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В Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги

миколаїв

Жители Николаева сегодня, 25 сентября, вечером услышали взрыв. В Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Официальные источники пока не раскрывают подробностей происшествия и не называют причины взрывов.

Жителям области необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Николаевской области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал о пусках в сторону Николаева.

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Автор: 

Николаев (2145) обстрел (27043)


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Це неправда !
Повiтряна тривога увiмкнулась через 2 хв. пicля вибуху !
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25.09.2023 21:28 Ответить
Кім,як завжди профукав.Спочатку вибух ,потім тривога.Йому треба срочно до Кіева на підвищення.
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25.09.2023 21:38 Ответить
Кіму немає коли, він готує нову історію визволення Миколаївської області і міста Миколаєва ним і групою депутатів, які недавно повернулися із-за кордонів і західних областей України, куди побігли в перші години вторгнення ворога.
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25.09.2023 23:35 Ответить
то Кім слідкує за ситуацією особисто і особисто вмикає тривогу? Хм..Дякую, не знав...
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26.09.2023 11:29 Ответить
 
 