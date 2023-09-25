ЧВК "Вагнер" сохраняет значительное присутствие в Африке, - Остин

Более чем через месяц после смерти предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Пентагноне не видят признаков того, что Кремль берет на себя операции в Африке.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Вагнер все еще имеет значительное присутствие на (Африканском. – Ред.) континенте", – отметил Остин, прибывший с визитом в Джибути.

По его словам, за более чем месяц, прошедший после гибели Пригожина, США до сих пор не увидели "решительных изменений" в отношениях "Вагнера" с Кремлем или признаков того, что Москва взяла на себя операции группировки по всей Африке.

"Я думаю, что в будущем вы увидите определенную конкуренцию в их рядах за то, кто станет следующим лидером. Я думаю, что вы также увидите, что российское правительство может попробовать либо заменить "Вагнер" каким-нибудь другим элементом, либо использовать российские войска для поддержки усилий на континенте", – добавил Остин.

Он добавил, что силы "Вагнера", по всей вероятности, смогут поддерживать свое присутствие в Африке в ближайшем будущем, но им будет трудно делать это в среднесрочной и долгосрочной перспективе без поддержки со стороны Кремля.

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