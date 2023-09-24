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Днепропетровщина (2927) обстрел (20439) Лысак Сергей (58)

Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровщины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Российские войска обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровской области. Пострадавших нет.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Днем россияне ударили по Никопольскому району. Под удар вражеской артиллерии попала Марганецкая громада. Загорелась сухая трава. Пожар оперативно обуздали спасатели. Последствия обстрела уточняются. Главное, что люди не пострадали", - отметил он.

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так там уже никого нет , всех эвакуировали
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24.09.2023 19:40 Ответить
Так ось чому твоє ***** обстрілюе Дніпропетровщину, бо там виявляється нікого немає
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24.09.2023 19:56 Ответить
 
 