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Новости Война в Украине
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обстрел (20439) Херсон (2126) Прокудин Александр (69)

Российские оккупанты обстреляли Херсон - погибла пенсионерка, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Вследствие вражеских обстрелов Херсона погибла пенсионерка, еще один житель областного центра получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Укринформ.

"Из-за российских обстрелов пострадали двое херсонцев. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 65-летняя женщина. Ее вражеский снаряд убил во дворе собственного дома", - говорится в сообщении.

По его словам, ранение также получил 27-летний мужчина. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

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23.09.2023 18:56 Ответить
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23.09.2023 19:09 Ответить
 
 