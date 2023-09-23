Україна продовжує докладати зусиль для того, щоб нагодувати світ, - Брінк

Цього тижня три кораблі пройшли через тимчасові коридори в Чорному морі для завантаження в українських портах.

Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Два судна, що перевозять призначене для портів Африки, Азії та Близького Сходу зерно, зараз прямують до Босфору", – написала Брінк у дописі на X (Twitter).

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Вона наголосила, що попри вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, Україна продовжує докладати зусиль, щоб нагодувати світ.