Авто российского захватчика подорвали в оккупированном Джанкое, - Baza

Во временно оккупированном Джанкое неизвестные взорвали автомобиль российского военнослужащего. Никто не пострадал.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

"В Джанкое взорван автомобиль военнослужащего. По предварительным данным, начальная версия о взрыве газобаллонного оборудования не подтвердилась – вероятно, под авто сработало взрывное устройство.

По словам источников, неизвестные прикрепили к днищу "Шевроле-Авео" военнослужащего контактный заряд... мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Днем 23 сентября бомба сдетонировала рядом с домом, где живет военный. Никаких поражающих элементов в бомбе использовано не было", - говорится в сообщении.

По данным Baza, в результате взрыва никто не пострадал, в доме были выбиты стекла на первом этаже.

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