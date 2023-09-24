Членство України в НАТО не в інтересах США, - Десантіс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Губернатор Флориди, потенційний кандидат в президенти США, Рон Десантіс заявив, що членство України в НАТО нібито "не в інтересах безпеки США".
Про це повідомляє Ліга.Новини із посиланням на The Glenn Beck Program, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, що членство (України. - ред.) в НАТО є в наших безпекових інтересах. Все, що це дасть, – більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?" – сказав він.
Десантіс також висловися з приводу допомоги Україні.
На його думку, США не повинні давати "чистий чек" (підписаний чек, на якому ще не вказано суму грошей, тобто свідомо необмежена кількість коштів. – ред.) Україні, "якщо вона не використовує важелі впливу, щоб закінчити війну".
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Украина - это уголовное кодло с марионетками у власти
с другой
850 млрд оборонного бюджета США можно сократить вдвое,
если давать Украине из него двадцатку на войну
В Украине?
или в США, где прошли украинские выборы.
Зе на Банковую привели действия попэрэдныков
И украинская мафия
которой надоел попэрэднык
И о процентах
В 2004 году я обрабатывал списки избирателей на предмет двойников
Так там двойники и тройники - это полно
Одна девочка была десятерником
И когда я вижу в кукловодах тех же из 2004 года
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