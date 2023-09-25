В Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги
Жители Николаева сегодня, 25 сентября, вечером услышали взрыв. В Николаевской области объявлена воздушная тревога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
Официальные источники пока не раскрывают подробностей происшествия и не называют причины взрывов.
Жителям области необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Николаевской области.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал о пусках в сторону Николаева.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Повiтряна тривога увiмкнулась через 2 хв. пicля вибуху !