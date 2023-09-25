Великобритания предоставила Украине более 1500 комплектов снаряжения для разминирования

Украина получила от Великобритании большое количество оборудования для разминирования. Перед тем украинских военных научили им пользоваться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны Великобритании.

Украина получила более 1500 комплектов оборудования для разминирования и обезвреживания боеприпасов, как на транспортных средствах, так и на людях.

Кроме этого, саперы Королевского инженерного корпуса провели для украинских военнослужащих тренировки по обезвреживанию мин, боеприпасов и других взрывных устройств, которые используются на территории Украины и сейчас являются одной из главных угроз безопасности гражданского населения.

Обучение охватывает проведение инструктажа по угрозе, планированию операций по обезвреживанию мин, а также практические занятия по разминированию не только больших территорий, но и систем траншей, бункеров и гражданских зданий. Во время итоговой аттестации поисковики с назначенным командиром прочесывают сложный район.

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Солдаты используют металлодетекторы и комплекты для извлечения мин. Их также учат, как адаптировать имеющееся на передовой оборудование.

Ранее сообщалось, что Военные Великобритании учат украинских инженеров разминировать большие территории от российских мин.