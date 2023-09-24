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комендантська година (178) цензура (324) Донецька область (5743) Пушилін (128)

Окупанти запровадили комендантську годину та "воєнну цензуру" у Донецькій області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

днр,окупанти

Указом так званого голови ДНР Дениса Пушиліна на тимчасово окупованій частині Донецької області запроваджується "воєнна цензура" та комендантська година.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Комендантська година у так званій ДНР діятиме у будні дні з 23:00 до 04:00 години. У цей час заборонено перебувати на вулицях.

Також забороняються будь-які масові зібрання, пікети та акції.

Крім того "указом" Пушиліна запроваджується "воєнна цензура", яка стосується поштових відправлень та телефонних дзвінків.

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Топ коментарі
+5
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24.09.2023 18:05
+3
Мертвому припарки
Готуй пушилін собі пакет та до кабздона
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24.09.2023 17:50
+3
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24.09.2023 18:07
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Мертвому припарки
Готуй пушилін собі пакет та до кабздона
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24.09.2023 17:50 Відповісти
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24.09.2023 18:07 Відповісти
Вже аж не віриться що десь існує життя без цієї їпучої комендантської години..а коли ти "сова", не уявляєте яке це покарання..
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24.09.2023 17:53 Відповісти
шо матюкатся незя ?
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24.09.2023 18:00 Відповісти
Можно только с 8-00 и до 17-00
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24.09.2023 20:42 Відповісти
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24.09.2023 18:05 Відповісти
Напевне, КТ визначає кількість вати в голові, і чи не залишились там випадково залишки мозку.
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24.09.2023 18:48 Відповісти
Пєнис Душилин?
А шо такое? Путєн ввєди?
Так ввёл же...
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24.09.2023 18:08 Відповісти
"Вот оно счастье! Правда, Забава?"
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24.09.2023 18:33 Відповісти
тут з такими речами та сарказмом важко ))
"Вот оно счастье - зять мой Алкаша!"
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24.09.2023 18:51 Відповісти
 
 