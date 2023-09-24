Окупанти запровадили комендантську годину та "воєнну цензуру" у Донецькій області
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Указом так званого голови ДНР Дениса Пушиліна на тимчасово окупованій частині Донецької області запроваджується "воєнна цензура" та комендантська година.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
Комендантська година у так званій ДНР діятиме у будні дні з 23:00 до 04:00 години. У цей час заборонено перебувати на вулицях.
Також забороняються будь-які масові зібрання, пікети та акції.
Крім того "указом" Пушиліна запроваджується "воєнна цензура", яка стосується поштових відправлень та телефонних дзвінків.
Топ коментарі
+5 Павло ШОвте
показати весь коментар24.09.2023 18:05
+3 Сергій Овчаренко 8f7dfb04
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+3 Павло ШОвте
показати весь коментар24.09.2023 18:07
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Готуй пушилін собі пакет та до кабздона
А шо такое? Путєн ввєди?
Так ввёл же...
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