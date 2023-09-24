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У трьох областях загроза балістики, - Повітряні сили
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Командування Повітряних сил інформує про загрозу застосування балістичного озброєння в трьох областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"Увага! Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська область - загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться у повідомленні.
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