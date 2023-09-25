РФ обходит санкции G7 по ограничению цен на нефть, - Financial Times
Прошлой весной объемы поставок российской сырой нефти выросли на 50%, несмотря на то, что страны G7 ввели санкции в отношении РФ после вторжения в Украину.
Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в декабре прошлого года Европейский Союз, страны "Большой семерки" и Австралия ввели ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, чтобы снизить возможности России финансировать войну против Украины.
"Однако российские доходы от продажи нефти, вероятно, будут расти из-за постоянного повышения цен на нефть и уменьшения скидки на собственную нефть", - говорится в статье FT.
Журналисты выяснили, что в августе около трех четвертей всех морских поставок российской нефти проходили без западного страхования. Также за первые 20 дней сентября Россия сократила морской экспорт дизельного топлива и газойля почти на 30% – до 1,7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом августа. Ожидается, что временный запрет России на экспорт бензина и дизельного топлива в большинство стран, объявленный на прошлой неделе, приведет к дальнейшему сокращению поставок.
Рост означает, что Россия становится все более искусной в обходе ограничения цен на нефть, установленного странами "Большой семерки", в 60 долларов за баррель, что позволяет ей продавать больше своей нефти по ценам, близким к ценам международного рынка, и наносит удар по попыткам Запада ограничить доходы России от продажи нефти, составляющие большую часть бюджета Кремля после вторжения в Украину.
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Можливо будуть зростати , а можливо не будуть ... рівень аналітики - на рівні дівчини підлітка .. -
Московія втратила дорогий європейський ринок . Качає нафту з великими знижками - в Китай та Індію які розраховуються з нею - не доларом ч и євро - а рупією та юанем . І якщо за юань ще можна щоськ купити - то рупія - до дупи в таких обємах . При чому при зменшенні знижки азіати переключаються на дешеву нафту Ірану
так само перепродають нафту через наприклад турцію - але основний гешефт з того має турція.
Танкери йдуть без страхування - отже первезення стають дорожчими через ризик.
Тобто навіть якщо буде ріст цін на нафт у -заробляти будуть посередники а не московія.
що вони і роблять втіхаря