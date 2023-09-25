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Новости
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РФ обходит санкции G7 по ограничению цен на нефть, - Financial Times

нафта

Прошлой весной объемы поставок российской сырой нефти выросли на 50%, несмотря на то, что страны G7 ввели санкции в отношении РФ после вторжения в Украину.

Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в декабре прошлого года Европейский Союз, страны "Большой семерки" и Австралия ввели ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, чтобы снизить возможности России финансировать войну против Украины.

"Однако российские доходы от продажи нефти, вероятно, будут расти из-за постоянного повышения цен на нефть и уменьшения скидки на собственную нефть", - говорится в статье FT.

Журналисты выяснили, что в августе около трех четвертей всех морских поставок российской нефти проходили без западного страхования. Также за первые 20 дней сентября Россия сократила морской экспорт дизельного топлива и газойля почти на 30% – до 1,7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом августа. Ожидается, что временный запрет России на экспорт бензина и дизельного топлива в большинство стран, объявленный на прошлой неделе, приведет к дальнейшему сокращению поставок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия продолжает покупать российскую нефть через Индию, - Spiegel

Рост означает, что Россия становится все более искусной в обходе ограничения цен на нефть, установленного странами "Большой семерки", в 60 долларов за баррель, что позволяет ей продавать больше своей нефти по ценам, близким к ценам международного рынка, и наносит удар по попыткам Запада ограничить доходы России от продажи нефти, составляющие большую часть бюджета Кремля после вторжения в Украину.

Автор: 

нефть (1917) россия (95454) санкции (11279)


