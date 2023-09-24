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Новини За кордоном
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Білорусь знову продовжила спільні з РФ військові навчання

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білорусь,гардсервіс

Білорусь знову продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 1 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Білорускі Гаюн".

"Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено щонайменше до 1 жовтня. Вихідними для деяких полігонів стали 23 і 24 вересня, але "Доманове" і "Обуз-Лісновський" працюють без перерви", - пише пресслужба.

Навчання на полігонах продовжуються з 25 вересня й до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 30.09;
  • полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 29.09;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 30.09;
  • полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 29.09;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 29.09;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 01.10;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 01.10;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 30.09;

"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 74 тижні", - додає моніторингова група.

Читайте: У Білорусі знову продовжили військові навчання, тепер до 24 вересня

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+2
Можуть влаштувати провокацію й напасти з Півночі.
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24.09.2023 15:56
+2
Шо бульбаші з кацапами такі тупі шо не можуть ніяк навчитися? Все продовжують і продовжують
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24.09.2023 16:07
+2
совсем скоро эти холопы кацапни станут областью рашки!но похоже им всё равно.
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24.09.2023 16:52
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Можуть влаштувати провокацію й напасти з Півночі.
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24.09.2023 15:56 Відповісти
🤣
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24.09.2023 16:22 Відповісти
Ідіот чи просто кацап?
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24.09.2023 16:24 Відповісти
чим?
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24.09.2023 21:38 Відповісти
Була ж інфа що кацапи вийшли з Білорусі...
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24.09.2023 16:05 Відповісти
Шо бульбаші з кацапами такі тупі шо не можуть ніяк навчитися? Все продовжують і продовжують
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24.09.2023 16:07 Відповісти
Треба ввести туда українські війска щоб вони заспокоїлись. Допомогти белоруському народу.
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24.09.2023 18:01 Відповісти
Вагнер тает, Вагнер тает - на глазах...
Улетают в Сомали и просто - нах...
Белоруски заскучают, ведь их часто замечали-
С музыкантами в околичных кустах...
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24.09.2023 16:10 Відповісти
вчяться у кцпів правильно на колінах стояти
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24.09.2023 16:20 Відповісти
совсем скоро эти холопы кацапни станут областью рашки!но похоже им всё равно.
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24.09.2023 16:52 Відповісти
Щось хитрить падляче, самозванець ***********, на болотах!!
Свято наближається !
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24.09.2023 17:20 Відповісти
Треба ввести українськи війска до Беларусі, бо вони на Житомирщіні та Волині стоять марно, очікуючи наступу з боку Беларусі. Треба проявляти ініціативу!
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24.09.2023 17:58 Відповісти
Треба тобі мізки до голови ввести!
Чи ти вважаєш, що в нас настільки потужна економіка, ВПК і ресурсна база, що Україна витримає другий фронт?
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24.09.2023 19:57 Відповісти
Бульба сподівається цією дрочкою когось залякати?
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24.09.2023 18:16 Відповісти
Де представники "книги рекордів Гіннеса"? Військові навчання довжиною в 1,5 роки! Тільки від бульботаргана!
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24.09.2023 19:55 Відповісти
Коли рашки не стане, ********** буде помста
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24.09.2023 20:19 Відповісти
у вас в слові "*****" купа помилок)))
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24.09.2023 21:05 Відповісти
Такі тупі, що за півтора року не можуть нічому навчитись?
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24.09.2023 21:04 Відповісти
 
 