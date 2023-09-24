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Дніпропетровщина (2408) обстріл (21421) Лисак Сергій (73)

Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Російські війська обстріляли з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області. Постраждалих немає.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Вдень росіяни вгатили по Нікопольському району. Під удар ворожої артилерії потрапила Марганецька громада. Зайнялась суха трава. Пожежу оперативно приборкали рятувальники. Наслідки обстрілу уточнюються. Головне, що люди не постраждали", - зазначив він.

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так там уже никого нет , всех эвакуировали
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24.09.2023 19:40 Відповісти
Так ось чому твоє ***** обстрілюе Дніпропетровщину, бо там виявляється нікого немає
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24.09.2023 19:56 Відповісти
 
 