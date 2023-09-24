РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11976 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
10 093 0
Воздушные силы (1018) баллистические ракеты (112)

В трех областях угроза баллистики, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,балістика,балістична

Командование Воздушных сил сообщает об угрозе применения баллистического вооружения в трех областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Внимание! Кировоградская, Николаевская, Херсонская область - угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Запорожье было атаковано баллистической ракетой, пострадавших нет, - ОВА
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 