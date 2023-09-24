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Новости За рубежом
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НАТО (8960) Украина (44296) Десантис (7)

Членство Украины в НАТО не в интересах США, - Десантис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рон,десантіс

Губернатор Флориды, потенциальный кандидат в президенты США, Рон Десантис заявил, что членство Украины в НАТО якобы "не в интересах безопасности США".

Об этом сообщает Лига.Новости со ссылкой на The Glenn Beck Program, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что членство (Украина. - ред.) в НАТО есть в наших интересах безопасности. Все, что это даст, - больше обязательств для нас. Поэтому если нам прибавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем вместо этого?" – сказал он.

Десантис также высказался по поводу помощи Украине.

По его мнению, США не должны давать "чистый чек" (подписанный чек, на котором еще не указана сумма денег, то есть заведомо неограниченное количество средств. – ред.) Украине, "если она не использует рычаги влияния, чтобы закончить войну".
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Топ комментарии
+40
"Закончить войну?"? Я так думаю, что Налоговой Службе США следует тщательно проверить банковские счета Десантиса и аффилированные с ним активы на предмет "странных" финансовых транзакций из рф.
И что-то мне подсказывает, что "закончить войну" превратится в "закончить десантиса".
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24.09.2023 07:20
+40
В продовження теми: президентство Десантіса не в інтересах США.
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24.09.2023 07:25
+39
Редкий придурок этот де сантис.

Местячновый « политик» а ля Трамп.
Не быть ему президентом США…
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24.09.2023 07:28
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Так, це не про демократію, це про доляри в очах...
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24.09.2023 11:31 Ответить
Схожий на буншу- молодшого , і по інтелекту теж,якщо не розуміє стратегічної вигоди такого союзника в такому місці.
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24.09.2023 11:32 Ответить
"Що ми отримаємо натомість?" От в чому собака порилась. А найсильніша армія в Європі, яка забезпечить оборону усієї Європи, не цікавить? Так подумайте про те, що станеться, якщо ця армія стане " саюзним гасударством" і буде використовуватися ******, щоб кошмарити Захід і робити вам головняк? Так таки ніякої вигоди від України в НАТО?
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24.09.2023 11:50 Ответить
втратила Гамерика Маккейна, як Україна Чорновола
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24.09.2023 12:48 Ответить
С одной стороны
Украина - это уголовное кодло с марионетками у власти
с другой
850 млрд оборонного бюджета США можно сократить вдвое,
если давать Украине из него двадцатку на войну
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24.09.2023 13:29 Ответить
А як же "чесні" вибори, що відповідали демократичним стандартам?
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24.09.2023 20:24 Ответить
Где честные
В Украине?
или в США, где прошли украинские выборы.
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25.09.2023 14:38 Ответить
В Україні серед провладних тролів та публічних осіб прийнято вважати чи говорити на публіку начебто останні президентські та парламентські вибори є найбільш чесні ледь не за всю історію та пройшли за найвищими демократичними стандартами
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25.09.2023 20:25 Ответить
И это частично правда
Зе на Банковую привели действия попэрэдныков
И украинская мафия
которой надоел попэрэднык
И о процентах
В 2004 году я обрабатывал списки избирателей на предмет двойников
Так там двойники и тройники - это полно
Одна девочка была десятерником
И когда я вижу в кукловодах тех же из 2004 года
комментарии излишни
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26.09.2023 10:07 Ответить
Хорошо что он никогда не станет президентом США. СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.09.2023 15:57 Ответить
прорашистская мразь!
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24.09.2023 16:57 Ответить
Просканировал все высказывания за последние 4 недели ,Губернатора ДеСантиса . ...... но так и ненашел ничего про Нато и вступление Украины в Нато . ...... это кем то распространяяма чюж.
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24.09.2023 18:19 Ответить
Він це сказав у тому подкасті десь за 10хв до кінця
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24.09.2023 21:32 Ответить
Тупа і недалекоглядна заява. Десантіс не може не розуміти, що в разі програшу України, рф буде використовувати її ресурси для нових воїн і погроз НАТО.
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24.09.2023 19:54 Ответить
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