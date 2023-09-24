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Местные власти сообщили о сбитии беспилотника на подлете к Белгороду
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о сбитии якобы украинского беспилотника на подлете к Белгороду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – говорится в сообщении.
Гладков традиционно уверяет, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Больше информации пока не известно.
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"ВСУ обстреляло из танков деревною тьоткіно. Обстрел продолжался полтора часа, жертв и разрущеній нєт"...
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