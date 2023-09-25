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Новини
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РФ обходить санкції G7 щодо обмеження цін на нафту, - Financial Times

нафта

Минулої весни об’єми поставок російської сирої нафти зросли на 50%, попри те, що країни G7 запровадили санкції щодо РФ після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у грудні минулого року Європейський Союз, країни "Великої сімки" та Австралія запровадили обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, щоб зменшити можливості Росії фінансувати війну проти України.

"Однак російські доходи від продажу нафти, ймовірно, зростатимуть через постійне підвищення цін на нафту і зменшення знижки на власну нафту", - йдеться у статті FT.

Журналісти з’ясували, що у серпні майже три чверті всіх морських поставок російської нафти проходили без західного страхування. Також за перші 20 днів вересня Росія скоротила морський експорт дизельного палива і газойлю майже на 30% - до 1,7 млн тонн порівняно з аналогічним періодом серпня. Очікується, що тимчасова заборона Росії на експорт бензину та дизельного палива до більшості країн, оголошена минулого тижня, призведе до подальшого скорочення поставок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світові ціни на нафту перевищили $93 за барель вперше з початку року

Зростання означає, що Росія стає все більш майстерною в обході обмеження цін на нафту, встановленого країнами "Великої сімки", у 60 доларів за барель, що дозволяє їй продавати більше своєї нафти за цінами, близькими до цін міжнародного ринку, і завдає удару по спробам Заходу обмежити доходи Росії від продажу нафти, які становлять більшу частину бюджету Кремля після вторгнення в Україну.

Автор: 

нафта (5506) росія (65122) санкції (11819)


