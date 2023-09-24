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Членство України в НАТО не в інтересах США, - Десантіс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рон,десантіс

Губернатор Флориди, потенційний кандидат в президенти США, Рон Десантіс заявив, що членство України в НАТО нібито "не в інтересах безпеки США".

Про це повідомляє Ліга.Новини із посиланням на The Glenn Beck Program, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що членство (України. - ред.) в НАТО є в наших безпекових інтересах. Все, що це дасть, – більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?" – сказав він.

Десантіс також висловися з приводу допомоги Україні.

На його думку, США не повинні давати "чистий чек" (підписаний чек, на якому ще не вказано суму грошей, тобто свідомо необмежена кількість коштів. – ред.) Україні, "якщо вона не використовує важелі впливу, щоб закінчити війну".

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+40
"Закончить войну?"? Я так думаю, что Налоговой Службе США следует тщательно проверить банковские счета Десантиса и аффилированные с ним активы на предмет "странных" финансовых транзакций из рф.
И что-то мне подсказывает, что "закончить войну" превратится в "закончить десантиса".
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24.09.2023 07:20
+40
В продовження теми: президентство Десантіса не в інтересах США.
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24.09.2023 07:25
+39
Редкий придурок этот де сантис.

Местячновый « политик» а ля Трамп.
Не быть ему президентом США…
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24.09.2023 07:28
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Так, це не про демократію, це про доляри в очах...
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24.09.2023 11:31 Відповісти
Схожий на буншу- молодшого , і по інтелекту теж,якщо не розуміє стратегічної вигоди такого союзника в такому місці.
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24.09.2023 11:32 Відповісти
"Що ми отримаємо натомість?" От в чому собака порилась. А найсильніша армія в Європі, яка забезпечить оборону усієї Європи, не цікавить? Так подумайте про те, що станеться, якщо ця армія стане " саюзним гасударством" і буде використовуватися ******, щоб кошмарити Захід і робити вам головняк? Так таки ніякої вигоди від України в НАТО?
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24.09.2023 11:50 Відповісти
втратила Гамерика Маккейна, як Україна Чорновола
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24.09.2023 12:48 Відповісти
С одной стороны
Украина - это уголовное кодло с марионетками у власти
с другой
850 млрд оборонного бюджета США можно сократить вдвое,
если давать Украине из него двадцатку на войну
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24.09.2023 13:29 Відповісти
А як же "чесні" вибори, що відповідали демократичним стандартам?
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24.09.2023 20:24 Відповісти
Где честные
В Украине?
или в США, где прошли украинские выборы.
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25.09.2023 14:38 Відповісти
В Україні серед провладних тролів та публічних осіб прийнято вважати чи говорити на публіку начебто останні президентські та парламентські вибори є найбільш чесні ледь не за всю історію та пройшли за найвищими демократичними стандартами
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25.09.2023 20:25 Відповісти
И это частично правда
Зе на Банковую привели действия попэрэдныков
И украинская мафия
которой надоел попэрэднык
И о процентах
В 2004 году я обрабатывал списки избирателей на предмет двойников
Так там двойники и тройники - это полно
Одна девочка была десятерником
И когда я вижу в кукловодах тех же из 2004 года
комментарии излишни
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26.09.2023 10:07 Відповісти
Хорошо что он никогда не станет президентом США. СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.09.2023 15:57 Відповісти
прорашистская мразь!
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24.09.2023 16:57 Відповісти
Просканировал все высказывания за последние 4 недели ,Губернатора ДеСантиса . ...... но так и ненашел ничего про Нато и вступление Украины в Нато . ...... это кем то распространяяма чюж.
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24.09.2023 18:19 Відповісти
Він це сказав у тому подкасті десь за 10хв до кінця
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24.09.2023 21:32 Відповісти
Тупа і недалекоглядна заява. Десантіс не може не розуміти, що в разі програшу України, рф буде використовувати її ресурси для нових воїн і погроз НАТО.
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24.09.2023 19:54 Відповісти
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