Лавров едет в Пхеньян углублять отношения РФ и КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующий месяц планирует посетить Пхеньян для углубления сотрудничества в рамках договоренностей между диктаторами РФ и КНДР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

По его словам, визит станет продолжением договоренности между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном об активизации отношений и сотрудничестве двух стран.

Издание отмечает, что одной из целей поездки Лаврова может быть подготовка визита Путина в КНДР.

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