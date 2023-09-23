США можуть надати В’єтнаму винищувачі F-16, - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з В’єтнамом про можливе постачання великої партії зброї колишньому військовому противнику.

Про це пише Голос Америки з посиланням на Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Пакет рішень, які можуть бути прийняті протягом наступного року, стане результатом нещодавно відновленої співпраці між Вашингтоном і Ханоєм. Йдеться про продаж партії американських винищувачів F-16, яких В'єтнам потребує через напружені відносини з Пекіном у Південно-Китайському морі.

Угода все ще перебуває на стадії розгляду, умови ще належить узгодити, і немає повної впевненості у її досягненні. Проте озброєння були ключовою темою в'єтнамсько-американських офіційних переговорів у Ханої, Нью-Йорку та Вашингтоні у вересні.

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Відомо також, що Вашингтон розглядає можливість спеціальних умов фінансування постачання, які могли б допомогти Ханою, якому бракує грошей, відмовитися від традиційної залежності від зброї російського виробництва, яка коштує дешевше.

"У нас дуже продуктивні та багатообіцяючі відносини з В'єтнамом у сфері безпеки, і ми дійсно бачимо їхній інтерес до деяких американських систем, зокрема до тих, що можуть допомогти їм краще контролювати свої морські кордони; до транспортних літаків та деяких інших платформ", − йдеться у матеріалі.

Велика збройова угода між США та В'єтнамом може викликати невдоволення у Китаю. Територіальна суперечка між В'єтнамом і КНР у Південно-Китайському морі періодично розгоряється.