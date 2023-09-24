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Лавров едет в Пхеньян углублять отношения РФ и КНДР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующий месяц планирует посетить Пхеньян для углубления сотрудничества в рамках договоренностей между диктаторами РФ и КНДР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

По его словам, визит станет продолжением договоренности между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном об активизации отношений и сотрудничестве двух стран.

Издание отмечает, что одной из целей поездки Лаврова может быть подготовка визита Путина в КНДР.

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Топ комментарии
+13
А чому на лаврова нема ордеру на арешт? Він - злочинець
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24.09.2023 09:04
+9
- Папа! Новость хочешь?

- Какую?

- Северная Корея будет поставлять России пушки и снаряды!

- Ага! Сначала - пушки и снаряды... А потом и траву!...

- «Траву» нам Талибан поставляет!

- Так то не та трава! Талибскую траву курят А корейскую мы жрать скоро будем!

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24.09.2023 09:30
+8
А корейцы едят коней?
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24.09.2023 09:16
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А чому на лаврова нема ордеру на арешт? Він - злочинець
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24.09.2023 09:04 Ответить
+💯! рашенРібентроп

За розв'язування агресивної війни
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24.09.2023 09:09 Ответить
сказко про репко-снаряды
кум-жум-геттович ездил за снарядами - не вытащил
болотя ездил за снарядами - не вытащил
послали лошадку за снарядами
----
по мотивам другой сказки -
посадил дет репко
откинулся репко и посадил деда на перо
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24.09.2023 13:32 Ответить
Лошадь бєгаєт па кругу-лошадь іщєт сєбє друга...
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24.09.2023 09:09 Ответить
Їде в Пхеньян, Лавруха
Щоб проблювати
Інтереси кремля
з яких проблює,
Усіх расіян... непруха..
Та це скормлять за два вуха
Маргариті Симонян...
І т.н - по кругу...
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24.09.2023 09:51 Ответить
Может всё же в Гаагу заедет?
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24.09.2023 09:09 Ответить
А корейцы едят коней?
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24.09.2023 09:16 Ответить
Якщо Ин їм дозволить, то за 30 секунд і запаху не лишиться. Та й не живуть там коні довго - всю траву инівці зжирають
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24.09.2023 10:19 Ответить
Півнкорейці і китайці їдять всьо,що шевелиться і не шевелиться: ви коли-небудь бачили китайський похорон??))
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24.09.2023 11:25 Ответить
І я небачив!)
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24.09.2023 11:32 Ответить
А що не шевелиться то розшевелюють і зʼїдають
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24.09.2023 17:35 Ответить
Ось справжня вісь зла в ********* світі терористичні режими: росія ,кндр іран ,ну а лавров це злочинець як і путін на цього чорта має бути виданий ордер на арешт.
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24.09.2023 09:24 Ответить
Коняці там ********** анус.
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24.09.2023 09:24 Ответить
- Папа! Новость хочешь?

- Какую?

- Северная Корея будет поставлять России пушки и снаряды!

- Ага! Сначала - пушки и снаряды... А потом и траву!...

- «Траву» нам Талибан поставляет!

- Так то не та трава! Талибскую траву курят А корейскую мы жрать скоро будем!

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24.09.2023 09:30 Ответить
Не, за траву (сено) Ы-новцы могут и сразиться с кацапами, не на жисть...
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24.09.2023 09:51 Ответить
Небувала активність касабської дипломатії
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24.09.2023 09:36 Ответить
В Северной Корее нет овса.
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24.09.2023 09:40 Ответить
Рот сполосни, коняка )
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24.09.2023 09:41 Ответить
ким чен *** ему углубит жопу
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24.09.2023 09:53 Ответить
Еще и тренироваться будет, типо , сунь муй вцяй вынь сухим.
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24.09.2023 09:57 Ответить
Скажи мені, хто твій друг. До двох підшконочних (Іран і Північна Корея) приєднується третя опущена - Рашка. Все йде за планом.
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24.09.2023 10:06 Ответить
Вже приєдналася
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24.09.2023 11:33 Ответить
на китайских боеприпасах поставленных РФ написано - 彳主 - списано
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24.09.2023 10:18 Ответить
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24.09.2023 10:26 Ответить
ну ще не зрозуміло хто кого буде "поглиблювати"
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24.09.2023 10:32 Ответить
Админздание в центре Курска атаковал беспилотник
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24.09.2023 10:33 Ответить
А хто кому буде углублять😀Спочатку ким углубиться старому мерину а потім лавруша кінь углубиться в ІНА😀
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24.09.2023 10:38 Ответить
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24.09.2023 10:55 Ответить
Лавров їде накуй!
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24.09.2023 11:26 Ответить
Выражение "На полях саммита Лавров провел встречи..." заиграло новыми образами! 🐴
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24.09.2023 12:17 Ответить
Це вже буде залежати від китайців . ************ , чи на півшишки
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24.09.2023 17:37 Ответить
 
 