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Глава Днепропетровской ОВА Лысак просит у громад субвенции на оборону в то время, когда его помощники тратят миллиарды гривен на дороги, - СМИ. ДОКУМЕНТ

лысак

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поручил руководителям громад области предусмотреть субвенции для областного бюджета, которые пойдут на терроборону и мобилизацию. В то же время, его помощники направляют миллиарды гривен на ремонт дорог.

Об этом пишет ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее поручение главы ОВА и расчеты "рекомендованного объема" таких субвенций есть в распоряжении издания.

"Согласно документу, определиться с субвенциями местные власти должны были до 25 сентября 2023 года. То есть из расчетов рекомендуемого объема субвенций следует, что их общая сумма составляет 236,7 млн грн", - говорится в материале.

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 Глава Днепропетровской ОВА Лысак просит у громад субвенции на оборону в то время, когда его помощники тратят миллиарды гривен на дороги, - СМИ 01
Глава Днепропетровской ОВА Лысак просит у громад субвенции на оборону в то время, когда его помощники тратят миллиарды гривен на дороги, - СМИ 02
Глава Днепропетровской ОВА Лысак просит у громад субвенции на оборону в то время, когда его помощники тратят миллиарды гривен на дороги, - СМИ 03
Глава Днепропетровской ОВА Лысак просит у громад субвенции на оборону в то время, когда его помощники тратят миллиарды гривен на дороги, - СМИ 04

По данным издания "Наші гроші" помощники Лысака выделили 2,93 млрд грн на ремонт дорог.

"При этом с середины августа Днепропетровская ОГА на дороги выделила 5,73 млрд бюджетных гривен, которые вполне можно было использовать на более неотложные нужды, учитывая полномасштабную войну. В последний раз такую сумму на дорожные подряды отдавал предшественник Лысака на должности главы ОГА Валентин Резниченко.

В рамках заказа от подопечных Лысака фирма "Інвестбуд" получила 570 млн грн на ремонт 7 километров дорог под Кривым Рогом. Компанию несколько лет назад обвиняли в закупке очень разных товаров "у контрагентов-поставщиков, приобретение которых по цепи поставок не установлено", - пишет ZN.ua.

Тогда, отмечают журналисты, суд установил, что налоговики не подтвердили свое обвинение в фиктивности поставок, но сам факт сотрудничества с фирмами Резниченко-Дубинских остался неопровержимым.

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"Да и единственным тендерным требованием было, чтобы участник предоставил хотя бы один договор о ремонте дорог, заключенный не ранее 2020 года. "Інвестбуд" за все время существования имеет как раз один единственный подряд на ремонт дороги, полученный в 2020 году. Хотя обычно государственные заказчики больших ремонтов дорог предъявляют требование, чтобы участники тендеров имели опыт выполнения аналогичных работ в размере до 100% от нового заказа.

Учитывая, что такие поручения – практика повсеместная во всех областях, можно прикинуть сколько таким образом центр вытянет из местных бюджетов. Кроме того, показательно то, что Лысак просит у местных бюджетов субвенции в то время, когда власти хотят забрать в спецфонд государственного бюджета налог на доходы физических лиц от зарплат военных. Верховная Рада уже даже приняла в первом чтении соответствующий законопроект", - подытожили авторы материала.

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Автор: 

бюджет (4837) Лысак Сергей (108) Днепропетровская область (3928)


