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Лавров їде у Пхеньян поглиблювати відносини РФ та КНДР
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава МЗС РФ Сергій Лавров наступного місяця планує відвідати Пхеньян для поглиблення співпраці в рамках домовленостей між диктаторами РФ і КНДР.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.
За його словами, візит стане продовженням домовленості між Володимиром Путіним та Кім Чен Ином про активізацію відносин та співпраці двох країн.
Видання зазначає, що однією з цілей поїздки Лаврова може бути підготовка візиту Путіна до КНДР.
Топ коментарі
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За розв'язування агресивної війни
кум-жум-геттович ездил за снарядами - не вытащил
болотя ездил за снарядами - не вытащил
послали лошадку за снарядами
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по мотивам другой сказки -
посадил дет репко
откинулся репко и посадил деда на перо
Щоб проблювати
Інтереси кремля
з яких проблює,
Усіх расіян... непруха..
Та це скормлять за два вуха
Маргариті Симонян...
І т.н - по кругу...
- Какую?
- Северная Корея будет поставлять России пушки и снаряды!
- Ага! Сначала - пушки и снаряды... А потом и траву!...
- «Траву» нам Талибан поставляет!
- Так то не та трава! Талибскую траву курят А корейскую мы жрать скоро будем!