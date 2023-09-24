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Місцева влада повідомила про збиття безпілотника на підльоті до Бєлгорода

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,бєлгород,бєлгородська,бєлгородщина

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про збиття нібито українського безпілотника на підльоті до Бєлгорода.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"У Бєлгородському районі спрацювала наша система ППО - збитий БПЛА на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі", - йдеться у повідомленні.

Гладков традиційно запевняє, що за попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Більше інформації наразі не відомо.

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Автор: Ірина Дашківська
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Севастополь зараз, щось сильно палає після вибухі
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24.09.2023 15:18 Відповісти
ППО Білгородщини крутіше за кримську ППО?
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24.09.2023 15:26 Відповісти
Чим збили? Електропідстанцією? Чи газорозподільним вузлом?
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24.09.2023 15:33 Відповісти
Обласним управлінням фсб
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24.09.2023 16:09 Відповісти
Кацапські новості це шото з чимто.
"ВСУ обстреляло из танков деревною тьоткіно. Обстрел продолжался полтора часа, жертв и разрущеній нєт"...
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24.09.2023 15:57 Відповісти
Нефтебазой сбили?
Да, кацапы?
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24.09.2023 16:00 Відповісти
"Кієф за трі дня!"
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24.09.2023 17:27 Відповісти
 
 