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Новости
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В Беларуси запретили хранение, ввоз и использование беспилотников

бпла,дрон,росія,безпілотник

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий гражданам Беларуси ввозить, хранить, продавать, производить и пользоваться беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ № 297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов" от 25 сентября, опубликованный на сайте президента Беларуси.

"Документом устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию Беларуси, хранение, обращение, эксплуатацию и изготовление гражданских БЛА", - отмечается в документе.

Как отмечается в указе, любое использование гражданских дронов разрешается только организациям и юридическим лицам для их "предпринимательской и профессиональной деятельности". Для этого им следует получить разрешение в Департаменте авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

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У жителей Беларуси есть шесть месяцев на то, чтобы продать беспилотники организациям или передать их на хранение в "уполномоченную организацию, определенную правительством".

Также в Беларуси хотят ввести учет всех БПЛА, которые есть в государстве, создав автоматизированную систему с данными, сколько и каких дронов кому принадлежит.

Автор: 

Беларусь (7889) беспилотник (3571) Лукашенко Александр (3611) дроны (3881)


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Топ комментарии
+5
Бумагу, бумагу забыли заблокировать.
На ней можно делать чертежи БПЛА )))
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25.09.2023 21:38
+4
Ох як підгорає у вусатого! Боїться що до нього залетить дрон.
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25.09.2023 20:35
+3
Очко играет у Луки
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25.09.2023 20:26
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25.09.2023 20:16 Ответить
Дрон летить. Вже. В кабінет диктатора.
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25.09.2023 20:25 Ответить
Очко играет у Луки
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25.09.2023 20:26 Ответить
Може парочку надіслати?
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25.09.2023 20:28 Ответить
Хорошо, что с проституцией не борятся))
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25.09.2023 20:31 Ответить
Ох як підгорає у вусатого! Боїться що до нього залетить дрон.
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25.09.2023 20:35 Ответить
Дрон? Бульбопідар не знає, що його чекає після Смерті...
Я йому не заздрю...
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25.09.2023 20:52 Ответить
"Хватит ориентироваться на западные памперсы и чипсы" - Лукашенко на заседании ЕАЭС
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25.09.2023 21:23 Ответить
Бумагу, бумагу забыли заблокировать.
На ней можно делать чертежи БПЛА )))
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25.09.2023 21:38 Ответить
 
 