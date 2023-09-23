Российские оккупанты обстреляли Херсон - погибла пенсионерка, - ОВА

Вследствие вражеских обстрелов Херсона погибла пенсионерка, еще один житель областного центра получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Укринформ.

"Из-за российских обстрелов пострадали двое херсонцев. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 65-летняя женщина. Ее вражеский снаряд убил во дворе собственного дома", - говорится в сообщении.

По его словам, ранение также получил 27-летний мужчина. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

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