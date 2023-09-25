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МИД Украины опроверг обвинения в намерении свергнуть действующее правительство в Польше

ніколенко

Информация о том, что Германия и Франция пообещали Украине быстрое вступление в ЕС, а за этого попросили свергнуть польское правительство, не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении спикера МИД Олега Николенко в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Николенко отметил, что в польских СМИ начали циркулировать комментарии корреспондентки польского телевидения ТVP в Брюсселе о якобы обещании Германии и Франции обеспечить Украине скорейшее вступление в ЕС в обмен на "свержение" нынешнего правительства Польши.

"Указанная информация не соответствует действительности. Категорически отвергаем такие инсинуации. Украинская сторона никаких таких предложений не получала, намерений вмешиваться во внутренние дела Польши не было и нет", - подчеркнул Николенко.

Он отметил, что Украина высоко ценит поддержку Польши в отражении российской агрессии, поддержку нашего пути к членству в ЕС и НАТО и глубоко благодарна полякам, проявляющим солидарность с украинцами. В качестве примера он привел вручение президентом Украины государственных наград гражданам Польши журналистке Бьянке Залевской и медику-волонтёру Дамиану Дуде.

"Убеждены в безуспешности усилия вбить клин в высокий уровень уважения и сотрудничества наших народов. Призываем наших польских друзей не поддаваться провокациям, работать вместе для эффективного противодействия общим вызовам", - резюмировал Николенко.

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Автор: 

МИД (6940) Польша (8407) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+25
Знов смердить кацапськими обісраними партками та лаптями...
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25.09.2023 21:57
+15
******!!! Поляки зовсім з катушок злетіли? А Кеннеді часом не українці вбили? Може і Гітлерр був українець?
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25.09.2023 21:58
+13
Ахахах, у клоунів із провладної польської партії - піс все ніяк не закінчиться передвиборча українофобська істерія. орбан думав, що він єдиний у Європі українофоб, однак схоже польські дебіли його успішно наздоганяють😆
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25.09.2023 21:59
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Правила форума Совет форумчан
Знов смердить кацапськими обісраними партками та лаптями...
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25.09.2023 21:57 Ответить
Та це все кацапня і їх адепти....
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25.09.2023 22:03 Ответить
...і тою адепткою є як раз та журналістка з TVP!!! От з неї і треба починати польський службі безпеки!!!!
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25.09.2023 22:51 Ответить
Це телеканал вже відмітився: https://ua.odfoundation.eu/a/671211,polske-telebachennja-tvp-prohralo-velykyj-sudovyj-proces-proty-fundaciyi-vidkrytyj-dialoh-ta-yiyi-kerivnykiv/ Польське телебачення (TVP) програло великий судовий процес проти Фундації «Відкритий Діалог» та її керівників
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26.09.2023 07:04 Ответить
Звідкіля така дурня? Звідки в України такий вплив. Таку ''штуку'' своїм впливом могли б саме оті країни протягнути.
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25.09.2023 21:58 Ответить
******!!! Поляки зовсім з катушок злетіли? А Кеннеді часом не українці вбили? Може і Гітлерр був українець?
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25.09.2023 21:58 Ответить
Одна курва польська це не поляки, то така сама курва як у нас мосійчучка з 1+1!!!
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25.09.2023 22:54 Ответить
Тепер різні тварини будуть розгойдувати відносини з Польщою
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25.09.2023 21:58 Ответить
Варшава могла б передати Україні ті наявні зразки озброєнь, які замінятимуть новітніми системами, вважає президент Польщі Анджей Дуда.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://p.dw.com/p/4Wm5w%3Fmaca%3Duk-Facebook-sharing https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D1%8C+https://p.dw.com/p/4Wm5w%3Fmaca%3Duk-Twitter-sharing
Ми витрачаємо мільярди не для того, щоб раптом її віддати.

Водночас Дуда додав, що "це не означає, що ми взагалі не будемо передавати зброю Україні". "Коли старе обладнання замінюється на *******, я не бачу проблеми в тому, щоб передати його українцям. Не варто робити поспішних висновків. Потрібно взяти свої емоції під контроль, адже пам'ятаймо, хто найбільше виграє, якщо шляхи Польщі та України розійдуться. Наслідки можуть бути трагічними", - сказав президент в інтерв'ю, яке він дав через кілька годин після його виступу в ООН.