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Топ коментарі
+7
о, боже! а як вони це побачили? невже прочитали в інтернеті? вони так хотіли обмежити ті ціни, як я - сьогодні йти на роботу
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25.09.2023 09:23
+4
"пекельні санкції" завжди на допомозі рашистському "антихристу" з самого пекла
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25.09.2023 09:36
+2
як шо з хотіли би , то давно кацапстан задавили а так ...це бізнесс
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25.09.2023 09:41
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о, боже! а як вони це побачили? невже прочитали в інтернеті? вони так хотіли обмежити ті ціни, як я - сьогодні йти на роботу
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25.09.2023 09:23 Відповісти
як шо з хотіли би , то давно кацапстан задавили а так ...це бізнесс
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25.09.2023 09:41 Відповісти
Це не бізнес - це дещо інше , інше шо смердить ( інколи тре наступити на свою жабу - жабу якій все мало).
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25.09.2023 09:55 Відповісти
Це справді дуже дивно, що вводячи подібні санкції, вони не передбачили механізмів, які б не дозволяли обходити ці санкції. Наприклад, накладати їх автоматично на фірми і навіть цілі країни уже при одній підозрі у сприянні рашці. Як кажуть, до з'ясування... Але ж бояться, що тоді вся світова економіка рухне, бо всі рвуться до дешевої сировини...
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25.09.2023 09:33 Відповісти
"пекельні санкції" завжди на допомозі рашистському "антихристу" з самого пекла
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25.09.2023 09:36 Відповісти
Ми вже бачили барель у вільному плаванні - тоді 140 барелів йому красна ціна, бо економіка зростає і зростає і відповідно зростає і попит на нафту і зараз він ще більший, ніж у 2014 році. 140 доларів це ціна без США, без санкцій, без домовленосетй Дяді Сема і бе вього цього вона зараз була б ще більшою може навіть 180 або всі 250, бо є всі об'єктивні причини для її зростання. І російська нафта залежна саме від світових цін. Але ми бачимо зосвім протилежну картину. Вся сила санкцій як раз у тому, що вони кардинально змінюють світоий ринок нафти, а санкції проти росії хоч і не працюють як хочеться, але це величезний якір, який стримує перш за все світові ціни, і це більш надійніше, ніж якби санкції працювали просто проти росії. Санкцій то можна обійти, а от світові ціни вже ні, а їх як ми бачимо міцно тримає Дядя Сем. А щодо світових цін, так ми вже прекрасно бачили, на що здатна росія і при 140 доларах за барель і при 80 і вище голови вже не стибне. Звісно, легкої перемоги не буде з такими санкціями, але і росія хоч і зможе продовжувати війну, але вже ніколи не досягне таких успіхів, при чому сумнівних, як у минулому
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25.09.2023 09:47 Відповісти
Зараз на дворі 2023 рік а ринок нафти як основного енергоносія дотепер існує - здається цивілізація десь колись через когось не туди звернула.
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25.09.2023 10:16 Відповісти
Існував і буде існувати аж до самого термояду. Просто людство не туди звернуло з вітряками та сонячними панелями - то був не крок уперед, а у сторону. Замість того, щоб шукати альтертнативні джерела вуглеводнів за межами росії, добувати сланцевий газ та нафту, термінали СПГ, людство повірило у казки про відновлювальну енергію і повернення у реальність виявилося дуже жорстким. А за великим рахунком людство завжди було залежним від таких примітивних речей, як енерогоносії, але протягом історїі воно навчилося цінити інтелектуальні продукти праці, а шахтарів та лісорубів працювати за їжу і перетворювати залишати ресурсні країнами третього світу. Платежеспособний попит на енергоносії як був, так і залишився, а от чомусь продукти інтелектуальної праці знецінилися відностно таких примітивних товарів як енергорерси і тому країни беззоколонки цим скористувались і перетворюю нафту на криваві нафтодолари. бо мізків в них на більше не має, а цивилізований світ проявив слабкість і їм це дозволив.
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25.09.2023 10:34 Відповісти
Все так - але наука в дечому зараз нагадує секту ( звісно це моя особиста думка - яка накуй нікому не потрібна але дуже важлива ніби). Особливо мене радує секта Великого Бабаху - вони беззаперечно вірять що знають як зявився Всесвіт і все тут (а якщо щось починає протирічати їхнім поглядам - ну тоді вони починають натягувати сову на Всесвіт).
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25.09.2023 15:38 Відповісти
Подивись на середньовічну науку очима ******** людини із Сонцем, яке обертається навколо землі і ескулапами, які теоретично і при чому абсурдно розсуждали, як працює людський організм, навіть не подумавши провести розтин. Саме так на ******* науку і будуть дивитися наші нащадки незважаючи на те, якою б досконалою вона зараз нам не здавалася завдяки математичним методам пізнання та обчислювальним системам.
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25.09.2023 16:10 Відповісти
Порівняння не коректне - учені знають шо теорія Великого Бабаху не підтверджується , але так як це скрепа - то вони цю скрепу будуть захищати до останього адепта. Бо якшо посипеться ця скрепа можуть посипатися і інші - а вони не готові до цього .
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25.09.2023 16:24 Відповісти
В обидвах випадках таких горе-вчених об'єднує зухвалість, яка не дає їм визнати прогалини у пізнаннях і вони їх затикають своєю чі іншою фантазією. А в давніх греків вистачало мужності та раціоналізму і вони казали, що я знаю, що нічого не знаю
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25.09.2023 17:01 Відповісти
Поки є такі посібики террористів як Китай Індія турція і тд русня буде себе добре почувати, тому треба розябувати заводи рашки по повній
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25.09.2023 10:38 Відповісти
Нерыночные механизмы всегда неэффективны.
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25.09.2023 10:38 Відповісти
Це означає на що журналістами на роботу беруть лінивих ідіотів , як не те що не мають відповідної освіти - але в них навіть не вистачає мізків послухати спеціалістів з цього питання.

Можливо будуть зростати , а можливо не будуть ... рівень аналітики - на рівні дівчини підлітка .. -

Московія втратила дорогий європейський ринок . Качає нафту з великими знижками - в Китай та Індію які розраховуються з нею - не доларом ч и євро - а рупією та юанем . І якщо за юань ще можна щоськ купити - то рупія - до дупи в таких обємах . При чому при зменшенні знижки азіати переключаються на дешеву нафту Ірану

так само перепродають нафту через наприклад турцію - але основний гешефт з того має турція.

Танкери йдуть без страхування - отже первезення стають дорожчими через ризик.


Тобто навіть якщо буде ріст цін на нафт у -заробляти будуть посередники а не московія.
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25.09.2023 10:44 Відповісти
за рупії можна викупати в індії совіцьку зброю якої там достобіса
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25.09.2023 12:39 Відповісти
Вона її не продасть -бо поруч Китай .
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25.09.2023 12:40 Відповісти
Стосунки індії з США та Британією настільки покращилися, що вони спокійно можуть продати російську нафту з націнкою і на виручені гроші купити зброю країн НАТО

що вони і роблять втіхаря
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25.09.2023 13:56 Відповісти
Нет, не правельный заголовок. Не РФ обходит, а ЕС позволяет Москве обходить санкции. Хотели бы прикрыть, давно бы гайки закрутили
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25.09.2023 21:30 Відповісти
 
 