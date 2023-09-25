Позицию Китая относительно войны в Украине очень трудно понять, - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис
Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины противоречит основополагающим принципам Пекина.
Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Территориальная целостность всегда была ключевым принципом Китая в международной дипломатии. Война России является прямым нарушением этого принципа. Также Китай всегда подчеркивает, что каждая страна должна иметь право выбирать свой путь развития. Поэтому нам очень трудно понять позицию Китая относительно войны России против Украины, поскольку это противоречит основополагающим принципам самого Китая", - сказал он во время выступления в пекинском университете Цинхуа.
Отмечается, что обнародованные китайским правительством принципы для прекращения войны в Украине начинаются с пункта "уважения к суверенитету всех стран", а дальше там речь идет о необходимости соблюдения "независимости и территориальной целостности всех стран".
На официальном уровне Китай до сих пор не призвал Россию выйти из Украины, а китайская делегация в ООН неоднократно воздерживалась от голосования за резолюции, принятые большинством стран организации, с требованиями вывести российские войска с украинской территории.
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Что не понятного с коммунистическим киьаем?!
»Борьба с мировым империализмом» его главная цель.
Так было всегда. Так есть и сегодня.
Потому пост социалистическая параша ему всегда будем ближе, чем «империалистическая « Америка ( или ЕС).
Вот и весь «ребус» .
І тепер щей продає раші БП і компоненти озброєння і думаю що точно не за ринковими цінами а мабуть з доброю націнкою
А політики ЄС і США відмазують Китай тому що більшість підприємств великих корпорацій, фактично спосорів партій знаходиться в піднебесній.... і вони так само заробляють на дешевих ресурсах з раші
Ми розуміємо, що Китай всеціло на стороні росії, але вголос про це казати не можна.
Другой вопрос, что с этой позицией Китая вы - Европа (да и США в т.ч.) ничего не можете сделать. И это мировая "импотентность", и не только по отношению к Китаю, но прежде всего по отношению к РФ, приводит к тому, что путлер поверил в свою победу. Ему сейчас не нужны никакие переговоры (кроме полной капитуляции Украины). А значит война будет продолжаться. Все более и более кровавая.
Вот, господин Домбровскис, истинная цена ваших слов "дуже важко зрозуміти"