viber://forward?text=https://p.dw.com/p/4Wm5w%3Fmaca%3Duk-Viber-sharing+%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D1%8C https://vkontakte.ru/share.php?url=https://p.dw.com/p/4Wm5w%3Fmaca%3Duk-Vkontakte-sharing&title=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D1%8C https://telegram.me/share/url?url=https://p.dw.com/p/4Wm5w%3Fmaca%3Duk-Telegram-sharing&text=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D1%8C whatsapp://send?text=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D1%8C%20-%20https://p.dw.com/p/4Wm5w%3Fmaca%3Duk-Whatsapp-sharing fb-messenger://share/?link=https://p.dw.com/p/4Wm5w%3Fmaca%3Duk-Facebook%20messenger-sharing
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25.09.2023 22:12 Ответить
Це вже взагалі... без коментарів. Втім , не помилиться той, хто відчув запах лаптєй.
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25.09.2023 21:59 Ответить
Ахахах, у клоунів із провладної польської партії - піс все ніяк не закінчиться передвиборча українофобська істерія. орбан думав, що він єдиний у Європі українофоб, однак схоже польські дебіли його успішно наздоганяють😆
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25.09.2023 21:59 Ответить
Та куди Україні "скинути польський уряд", якщо українці не можуть скинути своїх блазнів-казнокрадів!
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25.09.2023 22:05 Ответить
Семен Семенченко в Грузию ездил переворот устраивать.
Забыли поди?
Не надо унижать свою страну. Скинуть мы можем любую власть, про асфальт и два пальца помните?
Правда потом все равно просрем достижения.
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25.09.2023 22:21 Ответить
Оце так !! Україна вже стала такою могутньою , що може легко скидати уряди європейських країн .!!
Я й гадки не мав , що фантазія польських журналюг така хвороблива . !
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25.09.2023 22:06 Ответить
свого часу де-які "друзі" "зезедента" і в американські вибори настирливо пхали своє "рашистське" рило, і це були цілком не фантазії
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25.09.2023 22:23 Ответить
Ну , пхати це одне , але щоб - скидати .!! Різниця все ж є .
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25.09.2023 22:26 Ответить
але пхати,щоб скидати,чи недопустити обрання -хрин один
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25.09.2023 22:42 Ответить
Раз ми такі круті, давайте почнем з Угорщини.
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26.09.2023 10:08 Ответить
лютують гібридні казломорді...
цікаво, щє є в сіті така брехня яку б русня щє не збрехала?
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25.09.2023 22:06 Ответить
То скоріше полякам вдасться скинути владу в Україні, ніж Україні в Польщі. Оце на таку дурню ще треба реагувати?
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25.09.2023 22:06 Ответить
Дебіли в українській владі навпаки на руку польським карманичам. Де вони ще у світі знайдуть імбіцилів, які власноруч виженуть мільйон білих "рабів" на плантації до польських бязнесменів.
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25.09.2023 22:11 Ответить
Туск ще в 2014-му обісрався..
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25.09.2023 22:52 Ответить
В Судане базы вагнеровцев громим, в Грузии и Польше перевороты готовим...При этом еще и "хорошую и РФ" напали. Такое ощущение что Украина это вселенское зло.
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25.09.2023 22:07 Ответить
Навіщо було спростовувати таку маячню ?
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25.09.2023 22:08 Ответить
Ну а тепер питання - хто ж воно насправді роздмухує - вогонь ворожнечі , Україна чи Польща . ?
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25.09.2023 22:11 Ответить
Москалі кляті хочуть розсварити украінців з поляками !

Кацапи , ось вам за ваші труди 🖕🖕🖕
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25.09.2023 23:54 Ответить
Польським спецслужбам варто було б зайнятися цією кореспонденткою, адже ця відверта маячня цілком в стилі рашистів, які скоріше все і замовники.
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25.09.2023 22:20 Ответить
Польский посол в Канаде Витольд Дзельский: Польша ждет извинений за приглашение и чествование в парламенте Канады 98-летнего ветерана с Украины, который во Второй мировой войне служил в составе СС «Галичина».
Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников!
Как посол Польши в Канаде, я ожидаю извинений, дивизия СС «Галичина» известна по военным преступлениям против словаков, евреев, поляков- участвовала в карательных операциях на юго-востоке Польши и в дистрикте Галиция.
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25.09.2023 22:37 Ответить
Canada House speaker apologizes for praising Ukrainian veteran who fought for Nazis
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26.09.2023 01:10 Ответить
BBC

Дивізія СС "Галичина" - одна зі сторінок української історії, про яку тривають суперечки і в самій Україні. Та й офіс Зеленського не так давно брав участь у такій дискусії, різко засуджуючи глорифікацію учасників дивізії.

Її створили у 1943 році з тисяч юних добровольців, які вважали, що будуть воювати за волю України. Підрозділ брав участь у низці боїв на Галичині, був розбитий і реформований.

Проте не варто плутати його з Українською повстанською армією, яка воювала спочатку проти нацистських військ, а потім проти радянських підрозділів аж до кінця 50-х років. Навіть Степан Бандера не підтримував створення СС "Галичини".

Після завершення війни підрозділ опинився в англійській зоні окупації, його учасники провели певний час в таборах для полонених. Захід не видав їх СРСР, молодих вояків відпустили й вони роз'їхались по всьому світу і стали активними учасниками української діаспори.

