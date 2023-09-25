Глава Днепропетровской ОВА Лысак просит у громад субвенции на оборону в то время, когда его помощники тратят миллиарды гривен на дороги, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поручил руководителям громад области предусмотреть субвенции для областного бюджета, которые пойдут на терроборону и мобилизацию. В то же время, его помощники направляют миллиарды гривен на ремонт дорог.
Об этом пишет ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее поручение главы ОВА и расчеты "рекомендованного объема" таких субвенций есть в распоряжении издания.
"Согласно документу, определиться с субвенциями местные власти должны были до 25 сентября 2023 года. То есть из расчетов рекомендуемого объема субвенций следует, что их общая сумма составляет 236,7 млн грн", - говорится в материале.
По данным издания "Наші гроші" помощники Лысака выделили 2,93 млрд грн на ремонт дорог.
"При этом с середины августа Днепропетровская ОГА на дороги выделила 5,73 млрд бюджетных гривен, которые вполне можно было использовать на более неотложные нужды, учитывая полномасштабную войну. В последний раз такую сумму на дорожные подряды отдавал предшественник Лысака на должности главы ОГА Валентин Резниченко.
В рамках заказа от подопечных Лысака фирма "Інвестбуд" получила 570 млн грн на ремонт 7 километров дорог под Кривым Рогом. Компанию несколько лет назад обвиняли в закупке очень разных товаров "у контрагентов-поставщиков, приобретение которых по цепи поставок не установлено", - пишет ZN.ua.
Тогда, отмечают журналисты, суд установил, что налоговики не подтвердили свое обвинение в фиктивности поставок, но сам факт сотрудничества с фирмами Резниченко-Дубинских остался неопровержимым.
"Да и единственным тендерным требованием было, чтобы участник предоставил хотя бы один договор о ремонте дорог, заключенный не ранее 2020 года. "Інвестбуд" за все время существования имеет как раз один единственный подряд на ремонт дороги, полученный в 2020 году. Хотя обычно государственные заказчики больших ремонтов дорог предъявляют требование, чтобы участники тендеров имели опыт выполнения аналогичных работ в размере до 100% от нового заказа.
Учитывая, что такие поручения – практика повсеместная во всех областях, можно прикинуть сколько таким образом центр вытянет из местных бюджетов. Кроме того, показательно то, что Лысак просит у местных бюджетов субвенции в то время, когда власти хотят забрать в спецфонд государственного бюджета налог на доходы физических лиц от зарплат военных. Верховная Рада уже даже приняла в первом чтении соответствующий законопроект", - подытожили авторы материала.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Если от множко, отстегнуть немножко, то это не воровство, а дележка"
Вона, мабуть, виключно компенсує витрати на соціальні програми, з яки і украли!!…
Десь так виходить!
Генерал, есбеушник, атошник, воював.
І що?
На державних посадах один девіз: кради, поки є можливість, бо завтра тебе знімуть, і лишишся і без можливості, і без грошей".
казна на то и казна, шоб её опустошать
"Субвенція" це допомога НИЗИННИМ ланкам від ВИЩИХ, а не навпаки!
"Субвенція", це коли обласна рада дає гроші місцевим громадам, а не збирає з них ПОБОРИ!
Написали би "з обласного бюджету місцевим" - ось тоді би це була субвенція!
Брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО в 2014-2015 та 2017 роках.
З 13 травня 2020 до 19 липня 2022 року Сергій Лисак працював начальником УСБУ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Житомирській області
26 березня 2022 року отримав звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB бригадний генерал .
Кому тоді вірити?? Виявляється, що вірити в цій країні взагалі немає кому!
безвідносно нього, бо не в курсі, але..
знаю сбушних пдрів, які собі просто зробили убд
А щодо УБД, так у нас навіть кожен зе-депутат має таку корочку (згадайте, як їх возили групками по черзі на 3дні на околиці зони АТО в 2019р)...що вже про сбу-шників та ментів казати - вони майже всі з корочками УБД...
А от реальним героям-бійцям отримати УБД дуже важко - страшна бюрократія, затягування і палки в колеса
Все решта - за приватні кошти.
https://www.youtube.com/watch?v=jA0uF_HIVmc
Воїни закликають Зеленського не вилучати військовий ПДФО з бюджету громад: Це вплине на можливість допомагати ЗСУ. ВIДЕ Джерело:
Все за кацапо-китайськими лекалами.
Вся влада і гроші у правлячої вернхівки, і все вирішує добрий сцарь- веліКій кормчій.
Намагання знищити самоврядування і сісти на потоки.
https://bukinfo.com.ua/ekonomika/my-zaberemo-vsi-ci-groshi-arahamiya-anonsuvav-radykalni-zminy-v-miscevyh-byudzhetah-2024-roku-miski-gromady-v-shoci "Ми заберемо всі ці гроші": Арахамія анонсував радикальні зміни в місцевих бюджетах 2024 року. Міські громади в шоці
Какое феерическое переобувание.