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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Авто российского захватчика подорвали в оккупированном Джанкое, - Baza

baza

Во временно оккупированном Джанкое неизвестные взорвали автомобиль российского военнослужащего. Никто не пострадал.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

"В Джанкое взорван автомобиль военнослужащего. По предварительным данным, начальная версия о взрыве газобаллонного оборудования не подтвердилась – вероятно, под авто сработало взрывное устройство.

По словам источников, неизвестные прикрепили к днищу "Шевроле-Авео" военнослужащего контактный заряд... мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Днем 23 сентября бомба сдетонировала рядом с домом, где живет военный. Никаких поражающих элементов в бомбе использовано не было", - говорится в сообщении.

По данным Baza, в результате взрыва никто не пострадал, в доме были выбиты стекла на первом этаже.

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Автор: 

армия РФ (19154) Джанкой (83) оккупация (10132)


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шкода, що жодна кацапопотвора не постраждала.
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25.09.2023 09:44 Ответить
Машина не винна...хоча касапотошник тепер пів життя серти буде..
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25.09.2023 09:49 Ответить
Це санкції, іноземні авто заборонені ))
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25.09.2023 10:01 Ответить
Оце - в заголовку:
Авто російського загарбника
А оце - в тексті:
підірвали автомобіль російського військовослужбовця
Раптовий приступ шанобливості?
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25.09.2023 09:52 Ответить
какаяразніца?
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25.09.2023 11:11 Ответить
Шкода , що в автомобілі не було цієі потвори ,
кацапського загарбника 😠
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25.09.2023 10:36 Ответить
Детонация в камере сгорания из-за некачественного бензина.
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25.09.2023 12:17 Ответить
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25.09.2023 19:16 Ответить
 
 