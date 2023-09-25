МИД Украины опроверг обвинения в намерении свергнуть действующее правительство в Польше
Информация о том, что Германия и Франция пообещали Украине быстрое вступление в ЕС, а за этого попросили свергнуть польское правительство, не соответствует действительности.
Об этом говорится в сообщении спикера МИД Олега Николенко в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Николенко отметил, что в польских СМИ начали циркулировать комментарии корреспондентки польского телевидения ТVP в Брюсселе о якобы обещании Германии и Франции обеспечить Украине скорейшее вступление в ЕС в обмен на "свержение" нынешнего правительства Польши.
"Указанная информация не соответствует действительности. Категорически отвергаем такие инсинуации. Украинская сторона никаких таких предложений не получала, намерений вмешиваться во внутренние дела Польши не было и нет", - подчеркнул Николенко.
Он отметил, что Украина высоко ценит поддержку Польши в отражении российской агрессии, поддержку нашего пути к членству в ЕС и НАТО и глубоко благодарна полякам, проявляющим солидарность с украинцами. В качестве примера он привел вручение президентом Украины государственных наград гражданам Польши журналистке Бьянке Залевской и медику-волонтёру Дамиану Дуде.
"Убеждены в безуспешности усилия вбить клин в высокий уровень уважения и сотрудничества наших народов. Призываем наших польских друзей не поддаваться провокациям, работать вместе для эффективного противодействия общим вызовам", - резюмировал Николенко.
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Ми витрачаємо мільярди не для того, щоб раптом її віддати.
Водночас Дуда додав, що "це не означає, що ми взагалі не будемо передавати зброю Україні". "Коли старе обладнання замінюється на *******, я не бачу проблеми в тому, щоб передати його українцям. Не варто робити поспішних висновків. Потрібно взяти свої емоції під контроль, адже пам'ятаймо, хто найбільше виграє, якщо шляхи Польщі та України розійдуться. Наслідки можуть бути трагічними", - сказав президент в інтерв'ю, яке він дав через кілька годин після його виступу в ООН.
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Забыли поди?
Не надо унижать свою страну. Скинуть мы можем любую власть, про асфальт и два пальца помните?
Правда потом все равно просрем достижения.
Я й гадки не мав , що фантазія польських журналюг така хвороблива . !
цікаво, щє є в сіті така брехня яку б русня щє не збрехала?
Кацапи , ось вам за ваші труди 🖕🖕🖕
Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников!
Как посол Польши в Канаде, я ожидаю извинений, дивизия СС «Галичина» известна по военным преступлениям против словаков, евреев, поляков- участвовала в карательных операциях на юго-востоке Польши и в дистрикте Галиция.
Дивізія СС "Галичина" - одна зі сторінок української історії, про яку тривають суперечки і в самій Україні. Та й офіс Зеленського не так давно брав участь у такій дискусії, різко засуджуючи глорифікацію учасників дивізії.
Її створили у 1943 році з тисяч юних добровольців, які вважали, що будуть воювати за волю України. Підрозділ брав участь у низці боїв на Галичині, був розбитий і реформований.
Проте не варто плутати його з Українською повстанською армією, яка воювала спочатку проти нацистських військ, а потім проти радянських підрозділів аж до кінця 50-х років. Навіть Степан Бандера не підтримував створення СС "Галичини".
Після завершення війни підрозділ опинився в англійській зоні окупації, його учасники провели певний час в таборах для полонених. Захід не видав їх СРСР, молодих вояків відпустили й вони роз'їхались по всьому світу і стали активними учасниками української діаспори.
Трибунал у Нюрнберзі не довів причетність СС "Галичини" до воєнних злочинів, тож юридичних претензій до них у нових країнах не було.
Проте приставка СС наклала на них тавро, яке в Україні навіть в 2021 році викликало різке несприйняття.
Тоді у Києві кілька сотень людей провели марш на честь СС "Галичина", який зрештою засудило керівництво держави та столиці. А офіс президента Зеленського опублікував гнівну реакцію на марш і назвав його пропагандою нацистського режиму. "Нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей», - оцінив Офіс президента саме створення СС "Галичини".
Понад те, відомий дослідник українських націоналістичних рухів Володимир В'ятрович хоч і назвав учасників СС "Галичина" "жертвами" Другої світової війни, але марш на їхню честь також не підтримав.
Що якнайкраще змальовувало ставлення до дивізії не тільки більшості населення України, а й навіть яскравих дослідників та прихильників націоналістичних рухів XX століття.
Гадаю, що гірше. Є реальні заяви і дії політиків
Ймовірно, хтось зі «стратегів» в уряді придумав «зробити ставку на Берлін».
На жаль, він такий же геополітик, як з цапиної дупи тромбон ...
Московська пропаганда ніколи не бреше про Україну таким чином. Московська пропаганда завжди намагається не просто очорнити Україну, а ще й зробити це таким чином, щоб показати, що українці це не суб'єкт, а лише об'єкт. Що ми ні на що не здатні нікчеми, що ми порожнє місце, без мізків, без власної волі, без будь-якого впливу та сили. Звідси й тейки про "западних хазяєв", "расія ваюєт с ната а нє с Украінай", і т. д.
Але майже ніколи росіяни в своїй пропаганді Україну не виставляють як на щось здатну, впливову і т. д. Тобто не виставляють в такому світлі, в якому Україна це щось таке, з чим треба рахуватися та поважати його.
Адже визнайте, якщо умовний європеєць прочитає цю новину, і умовно повірить їй, то може і буде думати, що Україна погана, але підсвідомо в нього закладеться уявлення про Україну, як впливову та могутню силу, якщо вона здатна на такі речі. А це зовсім не руку московитам.
Поляки взагалі у своїй передвиборчій кампанії з глузду з'їхали!
Уже кілька місяців видно, що український уряд вирішив розірвати союз з Польщею і вступити в союз з Німеччиною проти Польщі. З геополітичної точки зору це не дуже розумно. Що б німці не обіцяли Україні, досягнувши мети (повалення уряду в Польщі), вони не дотримають.
Мова йде не про заяви однієї журналістки, а про дії Берліна та Києва.
Німеччина проводить операцію, спрямовану на усунення нинішнього польського уряду та заміну його власною командою. У цьому, за планом Берліна, має допомогти український уряд