Местные власти сообщили о сбитии беспилотника на подлете к Белгороду

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о сбитии якобы украинского беспилотника на подлете к Белгороду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – говорится в сообщении.

Гладков традиционно уверяет, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Больше информации пока не известно.

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