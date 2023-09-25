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Новости
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Военное сотрудничество России и КНДР угрожает глобальному миру и безопасности, - Блинкен

блінкен

Усиление сотрудничества между Россией и Северной Кореей становится все более опасным и представляет угрозу глобальному миру и безопасности.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, цитирующую CNN.

Блинкен отметил, что недавний визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в РФ стал демонстрацией "угроз для более широкой безопасности" со стороны Северной Кореи.

Он отметил, что Россия "отчаянно ищет оборудование, материалы, технологии для своей продолжающейся агрессии против Украины", а КНДР "ищет помощи для укрепления и совершенствования своих ракетных программ".

По словам Блинкена, США рассматривают сотрудничество России и Северной Кореи как "улицу с двусторонним движением, которая становится все более опасной".

"Мы работаем бок о бок с другими партнерами и союзниками, чтобы осветить опасные проявления военного сотрудничества России и Северной Кореи, угрожающие глобальному миру и безопасности", - добавил Блинкен.

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Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров в следующем месяце планирует посетить Пхеньян для углубления сотрудничества в рамках договоренностей между диктаторами РФ и КНДР.

Автор: 

КНДР (1191) россия (95454) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+8
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25.09.2023 18:09
+4
Взагалі -то США повинні діяти, а не пи₴діти. Ні? Сумно.
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25.09.2023 18:11
+3
,... і чемпіони світу з футболу.
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25.09.2023 18:18
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прекратить поставки риса в ск. и всего делов. это их не вразумит, но зачем же кормить тех, кого нельзя вразумить.
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25.09.2023 18:06 Ответить
А Блінкен я бачу стає дедалі більшим генієм...
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25.09.2023 18:08 Ответить
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25.09.2023 18:09 Ответить
,... і чемпіони світу з футболу.
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25.09.2023 18:18 Ответить
І на сонці перші висадилися!
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25.09.2023 18:25 Ответить
О, я бачив ту фєєрічну пермогу над Бразилієй 3-0!)))
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25.09.2023 18:41 Ответить
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25.09.2023 18:21 Ответить
Та все норм. Не займайтеся ескалацією
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25.09.2023 18:09 Ответить
Взагалі -то США повинні діяти, а не пи₴діти. Ні? Сумно.
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25.09.2023 18:11 Ответить
розхерачте рф а вже потім кндр
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25.09.2023 18:12 Ответить
....а потім кндр само загнеться
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25.09.2023 18:26 Ответить
Що за узкоглазий куй торчит в дали, может дать ему писты..
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25.09.2023 18:15 Ответить
Починайте думати!
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25.09.2023 18:23 Ответить
То починайте заморожувати оту співпрацю, бо потім може бути пізно!
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25.09.2023 18:26 Ответить
Якщо би Штати надали нам скоріше Атакамсм і Ф16 то однієї б іх сторін у парі занепокоєння "Росії та Північної Кореї" скоріше би могло не стати
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25.09.2023 18:27 Ответить
Вони є загрозою миру і безпеці. Прямо в залі ООН. Але їх там тримають наче мавп з ядерною палицею та ракетами.
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25.09.2023 20:28 Ответить
 
 