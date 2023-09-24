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Лавров їде у Пхеньян поглиблювати відносини РФ та КНДР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров наступного місяця планує відвідати Пхеньян для поглиблення співпраці в рамках домовленостей між диктаторами РФ і КНДР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

За його словами, візит стане продовженням домовленості між Володимиром Путіним та Кім Чен Ином про активізацію відносин та співпраці двох країн.

Видання зазначає, що однією з цілей поїздки Лаврова може бути підготовка візиту Путіна до КНДР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кім Чен Ин після зустрічі з Путіним наказав "максимально поглибити" зв’язки з РФ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
А чому на лаврова нема ордеру на арешт? Він - злочинець
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24.09.2023 09:04
+9
- Папа! Новость хочешь?

- Какую?

- Северная Корея будет поставлять России пушки и снаряды!

- Ага! Сначала - пушки и снаряды... А потом и траву!...

- «Траву» нам Талибан поставляет!

- Так то не та трава! Талибскую траву курят А корейскую мы жрать скоро будем!

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24.09.2023 09:30
+8
А корейцы едят коней?
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24.09.2023 09:16
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А чому на лаврова нема ордеру на арешт? Він - злочинець
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24.09.2023 09:04 Відповісти
+💯! рашенРібентроп

За розв'язування агресивної війни
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24.09.2023 09:09 Відповісти
сказко про репко-снаряды
кум-жум-геттович ездил за снарядами - не вытащил
болотя ездил за снарядами - не вытащил
послали лошадку за снарядами
----
по мотивам другой сказки -
посадил дет репко
откинулся репко и посадил деда на перо
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24.09.2023 13:32 Відповісти
Лошадь бєгаєт па кругу-лошадь іщєт сєбє друга...
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24.09.2023 09:09 Відповісти
Їде в Пхеньян, Лавруха
Щоб проблювати
Інтереси кремля
з яких проблює,
Усіх расіян... непруха..
Та це скормлять за два вуха
Маргариті Симонян...
І т.н - по кругу...
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24.09.2023 09:51 Відповісти
Может всё же в Гаагу заедет?
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24.09.2023 09:09 Відповісти
А корейцы едят коней?
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24.09.2023 09:16 Відповісти
Якщо Ин їм дозволить, то за 30 секунд і запаху не лишиться. Та й не живуть там коні довго - всю траву инівці зжирають
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24.09.2023 10:19 Відповісти
Півнкорейці і китайці їдять всьо,що шевелиться і не шевелиться: ви коли-небудь бачили китайський похорон??))
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24.09.2023 11:25 Відповісти
І я небачив!)
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24.09.2023 11:32 Відповісти
А що не шевелиться то розшевелюють і зʼїдають
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24.09.2023 17:35 Відповісти
Ось справжня вісь зла в ********* світі терористичні режими: росія ,кндр іран ,ну а лавров це злочинець як і путін на цього чорта має бути виданий ордер на арешт.
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24.09.2023 09:24 Відповісти
Коняці там ********** анус.
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24.09.2023 09:24 Відповісти
- Папа! Новость хочешь?

- Какую?

- Северная Корея будет поставлять России пушки и снаряды!

- Ага! Сначала - пушки и снаряды... А потом и траву!...

- «Траву» нам Талибан поставляет!

- Так то не та трава! Талибскую траву курят А корейскую мы жрать скоро будем!

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24.09.2023 09:30 Відповісти
Не, за траву (сено) Ы-новцы могут и сразиться с кацапами, не на жисть...
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24.09.2023 09:51 Відповісти
Небувала активність касабської дипломатії
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24.09.2023 09:36 Відповісти
В Северной Корее нет овса.
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24.09.2023 09:40 Відповісти
Рот сполосни, коняка )
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24.09.2023 09:41 Відповісти
ким чен *** ему углубит жопу
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24.09.2023 09:53 Відповісти
Еще и тренироваться будет, типо , сунь муй вцяй вынь сухим.
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24.09.2023 09:57 Відповісти
Скажи мені, хто твій друг. До двох підшконочних (Іран і Північна Корея) приєднується третя опущена - Рашка. Все йде за планом.
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24.09.2023 10:06 Відповісти
Вже приєдналася
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24.09.2023 11:33 Відповісти
на китайских боеприпасах поставленных РФ написано - 彳主 - списано
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24.09.2023 10:18 Відповісти
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24.09.2023 10:26 Відповісти
ну ще не зрозуміло хто кого буде "поглиблювати"
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24.09.2023 10:32 Відповісти
Админздание в центре Курска атаковал беспилотник
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24.09.2023 10:33 Відповісти
А хто кому буде углублять😀Спочатку ким углубиться старому мерину а потім лавруша кінь углубиться в ІНА😀
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24.09.2023 10:38 Відповісти
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24.09.2023 10:55 Відповісти
Лавров їде накуй!
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24.09.2023 11:26 Відповісти
Выражение "На полях саммита Лавров провел встречи..." заиграло новыми образами! 🐴
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24.09.2023 12:17 Відповісти
Це вже буде залежати від китайців . ************ , чи на півшишки
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24.09.2023 17:37 Відповісти
 
 