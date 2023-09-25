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Новости Война
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Позицию Китая относительно войны в Украине очень трудно понять, - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

домбровскіс

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины противоречит основополагающим принципам Пекина.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Территориальная целостность всегда была ключевым принципом Китая в международной дипломатии. Война России является прямым нарушением этого принципа. Также Китай всегда подчеркивает, что каждая страна должна иметь право выбирать свой путь развития. Поэтому нам очень трудно понять позицию Китая относительно войны России против Украины, поскольку это противоречит основополагающим принципам самого Китая", - сказал он во время выступления в пекинском университете Цинхуа.

Отмечается, что обнародованные китайским правительством принципы для прекращения войны в Украине начинаются с пункта "уважения к суверенитету всех стран", а дальше там речь идет о необходимости соблюдения "независимости и территориальной целостности всех стран".

На официальном уровне Китай до сих пор не призвал Россию выйти из Украины, а китайская делегация в ООН неоднократно воздерживалась от голосования за резолюции, принятые большинством стран организации, с требованиями вывести российские войска с украинской территории.

Читайте также: Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению "украинского кризиса", - заместитель Си Цзиньпина Хань Чжэн

Автор: 

Домбровскис Валдис (77) Китай (2954) Евросоюз (17107)


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Топ комментарии
+3
Китай спостерігає. Якщо орді вдасться відкусити хоча б Крим і Лугандон а цивілізація те схаває - відкритий шлях окупації Тайваню
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25.09.2023 15:40
+3
Позиція Китая абсолютно зрозуміла - і рибку зʼїсти і на ровері покататися. Шо тут не ясного???
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25.09.2023 15:45
+1
Дуже легко просто Бізнес, Китай купляє в раші ресурси з великим дисконтом причому за юані які сам і друкуює... тобто за повітря... І продає з нормальним профітом товари всьому світу і це все в умовах світової інфляції...

І тепер щей продає раші БП і компоненти озброєння і думаю що точно не за ринковими цінами а мабуть з доброю націнкою

А політики ЄС і США відмазують Китай тому що більшість підприємств великих корпорацій, фактично спосорів партій знаходиться в піднебесній.... і вони так само заробляють на дешевих ресурсах з раші
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25.09.2023 15:54
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Правила форума Совет форумчан
Все просто - Тайвань. Проще не бывает.
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25.09.2023 15:33 Ответить
Китай спостерігає. Якщо орді вдасться відкусити хоча б Крим і Лугандон а цивілізація те схаває - відкритий шлях окупації Тайваню
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25.09.2023 15:40 Ответить
Ну що тут сказати - Тайвань це не Лугандон, який Україна з 2014 взяти не може. Там все серйозно….
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25.09.2023 15:47 Ответить
Вже може.
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25.09.2023 16:03 Ответить
Бланк-Ульянов называл таких/ -«добровольными идиотами».

Что не понятного с коммунистическим киьаем?!

»Борьба с мировым империализмом» его главная цель.

Так было всегда. Так есть и сегодня.

Потому пост социалистическая параша ему всегда будем ближе, чем «империалистическая « Америка ( или ЕС).

