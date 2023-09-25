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Новости Помощь Украине
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Великобритания предоставила Украине более 1500 комплектов снаряжения для разминирования

розмінування,wisent

Украина получила от Великобритании большое количество оборудования для разминирования. Перед тем украинских военных научили им пользоваться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны Великобритании.

Украина получила более 1500 комплектов оборудования для разминирования и обезвреживания боеприпасов, как на транспортных средствах, так и на людях.

Кроме этого, саперы Королевского инженерного корпуса провели для украинских военнослужащих тренировки по обезвреживанию мин, боеприпасов и других взрывных устройств, которые используются на территории Украины и сейчас являются одной из главных угроз безопасности гражданского населения.

Обучение охватывает проведение инструктажа по угрозе, планированию операций по обезвреживанию мин, а также практические занятия по разминированию не только больших территорий, но и систем траншей, бункеров и гражданских зданий. Во время итоговой аттестации поисковики с назначенным командиром прочесывают сложный район.

Читайте также: Британские военные активизировали обучение украинских инженеров на военной базе в Польше, - BBC

Солдаты используют металлодетекторы и комплекты для извлечения мин. Их также учат, как адаптировать имеющееся на передовой оборудование.

Ранее сообщалось, что Военные Великобритании учат украинских инженеров разминировать большие территории от российских мин.

Автор: 

Великобритания (4946) помощь и поддержка (868) разминирование (713)


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Топ комментарии
+3
На полоненого натягнули, в пердак дали і нах у поле вигнали..
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25.09.2023 17:47
+3
Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною: в ухе так и щекочет, так и щекочет... ну, хоть на стену! Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? просто зашептыванием.
Н. В. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. Часть вторая. Иван Федорович Шпонька и его тетушка, 1832 г.
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25.09.2023 17:52
+1
не знаю як, але мабуть на кожну гусенку чи колеса треба вішати протимінні траки, та й то навряд чи допоможе.

кацап хитьор, курва !
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25.09.2023 17:49
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На полоненого натягнули, в пердак дали і нах у поле вигнали..
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25.09.2023 17:47 Ответить
Речь идет о системах разминирования. Дистанционных. Там не нужен сапер с металлоискателем.
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25.09.2023 17:51 Ответить
Тоді граблі у руки, а далі по "накатаной" схемє..
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25.09.2023 18:17 Ответить
Грабли тебе в очко и иди разминируй, рашотроллик.
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25.09.2023 18:27 Ответить
Телепню, нема часу розповідати хто Є ти.. твоя касапська дупомова і твої касапсько-гомосятинськінахили кажуть самі за себе..
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25.09.2023 18:33 Ответить
Вот тут ты, кацапчик, со словом "гомосятина" и попался... Зря ты директора ФСБ Бортникова ЧМОм назвал, ой зря... Тебе товарищ майор ФСБ сейчас обяснит...
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25.09.2023 18:39 Ответить
Дурило, я поясгюю усім.. і щастя для усіх, що роблю це в нетє...
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25.09.2023 18:49 Ответить
Кацап, йди в дупу... Пояснюватель... Где вас таких тупых на рабссее набирают? В игровых залах за долги?
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25.09.2023 18:54 Ответить
Сир0жа, давай ти тихенько десь сховаєшься, а я зроблю вигляд що тебе і не бачив.. і думай бовдуре що ти несеш, якщо я не у вашій секті, це не значить що хтось із вас, або ви навіть разом узяті, любите УКРАЇНУ більше за мене.. розуму тобі..
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25.09.2023 19:07 Ответить
Кацап, сховайся в своей рабссее. И жди прилетов из Украины. Достал уже своим рашотупизмом.
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25.09.2023 19:12 Ответить
Зовсім не розумне створіння.. дитинко, може тобі до лікаря??
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25.09.2023 19:27 Ответить
Был. В госпитале. Ходить не мог. Поврежден был поясничный отдел позвоночника. Выписали с диагнозом "ходить не сможешь". Научился через четыре месяца. Так что, рашотроллик, закрой свое хлебало. Потому что ты, кацапская свинья, в руки свои более тяжелого чем поллитровый бокал с пивом больше ничего в жизни не брало, насекомое.
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25.09.2023 19:33 Ответить
Бачиш який ти Молодець, а косиш під дурика..
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25.09.2023 19:44 Ответить
На полоненого натягнули, в пердак дали і нах у поле вигнали.. Тогда ответь за свои слова.
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25.09.2023 19:53 Ответить
Ти хоч сам розумієш що ти несеш??
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25.09.2023 20:42 Ответить
не знаю як, але мабуть на кожну гусенку чи колеса треба вішати протимінні траки, та й то навряд чи допоможе.

кацап хитьор, курва !
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25.09.2023 17:49 Ответить
Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною: в ухе так и щекочет, так и щекочет... ну, хоть на стену! Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? просто зашептыванием.
Н. В. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. Часть вторая. Иван Федорович Шпонька и его тетушка, 1832 г.
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25.09.2023 17:52 Ответить
Ужас нах нах нах 🙄😂
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25.09.2023 18:13 Ответить
 
 