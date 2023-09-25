РФ обходить санкції G7 щодо обмеження цін на нафту, - Financial Times
Минулої весни об’єми поставок російської сирої нафти зросли на 50%, попри те, що країни G7 запровадили санкції щодо РФ після вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у грудні минулого року Європейський Союз, країни "Великої сімки" та Австралія запровадили обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, щоб зменшити можливості Росії фінансувати війну проти України.
"Однак російські доходи від продажу нафти, ймовірно, зростатимуть через постійне підвищення цін на нафту і зменшення знижки на власну нафту", - йдеться у статті FT.
Журналісти з’ясували, що у серпні майже три чверті всіх морських поставок російської нафти проходили без західного страхування. Також за перші 20 днів вересня Росія скоротила морський експорт дизельного палива і газойлю майже на 30% - до 1,7 млн тонн порівняно з аналогічним періодом серпня. Очікується, що тимчасова заборона Росії на експорт бензину та дизельного палива до більшості країн, оголошена минулого тижня, призведе до подальшого скорочення поставок.
Зростання означає, що Росія стає все більш майстерною в обході обмеження цін на нафту, встановленого країнами "Великої сімки", у 60 доларів за барель, що дозволяє їй продавати більше своєї нафти за цінами, близькими до цін міжнародного ринку, і завдає удару по спробам Заходу обмежити доходи Росії від продажу нафти, які становлять більшу частину бюджету Кремля після вторгнення в Україну.
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Можливо будуть зростати , а можливо не будуть ... рівень аналітики - на рівні дівчини підлітка .. -
Московія втратила дорогий європейський ринок . Качає нафту з великими знижками - в Китай та Індію які розраховуються з нею - не доларом ч и євро - а рупією та юанем . І якщо за юань ще можна щоськ купити - то рупія - до дупи в таких обємах . При чому при зменшенні знижки азіати переключаються на дешеву нафту Ірану
так само перепродають нафту через наприклад турцію - але основний гешефт з того має турція.
Танкери йдуть без страхування - отже первезення стають дорожчими через ризик.
Тобто навіть якщо буде ріст цін на нафт у -заробляти будуть посередники а не московія.
що вони і роблять втіхаря