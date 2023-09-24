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Оккупанты ввели комендантский час и "военную цензуру" в Донецкой области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

днр,окупанти

Указом так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина на временно оккупированной части Донецкой области вводится "военная цензура" и комендантский час.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Комендантский час в так называемой "ДНР" будет действовать в будние дни с 23:00 до 04:00. В настоящее время запрещено находиться на улицах.

Также запрещаются какие-либо массовые собрания, пикеты и акции.

Кроме того, "указом" Пушилина вводится "военная цензура", которая касается почтовых отправлений и телефонных звонков.

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Топ комментарии
+5
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24.09.2023 18:05
+3
Мертвому припарки
Готуй пушилін собі пакет та до кабздона
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24.09.2023 17:50
+3
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24.09.2023 18:07
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Мертвому припарки
Готуй пушилін собі пакет та до кабздона
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24.09.2023 17:50 Ответить
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24.09.2023 18:07 Ответить
Вже аж не віриться що десь існує життя без цієї їпучої комендантської години..а коли ти "сова", не уявляєте яке це покарання..
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24.09.2023 17:53 Ответить
шо матюкатся незя ?
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24.09.2023 18:00 Ответить
Можно только с 8-00 и до 17-00
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24.09.2023 20:42 Ответить
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24.09.2023 18:05 Ответить
Напевне, КТ визначає кількість вати в голові, і чи не залишились там випадково залишки мозку.
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24.09.2023 18:48 Ответить
Пєнис Душилин?
А шо такое? Путєн ввєди?
Так ввёл же...
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24.09.2023 18:08 Ответить
"Вот оно счастье! Правда, Забава?"
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24.09.2023 18:33 Ответить
тут з такими речами та сарказмом важко ))
"Вот оно счастье - зять мой Алкаша!"
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24.09.2023 18:51 Ответить
 
 