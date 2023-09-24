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Крым (26022) ПВО (1508) Игнат (540)

Российская ПВО не способна справиться с крылатыми ракетами западного производства, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,крим

Российские захватчики не могут защитить временно оккупированный ими Крым от украинских атак ракетами западного производства.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.

"У нас есть оружие, которое нам было нужно. Это крылатые ракеты. Такие, как Х-101, например, которыми Россия атакует нас с начала войны, только лучше. Противник не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них там "не имеющее аналогов ПВО", – сказал Игнат.

Он добавил, что некоторое количество украинских ракет российская противовоздушная оборона сбивает, но "как мы видим по результатам, ракеты долетают, и Крым, нашпигованный системами ПВО, не может справиться с ракетами западного производства".

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Отвечая на предположение российских оккупантов, что удар по Черноморскому флоту РФ в Севастополе был нанесен американскими дальнобойными ракетами ATACMS, Игнат сказал: "Я думаю, что было бы видно, что это ATACMS, потому что крылатая и баллистическая ракета отличаются траекторией полета и последствиями удара".

Он выразил убеждение, что Вашингтон таки предоставит Киеву желанное дальнобойное оружие, поскольку появляется все больше сообщений о том, что это произойдет.

"Это не только об ATACMS, но и о немецких Taurus. Все будет", – отметил спикер Воздушных сил.
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Топ комментарии
+11
А якщо б "хтось" не саботував нашу ракетну програму за останні декілька років, то бархатний сезон був би ще яскравішим, і не тільки в Криму...
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24.09.2023 10:24
+11
Навіщо Ви постите цю кацапську шовіністичну муйню?
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24.09.2023 10:35
+6
Все крылатые ракеты легкая цель из-за того что летают очень медленно. Но можно находить слепые зоны, летать по низким траекториям. Глупо человеку такой должности заниматься непрофессиональным троллингом.
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24.09.2023 10:33
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Коли русру пишуть, що їх атакували, а вони збили, то якийсь Марс з яблуками. Пане Ігнат, не давайте їм ні дихнуть, ні ікнуть. Боріться і перемагайте
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24.09.2023 10:22 Ответить
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24.09.2023 10:23 Ответить
Навіщо Ви постите цю кацапську шовіністичну муйню?
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24.09.2023 10:35 Ответить
Да пи**ец конечно. Сейчас такое трудно представить.
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24.09.2023 11:06 Ответить
Да, с раисскими нацистами было давно всё понятно, как то раньше не очень обращали внимание. Но сейчас, когда их извечная врождённая ненависть и презрение к другим народам из скетчей перешло в массовые убийства эту шелупонь надо с себя сдирать!
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24.09.2023 12:04 Ответить
А якщо б "хтось" не саботував нашу ракетну програму за останні декілька років, то бархатний сезон був би ще яскравішим, і не тільки в Криму...
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24.09.2023 10:24 Ответить
Ну так зносте логістику (кримський міст) Рашки, склади зберігання та запаси палива...
Чи Бубочка (Ермак) забороняє?
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24.09.2023 10:24 Ответить
Ага два рази дозволив а третій заборонив.
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24.09.2023 11:44 Ответить
Все крылатые ракеты легкая цель из-за того что летают очень медленно. Но можно находить слепые зоны, летать по низким траекториям. Глупо человеку такой должности заниматься непрофессиональным троллингом.
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24.09.2023 10:33 Ответить
Формат телемарафона обязывает говорить про тупых, грязных, нищих анал-говнетных кацапов. Сам то Игнат наверняка не дурак.
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24.09.2023 12:32 Ответить
Як же так? Адже Букі, Панцирі, Тори работают в висшей стєпєні ефєктівна. Счьолкают, как арєшкі (с)
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24.09.2023 10:41 Ответить
Не на тих кацапи напали! Слава Україні!
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24.09.2023 10:49 Ответить
Україні потрібні ракети на 6 тис.км. щоб діставати до Камчатки. У всіх хто гей-паради не проміняв на час вони є тисячами - пакистан, іран, кндр, індія
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24.09.2023 11:00 Ответить
Шість тисяч мало. До Камчатки більше семи тисяч.
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24.09.2023 11:09 Ответить
Ракети потрібні для москви та пітера. Всі інші, крім військових
підриємств, самі рухнут.
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24.09.2023 11:56 Ответить
 
 