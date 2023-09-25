В Беларуси запретили хранение, ввоз и использование беспилотников

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий гражданам Беларуси ввозить, хранить, продавать, производить и пользоваться беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ № 297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов" от 25 сентября, опубликованный на сайте президента Беларуси.

"Документом устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию Беларуси, хранение, обращение, эксплуатацию и изготовление гражданских БЛА", - отмечается в документе.

Как отмечается в указе, любое использование гражданских дронов разрешается только организациям и юридическим лицам для их "предпринимательской и профессиональной деятельности". Для этого им следует получить разрешение в Департаменте авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

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У жителей Беларуси есть шесть месяцев на то, чтобы продать беспилотники организациям или передать их на хранение в "уполномоченную организацию, определенную правительством".

Также в Беларуси хотят ввести учет всех БПЛА, которые есть в государстве, создав автоматизированную систему с данными, сколько и каких дронов кому принадлежит.