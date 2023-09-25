Доба на Харківщині: ранковий обстріл Куп’янська, авіаудар по с. Чернещина

Минулої доби ворог завдав ударів по Куп’янську, Вовчанську, Козачій Лопані, Дворічній, Синельниковому та інші населені пункти, с. Чернещина Ізюмського району зазнало авіаційного удару.

Про це повідомив голова Харківська ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

"Сьогодні зранку, близько 6:30, ворог обстріляв м. Куп'янськ, пошкоджено господарчу споруду, сталася пожежа. Без постраждалих. Село Чернещина Ізюмського району зазнало авіаційного удару", - йдеться в повідомленні.

У районі сіл Голубівка, Благодатівка, Синельникове та Курилівка Куп'янського району через ворожі обстріли сталися пожежі, горіли ліси та трава в полях. У смт Козача Лопань Харківського району обстрілом пошкоджено інфраструктуру.

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