В трех областях угроза баллистики, - Воздушные силы

Командование Воздушных сил сообщает об угрозе применения баллистического вооружения в трех областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Внимание! Кировоградская, Николаевская, Херсонская область - угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении.

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