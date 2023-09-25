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Российская армия снова атаковала Днепровский район Херсона: погибли три человека

херсон

Российские оккупационные войска обстреляли Днепровский район Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская армия снова атаковала Днепровский район Херсона", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, от полученных ранений погибли двое мужчин и одна женщина.

Еще три человека травмированы. Их доставили в больницу.

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Автор: 

обстрел (27043) Херсон (2806)


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25.09.2023 23:18 Ответить
 
 