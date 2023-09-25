МИД Украины опроверг обвинения в намерении свергнуть действующее правительство в Польше

Информация о том, что Германия и Франция пообещали Украине быстрое вступление в ЕС, а за этого попросили свергнуть польское правительство, не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении спикера МИД Олега Николенко в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Николенко отметил, что в польских СМИ начали циркулировать комментарии корреспондентки польского телевидения ТVP в Брюсселе о якобы обещании Германии и Франции обеспечить Украине скорейшее вступление в ЕС в обмен на "свержение" нынешнего правительства Польши.

"Указанная информация не соответствует действительности. Категорически отвергаем такие инсинуации. Украинская сторона никаких таких предложений не получала, намерений вмешиваться во внутренние дела Польши не было и нет", - подчеркнул Николенко.

Он отметил, что Украина высоко ценит поддержку Польши в отражении российской агрессии, поддержку нашего пути к членству в ЕС и НАТО и глубоко благодарна полякам, проявляющим солидарность с украинцами. В качестве примера он привел вручение президентом Украины государственных наград гражданам Польши журналистке Бьянке Залевской и медику-волонтёру Дамиану Дуде.

"Убеждены в безуспешности усилия вбить клин в высокий уровень уважения и сотрудничества наших народов. Призываем наших польских друзей не поддаваться провокациям, работать вместе для эффективного противодействия общим вызовам", - резюмировал Николенко.

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