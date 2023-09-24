Российская ПВО не способна справиться с крылатыми ракетами западного производства, - Игнат

Российские захватчики не могут защитить временно оккупированный ими Крым от украинских атак ракетами западного производства.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.

"У нас есть оружие, которое нам было нужно. Это крылатые ракеты. Такие, как Х-101, например, которыми Россия атакует нас с начала войны, только лучше. Противник не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них там "не имеющее аналогов ПВО", – сказал Игнат.

Он добавил, что некоторое количество украинских ракет российская противовоздушная оборона сбивает, но "как мы видим по результатам, ракеты долетают, и Крым, нашпигованный системами ПВО, не может справиться с ракетами западного производства".

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Отвечая на предположение российских оккупантов, что удар по Черноморскому флоту РФ в Севастополе был нанесен американскими дальнобойными ракетами ATACMS, Игнат сказал: "Я думаю, что было бы видно, что это ATACMS, потому что крылатая и баллистическая ракета отличаются траекторией полета и последствиями удара".

Он выразил убеждение, что Вашингтон таки предоставит Киеву желанное дальнобойное оружие, поскольку появляется все больше сообщений о том, что это произойдет.

"Это не только об ATACMS, но и о немецких Taurus. Все будет", – отметил спикер Воздушных сил.