.09.2023 22:35
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Нагодувати світ Україні не вдасться, але свої права на експорт відстоювати треба.
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23.09.2023 22:19 Відповісти
Експорт, а не - ой там у Африці голодують..
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23.09.2023 22:35 Відповісти
Аби отримати дохід від продажу зерна. Всім, в ООН, наSрати на голодних, обездолених і замордованих.
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23.09.2023 22:32 Відповісти
Зерновой коллапс ....это искусственно создан скандал на чистом и солнечном поле.Польские фермеры самовольно с ентуазьмом скупают украинское зерно перемешивая со своей ...... а это снижают цены для зерно-олигархов.... и уменшается прибыль..... В Польше еще ненаучились в конкурентной битьве "побеждать" или "проигрывать."Хот варшавский союз уже 35 лет как развалился".
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23.09.2023 23:20 Відповісти
кацап, ти - заблудився!!))
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23.09.2023 23:34 Відповісти
Жопализ Хойлостанана ...... я неродился в кацапской семье и со временем нестал кацапом..
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24.09.2023 03:40 Відповісти
А світ, яки докладає зусілля щоб Україна перемогла в цій війні.
Вони що, вирощують зерно під ракетно-арт. обстрілом.
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24.09.2023 00:12 Відповісти
Не звертайте уваги, це політика-кричать одне, а самі скуповують і зерно і нафту.
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24.09.2023 04:29 Відповісти
Угу.А світ мовчки спостерігає,як Україну знищують.
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24.09.2023 06:53 Відповісти
А США (в особі Байдена та його адміністрації) докладає всіх зусиль, щоб Україна не мала чим відвоювувати свої територіїї максимально довго, щоб рашка не розвалилась, і щоб ввіпхнути нас за стіл переговорів з крємлядями після виснаження потенціалу сил і засобів, коли темпи контрнаступу знизяться до нульових.
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24.09.2023 09:46 Відповісти
Наголошено Україна - воююча країна😨😨
Не ООН не Червоний хрест і інші імпотенти 🤮🤮🤮
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24.09.2023 10:12 Відповісти
 
 