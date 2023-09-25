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Новости
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В оккупированном Приднестровье упали обломки ракеты С-300

с300

Ночью раздался взрыв, а обломки ракеты якобы упали в один из огородов в селе Кицканы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Представитель оккупационных "властей" Приднестровья сообщил, что взрыв был в воздухе в 01:00 ночи. Обломки якобы упали в один из огородов в селе Кицканы.

Предварительно пострадавших нет.

В оккупированном Приднестровье упали обломки ракеты С-300 01

Отметим, ночью российские войска били по Одесчине "шахедами", ракетами "Калибр" и "Оникс".

Смотрите также: В Приднестровье звучала сирена воздушной тревоги. Власть говорит - из-за неисправности. ВИДЕО

Автор: 

Приднестровье (657) ракеты (3566)


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Топ комментарии
+9
То "камни с неба"!
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25.09.2023 12:14
+8
Оголошуйте війну Україні.
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25.09.2023 12:13
+8
Да то ***** те приднісрав'є.
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25.09.2023 12:13
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Оголошуйте війну Україні.
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25.09.2023 12:13 Ответить
Да то ***** те приднісрав'є.
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25.09.2023 12:13 Ответить
То "камни с неба"!
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25.09.2023 12:14 Ответить
От і звертайтесь до ваших панів придністровці бо доки будуть обстрілювати Україну на вас можуть падати уламки чи то їх ракет якими вони атакують українців, чи наших ракет ППО!!!
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25.09.2023 12:18 Ответить
Ех. Шкода що не по військових складах
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25.09.2023 12:18 Ответить
А хорошо бахнуло. Я работал за компом ночью. Дом примерно км 15 от приднестровья. Сперва один бабах, негромкий. И минут через 5-10 ещё один, громче. Подумал, может газ где рвануло, потом бегом на цензор, увидел, что бомбят Одессу. Была мысль, что могло на Молдову что то залететь, но раз в пэмэрэ, то пусть оценят привет от русского мира
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25.09.2023 12:20 Ответить
У них в бік русні криве слово сказати язик в дупі застрягне від страху. Русня ж їх любить і годує, вони без русні ніхто.
Якщо справді С-300, то наша. Ганялась, певно, за "Калібром", який вздовж кордону з Молдовою петляв.
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25.09.2023 12:27 Ответить
Смотрел сейчас наши новости. Говорят с-300. Упал в селе в каком то огороде трёхметровый фрагмент, а боевая часть воткнулась в землю и не разорвалась. Хотя я чётко слышал два взрыва с интервалом в минут 5
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25.09.2023 13:07 Ответить
Хотя нет. Это пирднестофцы говорят, что с-300. Наши говорят, что принадлежность ракеты не определена и нет достоверных данных о траектории ее полета
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25.09.2023 13:16 Ответить
Дуже великий інтервал як для ракети. Значить, це були дві різні ракети. Перша розірвалась десь над Україною, а вже друга, гучніша, впала на території Молдови.
Але якщо БЧ стирчить у землі, то ви її вибух чути не могли. Тобто бахнули дві якісь ракети, а та С-300 дала збій і влучила в землю. Це не таке рідке явище, коли ЗКР або глохнуть у польоті, або втрачають курс. Техніка здебільшого стара.
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25.09.2023 13:18 Ответить
Піцуй . Поставте там маяк , хай летять ❌уйлові підарунк
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25.09.2023 12:32 Ответить
У Кишинева претензий нет? Нет. Ну и чудненько.
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25.09.2023 12:36 Ответить
херня. он в Румунію дрони прилетіли і то язиквдупі
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25.09.2023 12:44 Ответить
в придністровʼя могла б прилетіти і ціла ракета, кудись на склад бк,

хто зна як кацапи стріляють тими радянськими ракетами
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25.09.2023 17:51 Ответить
 
 