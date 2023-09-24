У трьох областях загроза балістики, - Повітряні сили

Командування Повітряних сил інформує про загрозу застосування балістичного озброєння в трьох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Увага! Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська область - загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У шести областях загроза балістики, - Повітряні сили