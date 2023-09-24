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Беларусь снова продолжила совместные с РФ военные учения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

білорусь,гардсервіс

Беларусь снова продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся по меньшей мере до 1 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Білорускі Гаюн".

"Учения ВС РБ/РФ в Беларуси продлены по меньшей мере до 1 октября. Выходными для некоторых полигонов стали 23 и 24 сентября, но "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - пишет пресс-служба.

Учения на полигонах продлеваются с 25 сентября и до:

◾️ 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 30.09;
◾️ Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 29.09;
◾️ Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 30.09;
◾️ Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 29.09;
◾️ 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 29.09;
◾️ 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 01.10;
◾️ 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 01.10;
◾️ Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.09.

"Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее число продлений составляет 74 недели", – добавляет мониторинговая группа.

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Топ комментарии
+2
Можуть влаштувати провокацію й напасти з Півночі.
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24.09.2023 15:56
+2
Шо бульбаші з кацапами такі тупі шо не можуть ніяк навчитися? Все продовжують і продовжують
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24.09.2023 16:07
+2
совсем скоро эти холопы кацапни станут областью рашки!но похоже им всё равно.
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24.09.2023 16:52
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Можуть влаштувати провокацію й напасти з Півночі.
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24.09.2023 15:56 Ответить
🤣
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24.09.2023 16:22 Ответить
Ідіот чи просто кацап?
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24.09.2023 16:24 Ответить
чим?
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24.09.2023 21:38 Ответить
Була ж інфа що кацапи вийшли з Білорусі...
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24.09.2023 16:05 Ответить
Шо бульбаші з кацапами такі тупі шо не можуть ніяк навчитися? Все продовжують і продовжують
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24.09.2023 16:07 Ответить
Треба ввести туда українські війска щоб вони заспокоїлись. Допомогти белоруському народу.
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24.09.2023 18:01 Ответить
Вагнер тает, Вагнер тает - на глазах...
Улетают в Сомали и просто - нах...
Белоруски заскучают, ведь их часто замечали-
С музыкантами в околичных кустах...
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24.09.2023 16:10 Ответить
вчяться у кцпів правильно на колінах стояти
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24.09.2023 16:20 Ответить
совсем скоро эти холопы кацапни станут областью рашки!но похоже им всё равно.
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24.09.2023 16:52 Ответить
Щось хитрить падляче, самозванець ***********, на болотах!!
Свято наближається !
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24.09.2023 17:20 Ответить
Треба ввести українськи війска до Беларусі, бо вони на Житомирщіні та Волині стоять марно, очікуючи наступу з боку Беларусі. Треба проявляти ініціативу!
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24.09.2023 17:58 Ответить
Треба тобі мізки до голови ввести!
Чи ти вважаєш, що в нас настільки потужна економіка, ВПК і ресурсна база, що Україна витримає другий фронт?
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24.09.2023 19:57 Ответить
Бульба сподівається цією дрочкою когось залякати?
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24.09.2023 18:16 Ответить
Де представники "книги рекордів Гіннеса"? Військові навчання довжиною в 1,5 роки! Тільки від бульботаргана!
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24.09.2023 19:55 Ответить
Коли рашки не стане, ********** буде помста
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24.09.2023 20:19 Ответить
у вас в слові "*****" купа помилок)))
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24.09.2023 21:05 Ответить
Такі тупі, що за півтора року не можуть нічому навчитись?
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24.09.2023 21:04 Ответить
 
 