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Лавров едет в Пхеньян углублять отношения РФ и КНДР
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующий месяц планирует посетить Пхеньян для углубления сотрудничества в рамках договоренностей между диктаторами РФ и КНДР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.
По его словам, визит станет продолжением договоренности между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном об активизации отношений и сотрудничестве двух стран.
Издание отмечает, что одной из целей поездки Лаврова может быть подготовка визита Путина в КНДР.
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по мотивам другой сказки -
посадил дет репко
откинулся репко и посадил деда на перо
Щоб проблювати
Інтереси кремля
з яких проблює,
Усіх расіян... непруха..
Та це скормлять за два вуха
Маргариті Симонян...
І т.н - по кругу...
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