США могут предоставить Вьетнаму истребители F-16, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом о возможной поставке крупной партии оружия бывшему военному противнику.

Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Пакет решений, которые могут быть приняты в течение следующего года, станет результатом недавно возобновившегося сотрудничества между Вашингтоном и Ханоем. Речь идет о продаже партии американских истребителей F-16, в которых Вьетнам нуждается из-за напряженных отношений с Пекином в Южно-Китайском море.

Сделка всё ещё находится на стадии рассмотрения, условия ещё предстоит согласовать, и нет полной уверенности, что они будут согласованы. Однако вооружения были ключевой темой вьетнамско-американских официальных переговоров в Ханое, Нью-Йорке и Вашингтоне в сентябре.

Известно также, что Вашингтон рассматривает возможность специальных условий финансирования поставки, которые могли бы помочь испытывающему нехватку денежных средств Ханою отказаться от традиционной зависимости от оружия российского производства, которое стоит дешевле.

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"У нас очень продуктивные и многообещающие отношения с Вьетнамом в области безопасности, и мы действительно видим их интерес к некоторым американским системах, в частности, к тем, что могут помочь им лучше контролировать свои морские границы; к транспортным самолетам и некоторым другим платформам", - говорится в материале.

Крупная оружейная сделка между США и Вьетнамом может вызвать недовольство в Китае. Территориальный спор между Вьетнамом и КНР в Южно-Китайском море периодически разгорается.