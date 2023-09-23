Російські окупанти обстріляли Херсон - загинула пенсіонерка, - ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів Херсона загинула пенсіонерка, ще один житель обласного центру зазнав поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Укрінформ.

"Через російські обстріли постраждали двоє херсонців. Травм, несумісні з життям, отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку", - йдеться у повідомленні.

За його словами, поранення також отримав 27-річний чоловік. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ранкового обстрілу Херсону: 1 загиблий, двоє поранених, пошкоджено приватні будинки. ФОТО