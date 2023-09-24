Членство України в НАТО не в інтересах США, - Десантіс

Губернатор Флориди, потенційний кандидат в президенти США, Рон Десантіс заявив, що членство України в НАТО нібито "не в інтересах безпеки США".

Про це повідомляє Ліга.Новини із посиланням на The Glenn Beck Program, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що членство (України. - ред.) в НАТО є в наших безпекових інтересах. Все, що це дасть, – більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?" – сказав він.

Десантіс також висловися з приводу допомоги Україні.

На його думку, США не повинні давати "чистий чек" (підписаний чек, на якому ще не вказано суму грошей, тобто свідомо необмежена кількість коштів. – ред.) Україні, "якщо вона не використовує важелі впливу, щоб закінчити війну".

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