Трибунал у Нюрнберзі не довів причетність СС "Галичини" до воєнних злочинів, тож юридичних претензій до них у нових країнах не було.

Проте приставка СС наклала на них тавро, яке в Україні навіть в 2021 році викликало різке несприйняття.

Тоді у Києві кілька сотень людей провели марш на честь СС "Галичина", який зрештою засудило керівництво держави та столиці. А офіс президента Зеленського опублікував гнівну реакцію на марш і назвав його пропагандою нацистського режиму. "Нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей», - оцінив Офіс президента саме створення СС "Галичини".

Понад те, відомий дослідник українських націоналістичних рухів Володимир В'ятрович хоч і назвав учасників СС "Галичина" "жертвами" Другої світової війни, але марш на їхню честь також не підтримав.

Що якнайкраще змальовувало ставлення до дивізії не тільки більшості населення України, а й навіть яскравих дослідників та прихильників націоналістичних рухів XX століття.
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26.09.2023 01:54 Ответить
Я думаю ,что без московий ....этот вброз-преследование Зеленского по пути в Северной Америке (привоз дряхлого старика в Парламент Санады) необошелся .
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26.09.2023 01:17 Ответить
Ляхи зарвалися
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25.09.2023 22:41 Ответить
До 15 жовтня ще з'ясується що Україна натравила інопланетян на поляків, прапор їм в руки, опозоряться на весь світ. Надіюсь нашій владі хватить клепки помовкувати, хай варяться в свому борщі
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25.09.2023 23:40 Ответить
Фейки від кацапів в дії 😠
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25.09.2023 23:51 Ответить
На жаль, це не кацапські фейки (їх легко нейтралізувати)
Гадаю, що гірше. Є реальні заяви і дії політиків
Ймовірно, хтось зі «стратегів» в уряді придумав «зробити ставку на Берлін».
На жаль, він такий же геополітик, як з цапиної дупи тромбон ...
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26.09.2023 08:05 Ответить
Всі, хто думає, що це російська пропаганда, скоріш за все помиляються. Це не почерк москалів.
Московська пропаганда ніколи не бреше про Україну таким чином. Московська пропаганда завжди намагається не просто очорнити Україну, а ще й зробити це таким чином, щоб показати, що українці це не суб'єкт, а лише об'єкт. Що ми ні на що не здатні нікчеми, що ми порожнє місце, без мізків, без власної волі, без будь-якого впливу та сили. Звідси й тейки про "западних хазяєв", "расія ваюєт с ната а нє с Украінай", і т. д.
Але майже ніколи росіяни в своїй пропаганді Україну не виставляють як на щось здатну, впливову і т. д. Тобто не виставляють в такому світлі, в якому Україна це щось таке, з чим треба рахуватися та поважати його.
Адже визнайте, якщо умовний європеєць прочитає цю новину, і умовно повірить їй, то може і буде думати, що Україна погана, але підсвідомо в нього закладеться уявлення про Україну, як впливову та могутню силу, якщо вона здатна на такі речі. А це зовсім не руку московитам.
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26.09.2023 00:05 Ответить
Тема повалення влади не розкрита - яку саме ми збирались повалити - ту, що зараз, чи ту, яку скоро будуть обирати?

Поляки взагалі у своїй передвиборчій кампанії з глузду з'їхали!
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26.09.2023 00:25 Ответить
Що тут не зрозумілого? Йдеться про вплив на вибори та приведення до влади пронімецької партії
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26.09.2023 07:25 Ответить
Та то фігня ! Це ОПа народила проект для підняття іміджу Гнусавого як "ігрока міровой політікі". Він з Дерьмаком уже Трампу помагал так, що клінічного ідіота Донні затягнуло в імпічмент. А тут якусь кухонну плітку рознесли по світу.
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26.09.2023 01:41 Ответить
В Международном суде ООН в Гааге в ходе слушаний дела Украины против России, представитель России Заболоцкая, говоря о «нацистских корнях киевского режима», напомнилп об овациях Зеленского «человеку, который служил в печально известных нацистских воинских подразделениях».
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26.09.2023 02:46 Ответить
Тут треба дивитися на справу без емоцій (диму без вогню не буває...)
Уже кілька місяців видно, що український уряд вирішив розірвати союз з Польщею і вступити в союз з Німеччиною проти Польщі. З геополітичної точки зору це не дуже розумно. Що б німці не обіцяли Україні, досягнувши мети (повалення уряду в Польщі), вони не дотримають.
Мова йде не про заяви однієї журналістки, а про дії Берліна та Києва.
Німеччина проводить операцію, спрямовану на усунення нинішнього польського уряду та заміну його власною командою. У цьому, за планом Берліна, має допомогти український уряд
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26.09.2023 07:21 Ответить
У нас МЗС вже довгий час фуйнею займається !
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26.09.2023 08:30 Ответить
 
 