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Топ комментарии
+7
о, боже! а як вони це побачили? невже прочитали в інтернеті? вони так хотіли обмежити ті ціни, як я - сьогодні йти на роботу
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25.09.2023 09:23
+4
"пекельні санкції" завжди на допомозі рашистському "антихристу" з самого пекла
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25.09.2023 09:36
+2
як шо з хотіли би , то давно кацапстан задавили а так ...це бізнесс
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25.09.2023 09:41
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о, боже! а як вони це побачили? невже прочитали в інтернеті? вони так хотіли обмежити ті ціни, як я - сьогодні йти на роботу
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25.09.2023 09:23 Ответить
як шо з хотіли би , то давно кацапстан задавили а так ...це бізнесс
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25.09.2023 09:41 Ответить
Це не бізнес - це дещо інше , інше шо смердить ( інколи тре наступити на свою жабу - жабу якій все мало).
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25.09.2023 09:55 Ответить
Це справді дуже дивно, що вводячи подібні санкції, вони не передбачили механізмів, які б не дозволяли обходити ці санкції. Наприклад, накладати їх автоматично на фірми і навіть цілі країни уже при одній підозрі у сприянні рашці. Як кажуть, до з'ясування... Але ж бояться, що тоді вся світова економіка рухне, бо всі рвуться до дешевої сировини...
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25.09.2023 09:33 Ответить
"пекельні санкції" завжди на допомозі рашистському "антихристу" з самого пекла
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25.09.2023 09:36 Ответить
Ми вже бачили барель у вільному плаванні - тоді 140 барелів йому красна ціна, бо економіка зростає і зростає і відповідно зростає і попит на нафту і зараз він ще більший, ніж у 2014 році. 140 доларів це ціна без США, без санкцій, без домовленосетй Дяді Сема і бе вього цього вона зараз була б ще більшою може навіть 180 або всі 250, бо є всі об'єктивні причини для її зростання. І російська нафта залежна саме від світових цін. Але ми бачимо зосвім протилежну картину. Вся сила санкцій як раз у тому, що вони кардинально змінюють світоий ринок нафти, а санкції проти росії хоч і не працюють як хочеться, але це величезний якір, який стримує перш за все світові ціни, і це більш надійніше, ніж якби санкції працювали просто проти росії. Санкцій то можна обійти, а от світові ціни вже ні, а їх як ми бачимо міцно тримає Дядя Сем. А щодо світових цін, так ми вже прекрасно бачили, на що здатна росія і при 140 доларах за барель і при 80 і вище голови вже не стибне. Звісно, легкої перемоги не буде з такими санкціями, але і росія хоч і зможе продовжувати війну, але вже ніколи не досягне таких успіхів, при чому сумнівних, як у минулому
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25.09.2023 09:47 Ответить
Зараз на дворі 2023 рік а ринок нафти як основного енергоносія дотепер існує - здається цивілізація десь колись через когось не туди звернула.
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25.09.2023 10:16 Ответить
Існував і буде існувати аж до самого термояду. Просто людство не туди звернуло з вітряками та сонячними панелями - то був не крок уперед, а у сторону. Замість того, щоб шукати альтертнативні джерела вуглеводнів за межами росії, добувати сланцевий газ та нафту, термінали СПГ, людство повірило у казки про відновлювальну енергію і повернення у реальність виявилося дуже жорстким. А за великим рахунком людство завжди було залежним від таких примітивних речей, як енерогоносії, але протягом історїі воно навчилося цінити інтелектуальні продукти праці, а шахтарів та лісорубів працювати за їжу і перетворювати залишати ресурсні країнами третього світу. Платежеспособний попит на енергоносії як був, так і залишився, а от чомусь продукти інтелектуальної праці знецінилися відностно таких примітивних товарів як енергорерси і тому країни беззоколонки цим скористувались і перетворюю нафту на криваві нафтодолари. бо мізків в них на більше не має, а цивилізований світ проявив слабкість і їм це дозволив.
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25.09.2023 10:34 Ответить
Все так - але наука в дечому зараз нагадує секту ( звісно це моя особиста думка - яка накуй нікому не потрібна але дуже важлива ніби). Особливо мене радує секта Великого Бабаху - вони беззаперечно вірять що знають як зявився Всесвіт і все тут (а якщо щось починає протирічати їхнім поглядам - ну тоді вони починають натягувати сову на Всесвіт).
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25.09.2023 15:38 Ответить
Подивись на середньовічну науку очима ******** людини із Сонцем, яке обертається навколо землі і ескулапами, які теоретично і при чому абсурдно розсуждали, як працює людський організм, навіть не подумавши провести розтин. Саме так на ******* науку і будуть дивитися наші нащадки незважаючи на те, якою б досконалою вона зараз нам не здавалася завдяки математичним методам пізнання та обчислювальним системам.
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25.09.2023 16:10 Ответить
Порівняння не коректне - учені знають шо теорія Великого Бабаху не підтверджується , але так як це скрепа - то вони цю скрепу будуть захищати до останього адепта. Бо якшо посипеться ця скрепа можуть посипатися і інші - а вони не готові до цього .
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25.09.2023 16:24 Ответить
В обидвах випадках таких горе-вчених об'єднує зухвалість, яка не дає їм визнати прогалини у пізнаннях і вони їх затикають своєю чі іншою фантазією. А в давніх греків вистачало мужності та раціоналізму і вони казали, що я знаю, що нічого не знаю
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25.09.2023 17:01 Ответить
Поки є такі посібики террористів як Китай Індія турція і тд русня буде себе добре почувати, тому треба розябувати заводи рашки по повній
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25.09.2023 10:38 Ответить
Нерыночные механизмы всегда неэффективны.
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25.09.2023 10:38 Ответить
Це означає на що журналістами на роботу беруть лінивих ідіотів , як не те що не мають відповідної освіти - але в них навіть не вистачає мізків послухати спеціалістів з цього питання.

Можливо будуть зростати , а можливо не будуть ... рівень аналітики - на рівні дівчини підлітка .. -

Московія втратила дорогий європейський ринок . Качає нафту з великими знижками - в Китай та Індію які розраховуються з нею - не доларом ч и євро - а рупією та юанем . І якщо за юань ще можна щоськ купити - то рупія - до дупи в таких обємах . При чому при зменшенні знижки азіати переключаються на дешеву нафту Ірану

так само перепродають нафту через наприклад турцію - але основний гешефт з того має турція.

Танкери йдуть без страхування - отже первезення стають дорожчими через ризик.


Тобто навіть якщо буде ріст цін на нафт у -заробляти будуть посередники а не московія.
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25.09.2023 10:44 Ответить
за рупії можна викупати в індії совіцьку зброю якої там достобіса
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25.09.2023 12:39 Ответить
Вона її не продасть -бо поруч Китай .
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25.09.2023 12:40 Ответить
Стосунки індії з США та Британією настільки покращилися, що вони спокійно можуть продати російську нафту з націнкою і на виручені гроші купити зброю країн НАТО

що вони і роблять втіхаря
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25.09.2023 13:56 Ответить
Нет, не правельный заголовок. Не РФ обходит, а ЕС позволяет Москве обходить санкции. Хотели бы прикрыть, давно бы гайки закрутили
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25.09.2023 21:30 Ответить
 
 