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Топ комментарии
+45
де зепідари? давай, починай про кличка
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25.09.2023 13:14
+34
А хто ж їх туди понапризначав? Мабуть якісь оті "пАпЄрЄднІкі", а наша хрипата бУбачка зайняте тільки відосіками та PRом про "будєм строіть ППО вмєстє с Байденом". І все інше - не на часі, пАрАхАботи пратівниє!
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25.09.2023 13:22
+33
..не чіпайте мародерів Зєлєнскага, у них план з ОПи, оні ж стараются для баті і його маті (хто з них хто - біс йо зна?)
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25.09.2023 13:19
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Правила форума Совет форумчан
де зепідари? давай, починай про кличка
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25.09.2023 13:14 Ответить
Яка війна? А де ж тоді заробити ...? Дороги...., після перемоги, а зараз щоб танки пройшли, вже дорогу будували в 30 км.зоні до Білорусі ,гарно допомогла російським військам пролетіти Зону...?
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26.09.2023 05:57 Ответить
..не чіпайте мародерів Зєлєнскага, у них план з ОПи, оні ж стараются для баті і його маті (хто з них хто - біс йо зна?)
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25.09.2023 13:19 Ответить
В цьому вся наша влада! Грошей багато не буває.
"Если от множко, отстегнуть немножко, то это не воровство, а дележка"
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25.09.2023 13:20 Ответить
Систему ніхто не скасовував !!! "В гору" потрібно нести !!!
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25.09.2023 17:47 Ответить
зесволота *****, як не в себе. Перед смертю не надишеться
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25.09.2023 13:21 Ответить
А хто ж їх туди понапризначав? Мабуть якісь оті "пАпЄрЄднІкі", а наша хрипата бУбачка зайняте тільки відосіками та PRом про "будєм строіть ППО вмєстє с Байденом". І все інше - не на часі, пАрАхАботи пратівниє!
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25.09.2023 13:22 Ответить
Вони кончені якісь. Відбиті наглухо.
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25.09.2023 13:23 Ответить
Зеля правду розповів Західним ЗМІ, розкрадають УКРАЇНСЬКІ КОШТИ, а грошова допомого Західних Партнерів, не для цього!!
Вона, мабуть, виключно компенсує витрати на соціальні програми, з яки і украли!!…
Десь так виходить!
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25.09.2023 13:25 Ответить
Не чіпайте за Святе!
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25.09.2023 13:25 Ответить
От вам ще одна ілюстрація до пропозиції "а давайте скрізь поставимо керувати керувати військових з бойовим досвідом, вони точно красти не будуть і іншим не дадуть"...
Генерал, есбеушник, атошник, воював.
І що?
На державних посадах один девіз: кради, поки є можливість, бо завтра тебе знімуть, і лишишся і без можливості, і без грошей".
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25.09.2023 13:26 Ответить
Ну як більшисть СБУшників воювали, я гадаю не треба розповідати, більшисть тільки і піздяться по ресторанах, коли вплив не поділили. Нещодавній приклад два полковники СБУ отпвздили цілого генерал-майора. Тому корочки, що воював і це не про всіх.
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25.09.2023 13:53 Ответить
Вони їздили на 3 дні (як зе-слуги в 2019) на околиці зони АТО, щоб виписати собі коробки УБД - схема відпрацьована...
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25.09.2023 23:46 Ответить
*корочки, малось на увазі
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25.09.2023 23:47 Ответить
и че?
казна на то и казна, шоб её опустошать
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25.09.2023 13:27 Ответить
Ця сволота розвалить все. Через цих гандонів люди перестають донатити і ніхто не хоче йти в армію. Мабуть вони скоти цього добивалися з самого початку. Здати пів України на старті не вийшло як домовились, бо народ став в оборону. То зливають тепер систематично і поступово, паралельно набиваючи кармани і готуючись злитись.
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25.09.2023 13:27 Ответить
Так і є 100% .
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25.09.2023 13:45 Ответить
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25.09.2023 13:27 Ответить
Це рило повинно нари утюжити, а воно голова дніпропетровської ОДА....Зелена реальність ....під час,***** війни...
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25.09.2023 13:31 Ответить
Брехня та перекручування вищого НАХАБСТВА:
"Субвенція" це допомога НИЗИННИМ ланкам від ВИЩИХ, а не навпаки!
"Субвенція", це коли обласна рада дає гроші місцевим громадам, а не збирає з них ПОБОРИ!
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25.09.2023 13:35 Ответить
істеричко навчись спочатку читати - там написано "з місцевих бюджетів обласному бюджету"
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25.09.2023 13:50 Ответить
Ну і, що я не зрозумів? Що я неправильно прочитав?
Написали би "з обласного бюджету місцевим" - ось тоді би це була субвенція!
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25.09.2023 13:59 Ответить
можливо ти і правильно зрозумів, але не зміг зрозуміло висловитися
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25.09.2023 14:14 Ответить
а може ти не зміг зрозуміло прочитати?
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25.09.2023 15:32 Ответить
Одного крадія на іншого, шапіто...
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25.09.2023 13:36 Ответить
Маразм , якому немає кінця .Зебобики возрадуйтеся .👎
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25.09.2023 13:43 Ответить
Лисак Сергій Петрович
Брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО в 2014-2015 та 2017 роках.

