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Україна продовжує докладати зусиль для того, щоб нагодувати світ, - Брінк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Цього тижня три кораблі пройшли через тимчасові коридори в Чорному морі для завантаження в українських портах.
Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.
"Два судна, що перевозять призначене для портів Африки, Азії та Близького Сходу зерно, зараз прямують до Босфору", – написала Брінк у дописі на X (Twitter).
Вона наголосила, що попри вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, Україна продовжує докладати зусиль, щоб нагодувати світ.
Топ коментарі
+8 степан степаненко a38d65a1
показати весь коментар23.09.2023 22:32
+5 Colt
показати весь коментар23.09.2023 22:19
+3 Марина Нєчаєва 330e7c02
показати весь коментар23.09.2023 22:35
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Вони що, вирощують зерно під ракетно-арт. обстрілом.
Не ООН не Червоний хрест і інші імпотенти 🤮🤮🤮