Вот и весь «ребус» .
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25.09.2023 16:40 Ответить
А еще на Тайване микропроцессоры. Еще тут дело принципа - кто сильнее. Потому они наблюдают за американцами - как далеко они готовы пойти в помощи Украине, потому как это фактор также будет влиять на планы нападения на Тайвань. Этот фактор может оказаться решающим в этих планах в ту или иную сторону.
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25.09.2023 16:50 Ответить
Є гарний народний вираз: хитро...ість. Є ще одне слово однокорінне, але друга частина надто нецензурна ))
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25.09.2023 15:35 Ответить
Як завжди Восток дело тонкое ПЕТРУХА но всем по№№№ или по бараьану!!!
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25.09.2023 15:37 Ответить
Позиція Китая абсолютно зрозуміла - і рибку зʼїсти і на ровері покататися. Шо тут не ясного???
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25.09.2023 15:45 Ответить
Шо ви наробили шо ви наробили - ось китайці прочитають ваш комент і заборонять ровери ( ну а шо Вінні Пуха заборонили заборонили).
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25.09.2023 16:50 Ответить
Не заборонять, на роверах в Китаї все суспільство та велика частина економіки країни (особливо сільське господарство) тримаються. Сам бачив як селян возять вугілля до своїх хатин на великих роверних підводах. Так же ж у сільскої місцевості перевозять багато інших вантажів. А рибу не заборониш ніяк - це природне.
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25.09.2023 20:04 Ответить
Заборонять - скажуть шо то не скрепно , а скрепно - рікші чи шось в тому дусі.
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25.09.2023 20:31 Ответить
Азия-с! (с)
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25.09.2023 15:45 Ответить
Да, вы безусловно правы,милейший….
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25.09.2023 15:49 Ответить
Дуже легко просто Бізнес, Китай купляє в раші ресурси з великим дисконтом причому за юані які сам і друкуює... тобто за повітря... І продає з нормальним профітом товари всьому світу і це все в умовах світової інфляції...

І тепер щей продає раші БП і компоненти озброєння і думаю що точно не за ринковими цінами а мабуть з доброю націнкою

А політики ЄС і США відмазують Китай тому що більшість підприємств великих корпорацій, фактично спосорів партій знаходиться в піднебесній.... і вони так само заробляють на дешевих ресурсах з раші
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25.09.2023 15:54 Ответить
Как по-другому можно понять вдохновителей войны против Украины? Комуняцкий Китай ждал быстрой победы *****.
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25.09.2023 15:56 Ответить
Хто я такий шоб не вірити шанованому бюрократу - беззаперечно довіряю (тим більше цеж Европа - а там і корупція подоланна і на виборах все норм і взагалі я беззаперечно довіряю такому шановному бюрократу)( даний комент це не що інше як 96% спроба сарказувати чи чогось подібного ).
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25.09.2023 16:04 Ответить
Позицію Китаю щодо війни в Україні дуже важко зрозуміти, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс - якщо підтримує торгово-економічні відносини З РАШИСТОМ ,то що тут не зрозуміло.?ВІН ПІДТРИМУЄ РАШИСТА І Є ЙОГО СПІВУЧАСНИКОМ У ВІЙНІ ПРОТИ УКРАЇНИ
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25.09.2023 16:22 Ответить
Переклад з "дипломатичної":
Ми розуміємо, що Китай всеціло на стороні росії, але вголос про це казати не можна.
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25.09.2023 16:39 Ответить
Ох уж эти "европейские толерасты". Врет и не краснеет. Всё вы прекрасно понимаете: Китай - союзник РФ, заинтересован в победе РФ, помогает и будет помогать РФ.
Другой вопрос, что с этой позицией Китая вы - Европа (да и США в т.ч.) ничего не можете сделать. И это мировая "импотентность", и не только по отношению к Китаю, но прежде всего по отношению к РФ, приводит к тому, что путлер поверил в свою победу. Ему сейчас не нужны никакие переговоры (кроме полной капитуляции Украины). А значит война будет продолжаться. Все более и более кровавая.
Вот, господин Домбровскис, истинная цена ваших слов "дуже важко зрозуміти"
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25.09.2023 16:43 Ответить
Позиція - мутняк...
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25.09.2023 17:06 Ответить
ненавиджу китайців і все китайське. Якийсь кошмарний сон..
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25.09.2023 17:12 Ответить
Краще б ти кацапів так ненавидив! Китайці з нами не межують
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25.09.2023 20:06 Ответить
Кацапи само собою. Просто зло бере, що все усюди мейденхіна. Ми трясця країна можливостей, а все одно все з китаю маємо замовляти. Ох і ах.
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25.09.2023 21:05 Ответить
 
 