Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровщины
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Российские войска обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровской области. Пострадавших нет.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Днем россияне ударили по Никопольскому району. Под удар вражеской артиллерии попала Марганецкая громада. Загорелась сухая трава. Пожар оперативно обуздали спасатели. Последствия обстрела уточняются. Главное, что люди не пострадали", - отметил он.
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Костя 1fe23205
показать весь комментарий24.09.2023 19:40 Ответить Мне нравится 0
Мойша Одесский d98e9833
показать весь комментарий24.09.2023 19:56 Ответить Мне нравится 1
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