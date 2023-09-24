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В трех областях угроза баллистики, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командование Воздушных сил сообщает об угрозе применения баллистического вооружения в трех областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
"Внимание! Кировоградская, Николаевская, Херсонская область - угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении.
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