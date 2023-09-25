Россия запустила несколько групп "Шахедов" из Крыма, - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ предупреждают о запуске нескольких беспилотников "Shahed" из Чауды в Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Воздушные силы сообщают в телеграм-канале.

"Зафиксирован запуск нескольких групп вражеских ударных БпЛА "Shahed" из Чауды, Крым. Ориентировочное время вхождения в подконтрольное воздушное пространство Украины – около 22:00", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах призывают следить за сообщениями и в случае объявления воздушной тревоги направляться в укрытие.

Читайте также: В Беларуси запретили хранение, ввоз и использование беспилотников