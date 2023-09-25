Российская армия снова атаковала Днепровский район Херсона: погибли три человека
Российские оккупационные войска обстреляли Днепровский район Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Российская армия снова атаковала Днепровский район Херсона", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, от полученных ранений погибли двое мужчин и одна женщина.
Еще три человека травмированы. Их доставили в больницу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий25.09.2023 23:18 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль