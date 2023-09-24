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Новости За рубежом
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США (23262) F-16 (311) Вьетнам (49)

США могут предоставить Вьетнаму истребители F-16, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

f-16

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом о возможной поставке крупной партии оружия бывшему военному противнику.

Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Пакет решений, которые могут быть приняты в течение следующего года, станет результатом недавно возобновившегося сотрудничества между Вашингтоном и Ханоем. Речь идет о продаже партии американских истребителей F-16, в которых Вьетнам нуждается из-за напряженных отношений с Пекином в Южно-Китайском море.

Сделка всё ещё находится на стадии рассмотрения, условия ещё предстоит согласовать, и нет полной уверенности, что они будут согласованы. Однако вооружения были ключевой темой вьетнамско-американских официальных переговоров в Ханое, Нью-Йорке и Вашингтоне в сентябре.

Известно также, что Вашингтон рассматривает возможность специальных условий финансирования поставки, которые могли бы помочь испытывающему нехватку денежных средств Ханою отказаться от традиционной зависимости от оружия российского производства, которое стоит дешевле.

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"У нас очень продуктивные и многообещающие отношения с Вьетнамом в области безопасности, и мы действительно видим их интерес к некоторым американским системах, в частности, к тем, что могут помочь им лучше контролировать свои морские границы; к транспортным самолетам и некоторым другим платформам", - говорится в материале.

Крупная оружейная сделка между США и Вьетнамом может вызвать недовольство в Китае. Территориальный спор между Вьетнамом и КНР в Южно-Китайском море периодически разгорается.
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Топ комментарии
+31
До "команди Єрмака" я бачу, у вас питань нема? )))
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23.09.2023 23:34
+24
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23.09.2023 23:38
+20
Вьетнаму продает, а нам бесплатно передает
Почувствуй разницу.
Или ты китаец и тебе подгорело?
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23.09.2023 23:35
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лишь бы чайникам было "хорошо"
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24.09.2023 10:10 Ответить
Як актуально. Спасті рядового вьетнамця. А ****?
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24.09.2023 10:11 Ответить
Это Штаты планируют второй фронт против Китая. Ничего удивительного если в советниках гениальный Салливан.
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24.09.2023 11:01 Ответить
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