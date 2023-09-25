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Россия запустила несколько групп "Шахедов" из Крыма, - Воздушные силы

шахед,шахеди

Воздушные силы ВСУ предупреждают о запуске нескольких беспилотников "Shahed" из Чауды в Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Воздушные силы сообщают в телеграм-канале.

"Зафиксирован запуск нескольких групп вражеских ударных БпЛА "Shahed" из Чауды, Крым. Ориентировочное время вхождения в подконтрольное воздушное пространство Украины – около 22:00", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах призывают следить за сообщениями и в случае объявления воздушной тревоги направляться в укрытие.

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Автор: 

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Тим часом в Білгороді і в Криму зараз цікаво!

Кажуть - в Севасі люди вперше спускаються в бомбосховища!
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25.09.2023 21:58 Ответить
чомусь їм не подобаються "камні з неба", але нічого - звикнуть!
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25.09.2023 22:36 Ответить
Це мабуть вже не Шахеди, а Шахедогерані, які більш небезпечні.
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25.09.2023 22:17 Ответить
Все норм. Отвєтка вже полетіла...
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25.09.2023 22:23 Ответить
Они там встретятся посередине и решат сами просто перестать стрелять.
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25.09.2023 22:26 Ответить
 
 