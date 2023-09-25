Сутки на Харьковщине: утренний обстрел Купянска, авиаудар по с. Чернещина

За минувшие сутки враг нанес удары по Купянску, Вовчанску, Казачьей Лопани, Двуречной, Синельниково и другим населенным пунктам. Село Чернещина Изюмского района потерпело от авиационного удара.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

"Сегодня утром, около 6:30, враг обстрелял г. Купянск, повреждено хозяйственное сооружение, произошел пожар. Без пострадавших. Село Чернещина Изюмского района потерпело от авиационного удара", - говорится в сообщении.

В районе сел Голубовка, Благодатовка, Синельниково и Куриловка Купянского района из-за вражеских обстрелов произошли пожары, горели леса и трава на полях. В пгт Казачья Лопань Харьковского района обстрелом повреждена инфраструктура.

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