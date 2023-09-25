Позицию Китая относительно войны в Украине очень трудно понять, - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины противоречит основополагающим принципам Пекина.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Территориальная целостность всегда была ключевым принципом Китая в международной дипломатии. Война России является прямым нарушением этого принципа. Также Китай всегда подчеркивает, что каждая страна должна иметь право выбирать свой путь развития. Поэтому нам очень трудно понять позицию Китая относительно войны России против Украины, поскольку это противоречит основополагающим принципам самого Китая", - сказал он во время выступления в пекинском университете Цинхуа.

Отмечается, что обнародованные китайским правительством принципы для прекращения войны в Украине начинаются с пункта "уважения к суверенитету всех стран", а дальше там речь идет о необходимости соблюдения "независимости и территориальной целостности всех стран".

На официальном уровне Китай до сих пор не призвал Россию выйти из Украины, а китайская делегация в ООН неоднократно воздерживалась от голосования за резолюции, принятые большинством стран организации, с требованиями вывести российские войска с украинской территории.

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