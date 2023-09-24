Членство Украины в НАТО не в интересах США, - Десантис

Губернатор Флориды, потенциальный кандидат в президенты США, Рон Десантис заявил, что членство Украины в НАТО якобы "не в интересах безопасности США".

Об этом сообщает Лига.Новости со ссылкой на The Glenn Beck Program, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что членство (Украина. - ред.) в НАТО есть в наших интересах безопасности. Все, что это даст, - больше обязательств для нас. Поэтому если нам прибавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем вместо этого?" – сказал он.

Десантис также высказался по поводу помощи Украине.

По его мнению, США не должны давать "чистый чек" (подписанный чек, на котором еще не указана сумма денег, то есть заведомо неограниченное количество средств. – ред.) Украине, "если она не использует рычаги влияния, чтобы закончить войну".