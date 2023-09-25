Глава Днепропетровской ОВА Лысак просит у громад субвенции на оборону в то время, когда его помощники тратят миллиарды гривен на дороги, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поручил руководителям громад области предусмотреть субвенции для областного бюджета, которые пойдут на терроборону и мобилизацию. В то же время, его помощники направляют миллиарды гривен на ремонт дорог.

Об этом пишет ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее поручение главы ОВА и расчеты "рекомендованного объема" таких субвенций есть в распоряжении издания.

"Согласно документу, определиться с субвенциями местные власти должны были до 25 сентября 2023 года. То есть из расчетов рекомендуемого объема субвенций следует, что их общая сумма составляет 236,7 млн грн", - говорится в материале.

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По данным издания "Наші гроші" помощники Лысака выделили 2,93 млрд грн на ремонт дорог.

"При этом с середины августа Днепропетровская ОГА на дороги выделила 5,73 млрд бюджетных гривен, которые вполне можно было использовать на более неотложные нужды, учитывая полномасштабную войну. В последний раз такую сумму на дорожные подряды отдавал предшественник Лысака на должности главы ОГА Валентин Резниченко.

В рамках заказа от подопечных Лысака фирма "Інвестбуд" получила 570 млн грн на ремонт 7 километров дорог под Кривым Рогом. Компанию несколько лет назад обвиняли в закупке очень разных товаров "у контрагентов-поставщиков, приобретение которых по цепи поставок не установлено", - пишет ZN.ua.

Тогда, отмечают журналисты, суд установил, что налоговики не подтвердили свое обвинение в фиктивности поставок, но сам факт сотрудничества с фирмами Резниченко-Дубинских остался неопровержимым.

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"Да и единственным тендерным требованием было, чтобы участник предоставил хотя бы один договор о ремонте дорог, заключенный не ранее 2020 года. "Інвестбуд" за все время существования имеет как раз один единственный подряд на ремонт дороги, полученный в 2020 году. Хотя обычно государственные заказчики больших ремонтов дорог предъявляют требование, чтобы участники тендеров имели опыт выполнения аналогичных работ в размере до 100% от нового заказа.

Учитывая, что такие поручения – практика повсеместная во всех областях, можно прикинуть сколько таким образом центр вытянет из местных бюджетов. Кроме того, показательно то, что Лысак просит у местных бюджетов субвенции в то время, когда власти хотят забрать в спецфонд государственного бюджета налог на доходы физических лиц от зарплат военных. Верховная Рада уже даже приняла в первом чтении соответствующий законопроект", - подытожили авторы материала.

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