Беларусь снова продолжила совместные с РФ военные учения
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Беларусь снова продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся по меньшей мере до 1 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Білорускі Гаюн".
"Учения ВС РБ/РФ в Беларуси продлены по меньшей мере до 1 октября. Выходными для некоторых полигонов стали 23 и 24 сентября, но "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - пишет пресс-служба.
Учения на полигонах продлеваются с 25 сентября и до:
◾️ 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 30.09;
◾️ Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 29.09;
◾️ Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 30.09;
◾️ Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 29.09;
◾️ 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 29.09;
◾️ 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 01.10;
◾️ 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 01.10;
◾️ Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.09.
"Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее число продлений составляет 74 недели", – добавляет мониторинговая группа.
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