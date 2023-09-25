В Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги

Жители Николаева сегодня, 25 сентября, вечером услышали взрыв. В Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Официальные источники пока не раскрывают подробностей происшествия и не называют причины взрывов.

Жителям области необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Николаевской области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал о пусках в сторону Николаева.

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