З 13 травня 2020 до 19 липня 2022 року Сергій Лисак працював начальником УСБУ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Житомирській області

26 березня 2022 року отримав звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB бригадний генерал .
Кому тоді вірити?? Виявляється, що вірити в цій країні взагалі немає кому!
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25.09.2023 13:55 Ответить
Брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО в 2014-2015 та 2017 роках.
безвідносно нього, бо не в курсі, але..
знаю сбушних пдрів, які собі просто зробили убд
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25.09.2023 13:59 Ответить
ну, не всі ж підари, багато хто й загинув в цій війні за країну. Але, ми хочемо на посадах бачити військових, тих, хто брав участь у бойових діях. А оно он як... Сумно.
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25.09.2023 14:23 Ответить
я так і написав. далеко не всі. навіть навпаки
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25.09.2023 14:23 Ответить
+
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25.09.2023 14:29 Ответить
На посадах треба хотіти бачити справжніх кваліфікованих профі і спеціалістів з прозорою перевіркою репутації, а не військових.
А щодо УБД, так у нас навіть кожен зе-депутат має таку корочку (згадайте, як їх возили групками по черзі на 3дні на околиці зони АТО в 2019р)...що вже про сбу-шників та ментів казати - вони майже всі з корочками УБД...
А от реальним героям-бійцям отримати УБД дуже важко - страшна бюрократія, затягування і палки в колеса
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26.09.2023 00:02 Ответить
Це ще один красномовний привід для того, щоб на період дії режиму воєнного часу об'єднати всі бюджети в Україні в один і витрачати кошти лише на потреби оборони, соціальні видатки й програми, передбачені законами, та на підтримку критичної інфраструктури.
Все решта - за приватні кошти.
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25.09.2023 14:06 Ответить
пане Ермак, ви забули перелогінитись.
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25.09.2023 16:40 Ответить
Щоб Єрмаку і Зебздюку легше красти було, правильно - треба все в одну коробочку, для удобства.
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26.09.2023 00:06 Ответить
Насправді, з однієї скрині, при тому, що потенційні злодії відомі, набагато важче вкрасти, а ніж через тисячі таємничих злодійських рук і скриньок на місцях.
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26.09.2023 00:12 Ответить
нічого подібного! З однієї скрині вони матимуть можливість вигрібати ВСЕ до останньої краплі... А так хоч якісь крихти лишаються, куди їхні лапи не дотягуються...
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26.09.2023 01:46 Ответить
Я бачу шо у місцевих чиновників не зупинялося Велике Будівництво.
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25.09.2023 15:03 Ответить
"Будівництво" закреслити, правильно - крадівництво.
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25.09.2023 15:49 Ответить
Воно і у центральних не зупинялося, бо траси - це ремонт із держбюджету, а дорогу Київ-Чернігів, приміром цього року продовжили ремонтувати. Ремонтще при Петі почався - вони чогось до 2022 так і не змогли ті нещасні 100 км відремонтувати!
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25.09.2023 20:22 Ответить
Цього Зеленський не обіцяв, але отримайте
https://www.youtube.com/watch?v=jA0uF_HIVmc
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25.09.2023 16:09 Ответить
А совсем недавно некая Чайка истреила, что Зеленский отбирает деньги у громад.
Воїни закликають Зеленського не вилучати військовий ПДФО з бюджету громад: Це вплине на можливість допомагати ЗСУ. ВIДЕ Джерело:


Все за кацапо-китайськими лекалами.
Вся влада і гроші у правлячої вернхівки, і все вирішує добрий сцарь- веліКій кормчій.




Намагання знищити самоврядування і сісти на потоки.
https://bukinfo.com.ua/ekonomika/my-zaberemo-vsi-ci-groshi-arahamiya-anonsuvav-radykalni-zminy-v-miscevyh-byudzhetah-2024-roku-miski-gromady-v-shoci "Ми заберемо всі ці гроші": Арахамія анонсував радикальні зміни в місцевих бюджетах 2024 року. Міські громади в шоці

Какое феерическое переобувание.
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25.09.2023 18:09 Ответить
Ви хоч відео подивились?
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25.09.2023 21:15 Ответить
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира, Столара, и в это же время бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), и через строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп") с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов. Ермак отжал долю Медведчука? Или помог ему вывести капитал, а страховка что Медведчук не кинет - Колюбаев. Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом ВР, проживает по 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Стефанчук записки для выезда пишет по звонку Ермака, видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут заработок под крышеванием Ермака, который тоже хочет усадьбу на лазурном берегу, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль.
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25.09.2023 22:22 Ответить
 
 