Военное сотрудничество России и КНДР угрожает глобальному миру и безопасности, - Блинкен

Усиление сотрудничества между Россией и Северной Кореей становится все более опасным и представляет угрозу глобальному миру и безопасности.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, цитирующую CNN.

Блинкен отметил, что недавний визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в РФ стал демонстрацией "угроз для более широкой безопасности" со стороны Северной Кореи.

Он отметил, что Россия "отчаянно ищет оборудование, материалы, технологии для своей продолжающейся агрессии против Украины", а КНДР "ищет помощи для укрепления и совершенствования своих ракетных программ".

По словам Блинкена, США рассматривают сотрудничество России и Северной Кореи как "улицу с двусторонним движением, которая становится все более опасной".

"Мы работаем бок о бок с другими партнерами и союзниками, чтобы осветить опасные проявления военного сотрудничества России и Северной Кореи, угрожающие глобальному миру и безопасности", - добавил Блинкен.

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Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров в следующем месяце планирует посетить Пхеньян для углубления сотрудничества в рамках договоренностей между диктаторами РФ и КНДР.