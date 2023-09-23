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Російські окупанти обстріляли Херсон - загинула пенсіонерка, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Унаслідок ворожих обстрілів Херсона загинула пенсіонерка, ще один житель обласного центру зазнав поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Укрінформ.
"Через російські обстріли постраждали двоє херсонців. Травм, несумісні з життям, отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку", - йдеться у повідомленні.
За його словами, поранення також отримав 27-річний чоловік. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.
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показати весь коментар23.09.2023 18:56 Відповісти Мені подобається 1
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показати весь коментар23.09.2023 19:09 Відповісти Мені подобається 0
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