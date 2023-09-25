В оккупированном Приднестровье упали обломки ракеты С-300
Ночью раздался взрыв, а обломки ракеты якобы упали в один из огородов в селе Кицканы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Представитель оккупационных "властей" Приднестровья сообщил, что взрыв был в воздухе в 01:00 ночи. Обломки якобы упали в один из огородов в селе Кицканы.
Предварительно пострадавших нет.
Отметим, ночью российские войска били по Одесчине "шахедами", ракетами "Калибр" и "Оникс".
Топ комментарии
+9 Яр Холодний
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+8 Деніс Войцеховський
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+8 Alex K #531926
показать весь комментарий25.09.2023 12:13
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Якщо справді С-300, то наша. Ганялась, певно, за "Калібром", який вздовж кордону з Молдовою петляв.
Але якщо БЧ стирчить у землі, то ви її вибух чути не могли. Тобто бахнули дві якісь ракети, а та С-300 дала збій і влучила в землю. Це не таке рідке явище, коли ЗКР або глохнуть у польоті, або втрачають курс. Техніка здебільшого стара.
хто зна як кацапи стріляють тими радянськими ракетами