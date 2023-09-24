Оккупанты ввели комендантский час и "военную цензуру" в Донецкой области
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Указом так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина на временно оккупированной части Донецкой области вводится "военная цензура" и комендантский час.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Комендантский час в так называемой "ДНР" будет действовать в будние дни с 23:00 до 04:00. В настоящее время запрещено находиться на улицах.
Также запрещаются какие-либо массовые собрания, пикеты и акции.
Кроме того, "указом" Пушилина вводится "военная цензура", которая касается почтовых отправлений и телефонных звонков.
Топ комментарии
+5 Павло ШОвте
показать весь комментарий24.09.2023 18:05
+3 Сергій Овчаренко 8f7dfb04
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+3 Павло ШОвте
показать весь комментарий24.09.2023 18:07
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Готуй пушилін собі пакет та до кабздона
А шо такое? Путєн ввєди?
Так ввёл же...
"Вот оно счастье - зять мой Алкаша!"