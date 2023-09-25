В результате вражеских обстрелов Херсона вспыхнул пожар на предприятии

В результате утренних обстрелов Херсона армией РФ с временно оккупированного левого берега на одном из предприятий возник пожар.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, горело на площади примерно 500 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.

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