В оккупированном Приднестровье упали обломки ракеты С-300

Ночью раздался взрыв, а обломки ракеты якобы упали в один из огородов в селе Кицканы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Представитель оккупационных "властей" Приднестровья сообщил, что взрыв был в воздухе в 01:00 ночи. Обломки якобы упали в один из огородов в селе Кицканы.

Предварительно пострадавших нет.

Отметим, ночью российские войска били по Одесчине "шахедами", ракетами "Калибр" и "Оникс".

Смотрите также: В Приднестровье звучала сирена воздушной тревоги. Власть говорит - из-за неисправности. ВИДЕО